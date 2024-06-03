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Jose Mourinho ile Fotoğraf Çektirmek isteyen Taraftarın Sahada Koştuğu Anlar Gündem Oldu

Jose Mourinho ile Fotoğraf Çektirmek isteyen Taraftarın Sahada Koştuğu Anlar Gündem Oldu

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.06.2024 - 15:00

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Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile fotoğraf çektirmek isteyen bir taraftar güvenlikleri aşarak Ali Koç ve Mourinho'nun yanına ulaştı. Ali Koç'tan Fenerbahçe forması alan taraftar, Mourinho ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu. 

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Fenerbahçe'nin ünlü teknik direktör Jose Mourrinho ile imzaları atması için dün akşam üstü Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda taraftarlarla buluşuldu. Kalabalığın arasından bir genç Jose Mourinho ile fotoğraf çektirmek için sahaya atlayarak kurulan sahneye doğru koştu.

Fenerbahçe'nin ünlü teknik direktör Jose Mourrinho ile imzaları atması için dün akşam üstü Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda taraftarlarla buluşuldu. Kalabalığın arasından bir genç Jose Mourinho ile fotoğraf çektirmek için sahaya atlayarak kurulan sahneye doğru koştu.

Güvenlik engellerini aşan ve Başkan Ali Koç'un elinden Fenerbahçe forması alan taraftar Mourinho ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi başardı.

Güvenlik engellerini aşan ve Başkan Ali Koç'un elinden Fenerbahçe forması alan taraftar Mourinho ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi başardı.

İşte taraftarın Mourinho'ya ulaşma çabası; 📹

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