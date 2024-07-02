Kafalar Karışık: Galatasaray'ın Yeni Transferi Alexia Carutasu'nun U22 Milli Takım'daki Performansına Tepkiler
Kafalar Karışık: Galatasaray'ın Yeni Transferi Alexia Carutasu'nun U22 Milli Takım'daki Performansına Tepkiler
Bu sezon Vakıfbank'tan Galatasaray Daikin'e transfer olan çiçeği burnunda sarı kırmızılı Aleksia Carutasu aynı zamanda U22 Kadın Milli Takımı formasıyla da Türkiye için siftah yaptı. Aleksia'nın Milli Takım performansı kimilerince yetersiz bulundu kimileri için ise oyunu tatmin ediciydi.
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Romanya doğumlu Aleksia uzun yıllardır Sultanlar Ligi'nde forma giyiyor. 2 yıllık bekleme süreci sonrası bu yıl ilk defa Türkiye milli formasını giyebilmeye hak kazanan Aleksia VNL 2024'te geniş kadroda yer almıştı.
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Vargas gibi 'devşirme' olduğu için Melissa ile aynı anda kadroya seçilemediği için VNL'de A Milli Takım forması giyemeyen Aleksia, U22 Kadın Milli Voleybol Takımı'mının Avrupa Şampiyonası kadrosuna seçildi.
Takımın pasör çaprazı Aleksia, 3-0'lık net galibiyette 22 sayı kaydetti. 3 set sonucunda Aleksia 2 hata, 3 bloklanma ve 4 servis hatası yaparken 30 topun 13'ünü öldürerek hücum yüzdesini yüzde 43'te tuttu. 4 blok yapıp 5 ace atan Aleksia sahadan +13 verimlilikle çıktı.
İstatistikler 3 setlik bir maç için hiç de fena bir başlangıç olarak görülemez elbette. Vakıfbank'ta çok da fazla süre alamayan Aleksia bu yıl Galatasaray'ın as pasör çaprazı olması bekleniyor. Bu da onun daha iyi bir performansa imza atma ihtimalini güçlendiriyor.
Ancak Aleksia'nın Türkiye'de maalesef çok da sevilen bir oyuncu olmadığı ortada. Hater'ı bol bir sporcu ne yazık ki. Sosyal medyada onu linçlemeye hazır bir tayfa var. Elbette onu sempatikler sempatiği bulanların sayısı da çok!
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Aleksia'nın Türkiye formasıyla sahaya çıktığı ilk U22 milli takım performansına gelen ve kafa karıştıran yorumlar ise şöyle:
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Bazıları Aleksia'nın pasör çaprazı pozisyonunda milli takımda Defne ve Beren'in önünü kestiğini düşünüyor.
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