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İzmir’de Korkutan Yangın: Kimyasal Maddelerin Bulunduğu Depo Yanıyor

İzmir’de Korkutan Yangın: Kimyasal Maddelerin Bulunduğu Depo Yanıyor

İzmir
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
15.03.2024 - 13:40

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde içerisinde boya yapımında kullanılan kimyasal maddelerin bulunduğu depoda yangın çıktı. Yangın alanında zaman zaman patlamalar meydana gelirken, çevrede bulunan iş yerleri tahliye edildi.

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Edinilen bilgiye göre yangın, Kemalpaşa ilçesindeki bir lojistik firmasına ait soğuk hava deposunda başladı. Boya yapımında kullanılan kimyasal maddelerin alevleri tüm binayı biranda kaplarken, bölgeye onlarca itfaiye ekibi sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Kemalpaşa ilçesindeki bir lojistik firmasına ait soğuk hava deposunda başladı. Boya yapımında kullanılan kimyasal maddelerin alevleri tüm binayı biranda kaplarken, bölgeye onlarca itfaiye ekibi sevk edildi.

Dumanların kilometrelerce uzaktan bile görülebildiği yangına ekipler tüm gücüyle müdahale ederken, depodaki yanıcı maddelerin yanmasının ekiplerin çalışmasını güçleştirdiği öğrenildi.

Dumanların kilometrelerce uzaktan bile görülebildiği yangına ekipler tüm gücüyle müdahale ederken, depodaki yanıcı maddelerin yanmasının ekiplerin çalışmasını güçleştirdiği öğrenildi.

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Yanan depodan ilk görüntüler 👇

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