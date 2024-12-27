Karatay Mağdurları Platformu Kuruldu: Meslekten Men Talebiyle Yargılanan Canan Karatay Hakkında Yeni Hamle

C.Ü. 8 Kasım günü hayatını kaybetti. Vefatından önce C.Ü.’nün kalbine giden beş damarda tıkanıklık tespit edildiği ve bu nedenle ameliyat olması gerektiği belirtildi. Ancak C.Ü. çare olarak Canan Karatay’a muayene oldu. Karatay, C.Ü.’nün şeker hastası olduğunu, ameliyata gerek olmadığını söyleyip bol miktarda tuz tüketmesini tavsiye etti.