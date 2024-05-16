İstanbul'un Fethi Sırasında Gemilerin Karadan Yürütüldüğü Güzergah Bir Video ile Simüle Edilerek Gösterildi

1453 yılında gerçekleşen ve dünya tarihini derinden etkileyen bir olay olan İstanbul'un Fethi, bir dönüm noktasıdır. Fatih Sultan Mehmet'in liderliğindeki Osmanlı ordusu, Bizans İmparatorluğu'nun başkenti olan İstanbul'u kuşatarak, şehri fethetmiş, bu olay, aynı zamanda Orta Çağ'ın sonunu getirmiş ve Yeni Çağ'ın başlatmıştır.