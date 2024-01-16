Kadıköy'den Aday Olacak Söylentisi Tartışma Yaratmıştı! Mehmet Maçoğlu'nun Aday Olduğu Yer Resmen Açıklandı

Ülkemizde istisnalar dışında Kadıköy’ün de parçası olduğu binin üzerinde belediye benzer durumdadır. Her bir yerelin sorunları ağırlaşmış, halkın vergileri ile ortaya çıkan olanaklar üzerinden sürdürülmesi gereken belediye hizmetleri sermaye çevrelerinin kâr kapısı haline gelmiş, halk belediyeye ve belediye hizmetlerine yabancılaşmıştır.

Bugün Türkiye’de düzen belediyeciliği olarak özetleyebileceğimiz bu tablo, yerel yönetimlerde yeni bir yaklaşımın ne kadar yakıcı hale geldiğini göstermektedir.

Sözünü ettiğimiz bu yeni yaklaşım ranta kapalı, sermayenin değil halkın çıkarlarını gözeten, halkın her ölçekte yönetime katıldığı, eşitlikçi bir yerel yönetim anlayışıdır.

İhtiyacımız olan komünist esaslara dayalı, halkın kendisini ve kentini yönettiği şeffaf, demokratik halkçı belediyeciliktir.

Komünist esaslara dayalı halkçı belediyecilik mümkündür. On yıl önce Ovacık’ta, daha sonra Dersim-Tunceli merkezde başarıyla yürütülen yerel ittifak modeli bunun son örneği olmuştur. 2014 yılında Ovacık’ta Ovacık Demokratik Halk Dayanışması adayı olarak TKP listesinden seçime girerek kazanan Fatih Mehmet Maçoğlu, 2019’da aynı başarıyı Dersim merkezde Dersim Demokratik Halk Dayanışması adayı olarak yinelemiş, halkımız Türkiye’nin her yerinde büyük bir heyecanla ve “Komünist Başkan” yakıştırmasıyla bu başarıyı olumlamıştır.