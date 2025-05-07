Jeep Fiyat Listesi Mayıs 2025: Compass, Renegade, Avenger ve Wrangler Güncel Fiyatlar

Ülkemizde SUV segmentinde Jeep liderliğini sürdürüyor. Arazi araçlarıyla ön plana çıkan Jeep, şehir içi kullanımda da tercih sebebi oluyor. Her ay başında güncellenen ve yakından takip edilen araba fiyat listeleri, Mayıs ayında da merakla bekleniyordu. Jeep, Mayıs ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyatlarını resmi internet sitesinden yayımladı. 2024 ve 2025 model Jeep arabaların Mayıs ayı satış fiyatı belli oldu.

Peki, Renegade, Compass, Avenger ve Wrangler Mayıs ayı fiyatı ne kadar?

İşte Jeep Mayıs fiyat listesi.

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