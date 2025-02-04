Kanye West ve Bianca Censori'nin Grammy'den Kovuldukları Zannedilirken Gerçek Çok Başka Çıktı!
Kanye West ve Bianca Censori'nin Grammy'den Kovuldukları Zannedilirken Gerçek Çok Başka Çıktı!
Kanye West ve eşi Bianca Censori 2025 Grammy Ödülleri’nde yine olay yarattı! Bianca, kırmızı halıda kürkünü atarak tamamen soyundu ve dünya çapında tepkilerin odağına yerleşti. Çiftin törenden kovulduğu iddiaları ortalığı karıştırırken, Kanye bu söylentilere kayıtsız kalmadı. Yakın çevresi rapçinin aslında en başından beri bu şovu planladığını ve Grammy’yi ‘sıkıcı’ bulduğunu açıkladı!
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Bianca Censori Grammy’de Soyundu! Törenden Kovuldular mı?
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Peki gerçekten Grammy’den kovuldular mı?
Kanye West: “Bu Bir Sanat!”
Çifte yakın bir kaynak The Sun on Sunday’e şu sözleri söyledi:
Bianca’nın kürkünü atarak verdiği pozlar Kanye West’in Grammy’ye olan tepkisini göstermek için tasarladığı bir PR çalışması mıydı yoksa gerçekten spontan bir an mıydı? Bunu zaman gösterecek!
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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