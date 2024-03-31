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İstanbul Seçim Sonuçları: 31 Mart 2024 İstanbul Yerel Seçim Sonuçları! İstanbul'da Seçimleri Kim Kazandı?

İstanbul Seçim Sonuçları: 31 Mart 2024 İstanbul Yerel Seçim Sonuçları! İstanbul'da Seçimleri Kim Kazandı?

Seçim Haberleri YSK seçim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
31.03.2024 - 19:28 Son Güncelleme: 31.03.2024 - 20:29

Aylardır Türkiye'nin gündeminden düşmeyen 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı. Oy sayımı ise devam ediyor. Peki İstanbul'da son durum nasıl? İstanbul'da Hangi aday önde? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu?

İşte, İstanbul 31 Mart Seçim Sonuçları...

İçeriğin Devamı Aşağıda

İstanbul 31 Mart Seçimleri: 2024 Yerel Seçim Sonuçları

İstanbul 31 Mart Seçimleri: 2024 Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart Pazar günü gerçekleşen 2024 Yerel Seçimlerinin ardından tüm Türkiye, Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan verilere odaklandı. İstanbul'da 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde hangi partiden hangi adayın önde olduğu araştırılıyor. Peki, İstanbul'da hangi aday önde? İstanbul Belediye Başkanı kim oldu? 

İşte, İstanbul Yerel Seçim sonucu 👇

İstanbul'da Sandıkların Yüzde Kaçı Açıldı?

İstanbul'da Sandıkların Yüzde Kaçı Açıldı?

Saat 20.28 itibarıyla İstanbul genelinde sandıkların yüzde 37,39'u açıldı.

İstanbul'da Hangi Aday Önde?

İstanbul'da Hangi Aday Önde?

Şu ana kadar İstanbul genelinde sandıkların yüzde 37,39'u açıldı. Yüksek Seçim Kurulu'ndan alınan verilere göre yüzde 50,03 oy oranıyla CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu önde. İşte, İstanbul'da son durum: 

İstanbul'da Belediye Seçimlerini Kim Kazandı?

İstanbul'da Belediye Seçimlerini Kim Kazandı?

Henüz oy sayımı sona ermediği için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının kim olduğu ya da hangi partinin seçildiği belli değil. 

Seçim devam ediyor, bilgiler güncellenecek.

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