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Kaliforniya'da Bir Adam, Tren Çarpması Sonucu Hayatını Kaybeden Kişinin Kopmuş Bacağını Yediği İçin Tutuklandı

Kaliforniya'da Bir Adam, Tren Çarpması Sonucu Hayatını Kaybeden Kişinin Kopmuş Bacağını Yediği İçin Tutuklandı

Amerika Birleşik Devletleri
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
31.03.2024 - 12:22

Kaliforniya'da bir adam, trenin çarptığı yayanın kopmuş bacağını yediği iddiasıyla tutuklandı. Olay Kaliforniya'nın Wasco kentinde meydana geldi.

Kaynak: https://kutv.com/news/nation-world/ma...
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Geçtiğimiz günlerde Kaliforniya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde Kaliforniya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Kaliforniya'da bir adam, trenin çarptığı yayanın kopmuş bacağını yediği iddiasıyla tutuklandı.

Kaliforniya'da bir adam, trenin çarptığı yayanın kopmuş bacağını yediği iddiasıyla tutuklandı.

Olay Kaliforniya'nın Wasco kentinde meydana geldi.

Polise göre 27 yaşındaki Resendo Tellez isimli adam, Amtrak İstasyonu'ndan yaralı bacağı çıkardı.

Polise göre 27 yaşındaki Resendo Tellez isimli adam, Amtrak İstasyonu'ndan yaralı bacağı çıkardı.

Bir tanığın ifadesine göre, Tellez bacağı yerken görüldü ve daha sonra insan kalıntılarını çıkarmak veya parçalamak suçundan hapse atıldı.

Bir tanığın ifadesine göre, Tellez bacağı yerken görüldü ve daha sonra insan kalıntılarını çıkarmak veya parçalamak suçundan hapse atıldı.

Trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

O kan donduran anları buradan izleyebilirsiniz.👇

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