onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Karatay Mağdurları Platformu Kuruldu: Meslekten Men Talebiyle Yargılanan Canan Karatay Hakkında Yeni Hamle

Karatay Mağdurları Platformu Kuruldu: Meslekten Men Talebiyle Yargılanan Canan Karatay Hakkında Yeni Hamle

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.12.2024 - 21:26

İç Hastalıkları Profesörü Dr. Canan Karatay, meslekten men edilme tehlikesiyle karşı karşıya. Karatay’a tedavi olan bir hasta 8 Kasım günü hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden C.Ü. vefatından yıllar önce Karatay’a başvurduğunu ve yanlış uygulamalar, tavsiyeler nedeniyle böbreklerini kaybettiğini belirterek dava açmıştı. 

Karatay’ın 'meslek icrasının yasaklanması' ve 'yaralama ve görevi kötüye kullanma' suçlarından savcılıkça re'sen tespit edilecek suçlardan cezalandırılabilmesi için kamu davası açılması da istendi.

Harvard’da görevli Dr. Ozan Ünlü ise sosyal medyadan kendisine gelen yoğun şikayetlerin ardından ‘Karatay Mağdurları Platformu’ kurduğunu duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Açıklamalarıyla tıp dünyasında tepki çeken Canan Karatay, bu kez ciddi bir suçlamayla karşı karşıya. Karatay’ın yanlış tedavi uyguladığı gerekçesiyle C.Ü. isimli bir hastası böbreklerini kaybettiğini belirterek şikayette bulunmuştu.

Açıklamalarıyla tıp dünyasında tepki çeken Canan Karatay, bu kez ciddi bir suçlamayla karşı karşıya. Karatay’ın yanlış tedavi uyguladığı gerekçesiyle C.Ü. isimli bir hastası böbreklerini kaybettiğini belirterek şikayette bulunmuştu.

C.Ü. 8 Kasım günü hayatını kaybetti. Vefatından önce C.Ü.’nün kalbine giden beş damarda tıkanıklık tespit edildiği ve bu nedenle ameliyat olması gerektiği belirtildi. Ancak C.Ü. çare olarak Canan Karatay’a muayene oldu. Karatay, C.Ü.’nün şeker hastası olduğunu, ameliyata gerek olmadığını söyleyip bol miktarda tuz tüketmesini tavsiye etti.

Karatay’ın önerilerinin ardından hastanın durumu daha da kötüye gitti ve böbrek yetmezliği tanısı konuldu. C.Ü.’ye böbrek nakli yapıldı anca yemek borusu kanserinden dolayı vefat etti.

Karatay’ın önerilerinin ardından hastanın durumu daha da kötüye gitti ve böbrek yetmezliği tanısı konuldu. C.Ü.’ye böbrek nakli yapıldı anca yemek borusu kanserinden dolayı vefat etti.

C.Ü. ölmeden önce Karatay ve o dönem çalıştığı hastaneden şikayetçi oldu. Karatay’ın 'meslek icrasının yasaklanması' ve 'yaralama ve görevi kötüye kullanma' suçlarından savcılıkça re'sen tespit edilecek suçlardan cezalandırılabilmesi için kamu davası açılması da istendi.

Harvard'da görevli Dr. Ozan Ünlü, sosyal medyadan kendisine gelen Karatay hakkındaki şikayetlere çözüm olarak 'Karatay Mağdurları Platformu'nu kurduğunu duyurdu. Dr. Ünlü, mağdurlara hukuki destek konusunda yardımcı olacağını da belirtti.

Harvard'da görevli Dr. Ozan Ünlü, sosyal medyadan kendisine gelen Karatay hakkındaki şikayetlere çözüm olarak 'Karatay Mağdurları Platformu'nu kurduğunu duyurdu. Dr. Ünlü, mağdurlara hukuki destek konusunda yardımcı olacağını da belirtti.
twitter.com

'Dünden beri onlarca kişi benimle Karatay ile ilgili mağduriyetlerini paylaştı. Gözüme uyku girmedi, birkaç saat uğraşıp bir web sitesi yaptım. Eğer mağduriyetlerinizi buradan paylaşırsanız, sizlere hukuki destek konusunda yardımcı olmak istiyorum. Lütfen herkesle paylaşın.'

Bir takipçisi Ünlü'nün bu hamlesini eleştirdi. Ünlü'den ise yanıt gecikmedi 👇

Ünlü'nün kurduğu platformu destekleyenler oldu:

Ünlü'nün kurduğu platformu destekleyenler oldu:
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Ünlü'nün paylaşımına tepki gösterip Canan Karatay'ı destekleyenlerin sayısı da az değildi:

Ünlü'nün paylaşımına tepki gösterip Canan Karatay'ı destekleyenlerin sayısı da az değildi:
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın