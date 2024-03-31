Kaliforniya'da Bir Adam, Tren Çarpması Sonucu Hayatını Kaybeden Kişinin Kopmuş Bacağını Yediği İçin Tutuklandı
Kaliforniya'da Bir Adam, Tren Çarpması Sonucu Hayatını Kaybeden Kişinin Kopmuş Bacağını Yediği İçin Tutuklandı
Kaynak: https://kutv.com/news/nation-world/ma...
Kaliforniya'da bir adam, trenin çarptığı yayanın kopmuş bacağını yediği iddiasıyla tutuklandı. Olay Kaliforniya'nın Wasco kentinde meydana geldi.
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Geçtiğimiz günlerde Kaliforniya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
Kaliforniya'da bir adam, trenin çarptığı yayanın kopmuş bacağını yediği iddiasıyla tutuklandı.
Polise göre 27 yaşındaki Resendo Tellez isimli adam, Amtrak İstasyonu'ndan yaralı bacağı çıkardı.
Bir tanığın ifadesine göre, Tellez bacağı yerken görüldü ve daha sonra insan kalıntılarını çıkarmak veya parçalamak suçundan hapse atıldı.
O kan donduran anları buradan izleyebilirsiniz.👇
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