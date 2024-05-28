Jake Paul Maçı Öncesi Mike Tyson Uçakta Rahatsızlandı!
Jake Paul Maçı Öncesi Mike Tyson Uçakta Rahatsızlandı!
Merakla beklenen Mike Tyson-Jake Paul maçı için geri sayım ederken Tyson'ın Miami'den Los Angeles'a giden uçakta rahatsızlandığı açıklandı. Uçuş ekibi Tyson'a acil müdahalede bulundu.
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Dünyaca ünlü eski Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu Mike Tyson ve ünlü Youtuber ve dövüşçü Jake Paul 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü ringde karşı karşıya gelecek.
Maç için meraklı bekleyiş devam ederken 57 yaşındaki Mike Tyson, Pazar günü Miami'den Los Angeles'a giden uçakta rahatsızlandı.
Tyson'ın menajeri New York Post'a yaptığı açıklamada "Neyse ki Bay Tyson gayet iyi. İnişten 30 dakika önce ülser nedeniyle midesi bulandı ve başı döndü" ifadelerini kullandı.
Tüm zamanların en büyük boksörlerinden biri olarak bilinen Mike Tyson, 2005'te emekli olmuştu. 57 yaşındaki efsane sporcunun yeniden ringe çıkacak olması büyük heyecan yaratmıştı.
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ALLAH MALİK ABDÜLAZİZ, E ACİL ŞİFALAR VERSİN GEÇMİŞ OLSUN.YAPACAĞI BOKS MAÇINDA DA BAŞARILAR DİLERİM
Selam ve dua ile.
Mike hasta yataginda bile dover o elamani.
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