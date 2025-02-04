Kanye West ve Bianca Censori'nin Grammy'den Kovuldukları Zannedilirken Gerçek Çok Başka Çıktı!

'İnsanlar bunu bir gösteri olarak nitelendirdi ama Ye'ye göre bu onun sanatı. Ortaya çıktı, dünya çapında manşet oldu ve gitti. Kimse ona ne yapması gerektiğini söylemedi ve söylemiş olsalardı bile dinlemezdi. Kanye her zaman kırmızı halıya çıkıp gitmeyi planlıyordu - Grammy'lere asla oturmazdı çünkü çok sıkıcı.'