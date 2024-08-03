Japonya Yine Kıskandırdı: Çim Biçen İşçilerin Aldığı Önlem Sosyal Medyada Konuşuluyor

Son zamanlarda ülkemizde yeterli güvenlik önlemleri alınmadığı için kötü haberlerle karşı karşıya kalıyoruz. Japonya da sık sık aldığı güvenlik önlemleriyle viral oluyor. Geçtiğimiz haftalarda Japonya'da bir çalışmada işçilere ek olarak güvenliği sağlamak için birkaç kişinin daha alanda yer aldığının haberini yapmıştık. Şimdiyse çim biçerken alınan önlemle karşınızdayız.