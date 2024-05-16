İstanbul'un Fethi Sırasında Gemilerin Karadan Yürütüldüğü Güzergah Bir Video ile Simüle Edilerek Gösterildi

Kaynak: https://www.tiktok.com/@tarihiolaylar...
1453 yılında gerçekleşen ve dünya tarihini derinden etkileyen bir olay olan İstanbul'un Fethi, bir dönüm noktasıdır. Fatih Sultan Mehmet'in liderliğindeki Osmanlı ordusu, Bizans İmparatorluğu'nun başkenti olan İstanbul'u kuşatarak, şehri fethetmiş, bu olay, aynı zamanda Orta Çağ'ın sonunu getirmiş ve Yeni Çağ'ın başlatmıştır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İstanbul'un Fethi sırasındaki en etkileyici olay da elbette ki gemilerin karadan yürütülmesidir.
Kemilerin karadan yürütüldüğü güzergah, bir harita üzerinde simüle edilerek gösterildi.
Video, yapılan bu eylemin zorluğunu bir kere daha gözler önüne serdi.
İşte o video;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın