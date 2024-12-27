Karatay Mağdurları Platformu Kuruldu: Meslekten Men Talebiyle Yargılanan Canan Karatay Hakkında Yeni Hamle
Karatay Mağdurları Platformu Kuruldu: Meslekten Men Talebiyle Yargılanan Canan Karatay Hakkında Yeni Hamle
İç Hastalıkları Profesörü Dr. Canan Karatay, meslekten men edilme tehlikesiyle karşı karşıya. Karatay’a tedavi olan bir hasta 8 Kasım günü hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden C.Ü. vefatından yıllar önce Karatay’a başvurduğunu ve yanlış uygulamalar, tavsiyeler nedeniyle böbreklerini kaybettiğini belirterek dava açmıştı.
Karatay’ın 'meslek icrasının yasaklanması' ve 'yaralama ve görevi kötüye kullanma' suçlarından savcılıkça re'sen tespit edilecek suçlardan cezalandırılabilmesi için kamu davası açılması da istendi.
Harvard’da görevli Dr. Ozan Ünlü ise sosyal medyadan kendisine gelen yoğun şikayetlerin ardından ‘Karatay Mağdurları Platformu’ kurduğunu duyurdu.
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Açıklamalarıyla tıp dünyasında tepki çeken Canan Karatay, bu kez ciddi bir suçlamayla karşı karşıya. Karatay’ın yanlış tedavi uyguladığı gerekçesiyle C.Ü. isimli bir hastası böbreklerini kaybettiğini belirterek şikayette bulunmuştu.
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Karatay’ın önerilerinin ardından hastanın durumu daha da kötüye gitti ve böbrek yetmezliği tanısı konuldu. C.Ü.’ye böbrek nakli yapıldı anca yemek borusu kanserinden dolayı vefat etti.
Harvard'da görevli Dr. Ozan Ünlü, sosyal medyadan kendisine gelen Karatay hakkındaki şikayetlere çözüm olarak 'Karatay Mağdurları Platformu'nu kurduğunu duyurdu. Dr. Ünlü, mağdurlara hukuki destek konusunda yardımcı olacağını da belirtti.
Ünlü'nün kurduğu platformu destekleyenler oldu:
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Ünlü'nün paylaşımına tepki gösterip Canan Karatay'ı destekleyenlerin sayısı da az değildi:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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