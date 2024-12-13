Kamuran Akkor ile Düeti Yayınlanan Sagopa Kajmer’den Şimdi de Müslüm Gürses Düeti Geliyor
Kamuran Akkor ile Düeti Yayınlanan Sagopa Kajmer’den Şimdi de Müslüm Gürses Düeti Geliyor
Rap şarkıcısı Sagopa Kajmer’in Kamuran Akkor ile yayınlanan “Bir Ateşe Attın Beni” düeti sonrasında yeni bir müjde daha geldi. Sagopa’nın ilerleyen dönemde 2013 yılında hayatını kaybeden Müslüm Gürses’in yayınlanmamış bir şarkısında düet yapacağı ortaya çıktı.
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Sagopa Kajmer, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla ünlü sanatçı Kamuran Akkor ile düet yapacaklarını duyurmuştu.
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İkilinin “Bir Ateşe Attın Beni” düeti şimdi dinleyicilerle buluştu. Sagopa Kajmer, 77 yaşındaki Akkor ile birlikte çektirdikleri pozu takipçileri ile paylaştı.
Usta sanatçı için “Müziğimizin nadide seslerinden üstad ile” notunu düşmeyi de ihmal etmedi.
Sagopa Kajmer’den bir düet haberi daha geldi. Sanatçının, 2013 yılında aramızdan ayrılan ‘baba’ lakaplı Müslüm Gürses ile onun hiç yayınlanmamış bir şarkısında düet yapacakları iddia edildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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