Jose Mourinho ile Fotoğraf Çektirmek isteyen Taraftarın Sahada Koştuğu Anlar Gündem Oldu

Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile fotoğraf çektirmek isteyen bir taraftar güvenlikleri aşarak Ali Koç ve Mourinho'nun yanına ulaştı. Ali Koç'tan Fenerbahçe forması alan taraftar, Mourinho ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.