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Kanada'da Yaşayan Türk Vatandaşı İsyan Etti! 'Biz Türkler Niye Böyleyiz'

Kanada'da Yaşayan Türk Vatandaşı İsyan Etti! 'Biz Türkler Niye Böyleyiz'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.06.2024 - 18:08

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Kanada'da yaşayan bir kadın, tüm milletlerin kendi aralarında birbirine iş, barınma ve destek konusunda yardımcı olduğunu, Türklerin ise birbirine köstek olduğunu söyledi. 

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Türkiye'den Kanada'ya giden bir kadın, orada düzen kurma sürecinde yaşadıklarıyla ilgili bir video yayınladı.

Türkiye'den Kanada'ya giden bir kadın, orada düzen kurma sürecinde yaşadıklarıyla ilgili bir video yayınladı.

Kanada'ya gelen diğer milletten insanların birbirine iş bulma ve barınma konusunda yardımcı olduğunu söyleyen kadın, 'Türkler, senin daha iyi şartlarda olmanı istemiyor, sana 'nasıl köstek olabilir' onu düşünüyor. Biz Türkler niye böyleyiz?' dedi. 📹

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