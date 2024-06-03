İster Evde İster Dışarıda Kullanabileceğiniz Japon Termosları

500 ml kapasiteli bu termos ile yolculuklarınız daha keyifli olacak. Uzun araba yolculuklarında ya da pikniklerde yanınızda ayırmak istemeyeceğiniz bir ürün.

İçecekleri 6 saat boyunca sıcak ya da soğuk tutabilen kaliteli, paslanmaz çelik bir termos.

Almak isteyenler için burada.