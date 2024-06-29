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İsviçre İtalya'yı 2-0 Mağlup Olarak EURO 2024'te Çeyrek Finale Yükseldi!

İsviçre İtalya'yı 2-0 Mağlup Olarak EURO 2024'te Çeyrek Finale Yükseldi!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
29.06.2024 - 20:56

Son Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kupayı müzesine götüren İtalya, EURO 2024'e çeyrek final göremeden veda etti. Luciano Spalletti yönetimindeki ekip, İsviçre'ye 2-0 mağlup olarak turnuvadaki macerasını sonlandırdı.

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Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu ilk maçında İsviçre ile İtalya kozlarını paylaştı.

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu ilk maçında İsviçre ile İtalya kozlarını paylaştı.

Murat Yakın teknik direktörlüğündeki İsviçre, rakibini 2-0 mağlup ederek 31 yıllık galibiyet hasretine son verdi ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Murat Yakın teknik direktörlüğündeki İsviçre, rakibini 2-0 mağlup ederek 31 yıllık galibiyet hasretine son verdi ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Galibiyet gollerini 37'de Freuler ve 46'da Ruben Vargas kaydetti.

Galibiyet gollerini 37'de Freuler ve 46'da Ruben Vargas kaydetti.

Bu sonuçla İsviçre, çeyrek final bileti alırken son şampiyon İtalya'nın kupa hayali son 16'da noktalandı.

Bu sonuçla İsviçre, çeyrek final bileti alırken son şampiyon İtalya'nın kupa hayali son 16'da noktalandı.

Kırmızı-beyazlılar, çeyrek finalde İngiltere - Slovenya eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, 6 Temmuz'da oynanacak.

Kırmızı-beyazlılar, çeyrek finalde İngiltere - Slovenya eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, 6 Temmuz'da oynanacak.
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Bozkurt

Son şampiyon İsviçre'nin kalesine ilk geldiği zaman dakikalar 15'i gösteriyordu. Önceleri takımlar adıyla bile direkt finale çıkardı ama bu turnuvada o da yo... Devamını Gör