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Japonya Yine Kıskandırdı: Çim Biçen İşçilerin Aldığı Önlem Sosyal Medyada Konuşuluyor

Japonya Yine Kıskandırdı: Çim Biçen İşçilerin Aldığı Önlem Sosyal Medyada Konuşuluyor

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
03.08.2024 - 14:28

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Son zamanlarda ülkemizde yeterli güvenlik önlemleri alınmadığı için kötü haberlerle karşı karşıya kalıyoruz. Japonya da sık sık aldığı güvenlik önlemleriyle viral oluyor. Geçtiğimiz haftalarda Japonya'da bir çalışmada işçilere ek olarak güvenliği sağlamak için birkaç kişinin daha alanda yer aldığının haberini yapmıştık. Şimdiyse çim biçerken alınan önlemle karşınızdayız.

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Çim biçmek denince aklınıza iki kişilik bir görev gelmeyebilir. Ancak Japonya'da bu işi iki kişi gerçekleştiriyor.

Çim biçmek denince aklınıza iki kişilik bir görev gelmeyebilir. Ancak Japonya'da bu işi iki kişi gerçekleştiriyor.

Bir işçi çimleri biçerken diğeri de koruma paneli tutuyor.

Bir işçi çimleri biçerken diğeri de koruma paneli tutuyor.

İşte detaylar 👇

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Kzlt

Bunlar kuduralım diye yapıyor. Kader denen birşey olduğundan haberleri yok galiba. Görme engelli iki vatandaşımız rögar kapağı açık bırakılan kuyuya düşmüştü... Devamını Gör

rabarbaci

Sağa sola keskin nişancı da koysaydınız, seken çipleri etkisiz hale getirirlerdi?

Osman Oralet

Ben anlamadım gerçekten,koruma paneli neyi koruyor ?