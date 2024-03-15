İzmir’de Korkutan Yangın: Kimyasal Maddelerin Bulunduğu Depo Yanıyor
İzmir’de Korkutan Yangın: Kimyasal Maddelerin Bulunduğu Depo Yanıyor
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Edinilen bilgiye göre yangın, Kemalpaşa ilçesindeki bir lojistik firmasına ait soğuk hava deposunda başladı. Boya yapımında kullanılan kimyasal maddelerin alevleri tüm binayı biranda kaplarken, bölgeye onlarca itfaiye ekibi sevk edildi.
Dumanların kilometrelerce uzaktan bile görülebildiği yangına ekipler tüm gücüyle müdahale ederken, depodaki yanıcı maddelerin yanmasının ekiplerin çalışmasını güçleştirdiği öğrenildi.
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Yanan depodan ilk görüntüler 👇
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