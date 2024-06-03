Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Hediye
İster Evde İster Dışarıda Kullanabileceğiniz Japon Termosları

etiket İster Evde İster Dışarıda Kullanabileceğiniz Japon Termosları

Alev Alev
Alev Alev - Onedio Üyesi
03.06.2024 - 16:57

En iyi Japon termos matara modellerini sizin için listeledik. Kullanışlı olmasının yanı sıra tasarımlarıyla da çok beğenilen modeller bunlar. Hazır havalar ısınmışken ve açık havada bol vakit geçirme mevsimi de gelmişken bu termos mataralardan birini almanın tam zamanı da geldi diyebiliriz, öyle değil mi! Benim favorim en son maddede! Bakalım sizi favoriniz hangisi olacak!

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Dağ tırmanışı için geliştirilmiş, aşırı soğuk ortamlarda ısı tutma özelliği sağlayan hafif ve kompakt bir termos.

1. Dağ tırmanışı için geliştirilmiş, aşırı soğuk ortamlarda ısı tutma özelliği sağlayan hafif ve kompakt bir termos.

Paslanmaz çelik termos içeceklerinizi 6 saat boyunca aynı sıcaklıkta/soğuklukta tutar.

Kapasitesi 0.5 litre olduğu için yanınızda kolayca taşıyabileceğiniz ağırlıktadır.

Koyu gir, gümüş gri, kırmızı ve mürdüm renk seçeneği var.

Buradan inceleyebilirsiniz.

2. Thermos Shuttle Chef , mükemmel bir yemek deneyimi sunan, kullanıcı dostu bir mutfak aleti.

2. Thermos Shuttle Chef , mükemmel bir yemek deneyimi sunan, kullanıcı dostu bir mutfak aleti.

İster evde, ister dışarıda, bu ürün, yemeklerinizi hızlı ve etkili bir şekilde pişirme kabiliyetine sahiptir. Yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiş olup, dayanıklılığı ve uzun ömürlülüğü ile biliniyor.

Buradan inceleyebilirsiniz.

3. Temizlemesi kolay, hafif ve kompakt bir termos.

3. Temizlemesi kolay, hafif ve kompakt bir termos.

0.2 litrelik hacmiyle çantanızda kolaylıkla taşıyabileceğiniz, tasarımı ile gözlerinizden kalpler çıkartacak tatlılıkta bir termos.

Rahat taşıma için askısıyla birlikte geliyor.

Buradan ulaşabilirsiniz.

4. Çantanıza kolayca sığacak kadar hafif ve kompakt!

4. Çantanıza kolayca sığacak kadar hafif ve kompakt!

Kapasitesi 0.25 litre olan bu mini boy termosu dilerseniz yemek termosu olarak da kullanabilirsiniz.

6 saate kadar sıcak ve soğuk tutma etkili bir termos.

Farklı renkleri de var.

Almak isteyenler için burada.

5. Tam 6 saat boyunca içeceklerinizi istediğiniz sıcaklıkta tutacak bir termos.

5. Tam 6 saat boyunca içeceklerinizi istediğiniz sıcaklıkta tutacak bir termos.

500 ml kapasiteli bu termos ile yolculuklarınız daha keyifli olacak. Uzun araba yolculuklarında ya da pikniklerde yanınızda ayırmak istemeyeceğiniz bir ürün.

İçecekleri 6 saat boyunca sıcak ya da soğuk tutabilen kaliteli, paslanmaz çelik bir termos.

Almak isteyenler için burada.

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Taşıma kolaylığı ve tasarımı ile çok beğenilen bir termos.

6. Taşıma kolaylığı ve tasarımı ile çok beğenilen bir termos.

Hem büyük hem de şık görünümlü bir termos.

Tam 580 ml kapasiteye sahip.

Farklı renkleri de var.

Almak isteyenler için burada.

7. Paslanmaz çelikten yapılmış olmasına rağmen seramik benzeri bir dokuya sahip olan Thermos marka Japon bardağı.

7. Paslanmaz çelikten yapılmış olmasına rağmen seramik benzeri bir dokuya sahip olan Thermos marka Japon bardağı.

Seramik benzeri doku dedik ama merak etmeyin elbette kırılmaz özellikte bir ürün.

Kapasitesi 200 ml.

Tasarımı bir harika.

Hem sıcak hem soğuk tutma etkili.

Almak isteyenler için burada.

8. Şık tasarımı ile göz alan bir Starbucks termosu.

8. Şık tasarımı ile göz alan bir Starbucks termosu.

Gökkuşağı renklerinde parlayan paslanmaz çelik bardak, açıya bağlı olarak çeşitli ışıltıların keyfini çıkarmanızı sağlayan bir bardak. 

Kapasitesi 473 ml.

Linki burada.

9. Kağıt bardaklardan ilham alarak tasarlanan paslanmaz çelik bir termos.

9. Kağıt bardaklardan ilham alarak tasarlanan paslanmaz çelik bir termos.

Metal kokusu veya tadı olmayan 18/8 tıbbi sınıf paslanmaz çelikten yapılan bu ürün mikrodalga fırına, fırına veya bulaşık makinesine uygun değildir.

Kapasitesi 350 ml.

Linki burada.

10. Şık ve kolay taşınabilir bir termos arıyorsanız👇

10. Şık ve kolay taşınabilir bir termos arıyorsanız👇

Şık tasarımı ve paslanmaz çelik yapısıyla uzun yıllar en sevdiğiniz termosunuz olmaya aday. 

Buradan inceleyebilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Hem soğuk hem sıcak içecekler için kullanabileceğiniz çok tatlı tasarıma sahip pipetli bir termos matara.

11. Hem soğuk hem sıcak içecekler için kullanabileceğiniz çok tatlı tasarıma sahip pipetli bir termos matara.

İçine rahatlıkla buz koyabileceğiniz kadar geniş bir tasarıma sahip. Aynı zamanda sıvının taşmasını önlemek için iki silikon kapağa sahip.

600 m kapasiteli bardağın birbirinden güzel bir sürü renk seçeneği var.

Almak isteyenler için burada.

Birbirinden güzel termosların daha fazlasını görmek için tıklayın.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın