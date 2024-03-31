İstanbul Seçim Sonuçları: 31 Mart 2024 İstanbul Yerel Seçim Sonuçları! İstanbul'da Seçimleri Kim Kazandı?

31 Mart Pazar günü gerçekleşen 2024 Yerel Seçimlerinin ardından tüm Türkiye, Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan verilere odaklandı. İstanbul'da 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde hangi partiden hangi adayın önde olduğu araştırılıyor. Peki, İstanbul'da hangi aday önde? İstanbul Belediye Başkanı kim oldu?

İşte, İstanbul Yerel Seçim sonucu 👇