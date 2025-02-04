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Kanye West ve Bianca Censori'nin Grammy'den Kovuldukları Zannedilirken Gerçek Çok Başka Çıktı!

Kanye West ve Bianca Censori'nin Grammy'den Kovuldukları Zannedilirken Gerçek Çok Başka Çıktı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
04.02.2025 - 17:17

Kanye West ve eşi Bianca Censori 2025 Grammy Ödülleri’nde yine olay yarattı! Bianca, kırmızı halıda kürkünü atarak tamamen soyundu ve dünya çapında tepkilerin odağına yerleşti. Çiftin törenden kovulduğu iddiaları ortalığı karıştırırken, Kanye bu söylentilere kayıtsız kalmadı. Yakın çevresi rapçinin aslında en başından beri bu şovu planladığını ve Grammy’yi ‘sıkıcı’ bulduğunu açıkladı!

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Bianca Censori Grammy’de Soyundu! Törenden Kovuldular mı?

Bianca Censori Grammy’de Soyundu! Törenden Kovuldular mı?

Kanye West ve Bianca Censori çifti 2025 Grammy Ödülleri’nde yine sınırları zorladı!

Kırmızı halıya kürklü bir paltoyla gelen Bianca herkesin gözleri önünde paltosunu attı ve tamamen çıplak kaldı! Bu anlar sosyal medyada infial yaratırken çiftin tören alanından dışarı atıldığı iddiaları hızla yayıldı.

Peki gerçekten Grammy’den kovuldular mı?

Peki gerçekten Grammy’den kovuldular mı?

Yakın çevresine göre Kanye West bu iddialara sadece güldü! Ünlü rapçinin törenin başından itibaren zaten orada uzun süre kalma niyetinde olmadığı ortaya çıktı.

Kanye West: “Bu Bir Sanat!”

Kanye West: “Bu Bir Sanat!”

Tören sonrası Kanye West Grammy’yi “sıkıcı” olarak nitelendirirken eşi Bianca’nın soyunmasını ise “sanat” olarak tanımladı!

Çifte yakın bir kaynak The Sun on Sunday’e şu sözleri söyledi:

Çifte yakın bir kaynak The Sun on Sunday’e şu sözleri söyledi:

'İnsanlar bunu bir gösteri olarak nitelendirdi ama Ye'ye göre bu onun sanatı. Ortaya çıktı, dünya çapında manşet oldu ve gitti. Kimse ona ne yapması gerektiğini söylemedi ve söylemiş olsalardı bile dinlemezdi. Kanye her zaman kırmızı halıya çıkıp gitmeyi planlıyordu - Grammy'lere asla oturmazdı çünkü çok sıkıcı.'

Bianca’nın kürkünü atarak verdiği pozlar Kanye West’in Grammy’ye olan tepkisini göstermek için tasarladığı bir PR çalışması mıydı yoksa gerçekten spontan bir an mıydı? Bunu zaman gösterecek!

Bianca’nın kürkünü atarak verdiği pozlar Kanye West’in Grammy’ye olan tepkisini göstermek için tasarladığı bir PR çalışması mıydı yoksa gerçekten spontan bir an mıydı? Bunu zaman gösterecek!

Ama kaynaklara göre kesin olan bir şey var o da Kanye ve Bianca'nın Grammy’den kovulmadığı ve kendi istekleriyle gittiği. Aksine West, Vultures 1 albümündeki 'Carnival' şarkısıyla en iyi rap şarkısı kategorisinde aday gösterildi. Ama giderken de dünya çapında gündem yaratmayı başardılar!

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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