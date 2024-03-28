“Jasmine” Bebek Toplatılıyor: Satın Alanlar Parasını Geri Alabilecek
“Jasmine” Bebek Toplatılıyor: Satın Alanlar Parasını Geri Alabilecek
Online satış ve oyuncak dükkanlarında satılan “Jasmine” isimli oyuncak bebek, mevzuata uymadığı için toplatılacak. Üretici firma, oyuncağı satın alanlara para iadesi yapacak.
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Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde, piyasada “Jasmine” bebek olarak satılan oyuncağın tehlikeli olabileceği tespit edildi.
Denetimde, Galtoys marka, Jasmine Glt-E101-A model ürünün, Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği ile Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlaması Hakkında Yönetmelik kapsamında test ve muayenesi yapıldığı, fitalatla (plastikleştirici) ilgili mevzuatta belirtilen temel gerekleri sağlamadığının tespit edildiği açıklandı.
Firma, bugün gazetelere verdiği ilan oyuncağın toplatılcağını duyurdu.
"Ticaret Bakanlığı tarafından güvensiz olduğu tespit edilen bu ürünlerin piyasaya arzı yasaklanmış olup piyasada bulunan ürünlerin toplatılıp bertarafına karar verilmiştir. Ürünü satın almış olan müşterilerimizin bu ürünlerin kullanımına son vermesi ve iletişim bilgileri vasıtasıyla firmamızla irtibata geçerek bedeli karşılığında iade etmelerini, kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."
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