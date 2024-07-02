Kafalar Karışık: Galatasaray'ın Yeni Transferi Alexia Carutasu'nun U22 Milli Takım'daki Performansına Tepkiler

Bu sezon Vakıfbank'tan Galatasaray Daikin'e transfer olan çiçeği burnunda sarı kırmızılı Aleksia Carutasu aynı zamanda U22 Kadın Milli Takımı formasıyla da Türkiye için siftah yaptı. Aleksia'nın Milli Takım performansı kimilerince yetersiz bulundu kimileri için ise oyunu tatmin ediciydi.