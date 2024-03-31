İstanbul Seçim Sonuçları: 31 Mart 2024 İstanbul Yerel Seçim Sonuçları! İstanbul'da Seçimleri Kim Kazandı?
İstanbul Seçim Sonuçları: 31 Mart 2024 İstanbul Yerel Seçim Sonuçları! İstanbul'da Seçimleri Kim Kazandı?
Aylardır Türkiye'nin gündeminden düşmeyen 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı. Oy sayımı ise devam ediyor. Peki İstanbul'da son durum nasıl? İstanbul'da Hangi aday önde? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu?
İşte, İstanbul 31 Mart Seçim Sonuçları...
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İstanbul 31 Mart Seçimleri: 2024 Yerel Seçim Sonuçları
İstanbul'da Sandıkların Yüzde Kaçı Açıldı?
İstanbul'da Hangi Aday Önde?
İstanbul'da Belediye Seçimlerini Kim Kazandı?
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