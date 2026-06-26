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İstanbul Kedi Rehberi: İstanbul’da Semtlere Göre Nasıl Kedilerle Karşılaşırsınız?

İstanbul Kedi Rehberi: İstanbul’da Semtlere Göre Nasıl Kedilerle Karşılaşırsınız?

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Onedio Content - Onedio Editörü
26.06.2026 - 13:19
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İstanbul’u İstanbul yapan şeylerden biri kesinlikle kediler. Ama kabul edelim: bu şehirdeki bütün kediler aynı değil. Bazıları “beni uzaktan sev” tavrında, bazıları tek bakışta seni sahipleniyor, bazıları ise bulunduğu sokağın gerçek sahibi gibi davranıyor. Biz de İstanbul’u biraz sokakların gerçek sahipleri üzerinden okuyalım dedik ve semtlere göre nasıl kedilerle karşılaşabileceğini eğlenceli bir rehbere dönüştürdük.

(Not: Görseller yapay zekayla üretilmiştir.)

1. Kadıköy kedileri: Sosyal ama çizgileri net

1. Kadıköy kedileri: Sosyal ama çizgileri net

Kadıköy kedileri genelde insan görmeye çok alışkın olur. Sana yaklaşır, yanında takılır, masanın altına kurulabilir ama bunun “fazla samimiyet” kapısını açtığını düşünme. Sevilmek isterler ama ne zaman, ne kadar ve hangi şartlarda olacağına kendileri karar verir.

2. Cihangir kedileri: Bir tık bohem, bir tık yargılayıcı

2. Cihangir kedileri: Bir tık bohem, bir tık yargılayıcı

Cihangir kedileri genelde sanki yıllardır aynı merdivende hayatı gözlemliyormuş gibi davranır. Çok hareket etmezler, seni izlerler, hatta bazen senden daha fazla bu mahalleye aitlermiş hissi verirler. Fazla enerji harcamadan karizma yaratma konusunda oldukça başarılıdırlar.

3. Beşiktaş kedileri: Mahallenin gerçek abisi

3. Beşiktaş kedileri: Mahallenin gerçek abisi

Beşiktaş kedileri daha girişken, daha doğrudan ve çoğu zaman daha talepkâr olabilir. Seni gördüğünde selam veren, mama varsa yoklayan, oturduysan yanına ilişen kedi tipi burada daha yaygındır. Oldukça sosyal görünürler ama aynı zamanda bulunduğu alanın patronu olduklarını da hissettirirler.

4. Karaköy kedileri: Hareketli, meraklı, fırsatçı

4. Karaköy kedileri: Hareketli, meraklı, fırsatçı

Karaköy kedileri insan ve ses trafiğine çok alışkındır. Bu yüzden daha çevik, daha tetikte ve daha fırsat kollayan bir enerji taşırlar. Bir kafeden çıkıp diğer sokağa geçmeleri, bir anda yeni bir grubun yanına yerleşmeleri hiç şaşırtıcı değildir.

5. Nişantaşı kedileri: Her daim bakımlı her daim göz alıcı

5. Nişantaşı kedileri: Her daim bakımlı her daim göz alıcı

Nişantaşı kedilerinde tuhaf bir özgüven vardır. Tüyü dağınık bile olsa sanki çok özenli bir görünüm taşıyormuş gibi bir havası olur. Kafelerdeki sandalyeleri sahiplenmeleri, vitrin önlerinde kurulmaları ve dikkat çekmeyi zahmetsizce başarmaları bu profilin en net işaretlerinden biridir.

6. Bomonti kedileri: Sakin görünümlü konfor tutkunları

6. Bomonti kedileri: Sakin görünümlü konfor tutkunları

Bomonti kedileri genelde rahat alan bulma konusunda profesyoneldir. Gürültünün ortasında bile kendi sakinliğini koruyabilir, bulduğu yerde hemen yayılabilir. Onlarda hafif bir “ben keyfimi bozmam” tavrı vardır.

7. Üsküdar kedileri: Ağırbaşlı ama kalbi yumuşak

7. Üsküdar kedileri: Ağırbaşlı ama kalbi yumuşak

Üsküdar kedileri çoğu zaman daha sessiz, daha kontrollü ve daha sakin görünür. İlk bakışta çok yakınlık kurmayabilirler ama güven verdin mi bir anda tüm mesafeyi kapatabilirler. O yüzden biraz sabır isteyen ama karşılığını veren kedi profilidir.

8. Balat kedileri: Mahalle hafızası olan tipler

8. Balat kedileri: Mahalle hafızası olan tipler

Balat kedileri sanki bulunduğu sokağın tarihini biliyormuş gibi davranır. Eski kapı önlerinde, pencere diplerinde, dar sokak köşelerinde çok doğal dururlar. Fotoğrafa en çok yakışan kedilerden biri olabilirler ama bunu hiç umursamaz gibi görünürler.

9. Kuzguncuk kedileri: Sessiz ama hikâyesi derin

9. Kuzguncuk kedileri: Sessiz ama hikâyesi derin

Kuzguncuk kedileri biraz daha duygusal roman karakteri gibi gelir. Ağaç diplerinde, pencere kenarlarında ya da merdiven başlarında görülünce bulundukları yere ayrı bir hava katarlar. Gürültücü değil, daha çok ortamın ruhunu taşıyan tiplerdir.

10. Ortaköy kedileri: Kalabalık içinde kendi alanını kuranlar

10. Ortaköy kedileri: Kalabalık içinde kendi alanını kuranlar

Ortaköy kedileri yoğun insan akışına rağmen kendi küçük düzenini yaratmayı iyi bilir. Kalabalıktan kaçmak yerine onun içinde doğru noktayı bulur. Yani biraz sokak zekâsı, biraz da alışkanlık ustalığı taşırlar.

İstanbul’un kedi karakterlerini keşfetmenin en pratik yolu: Yandex Go ile semtten semte rahatça geçmek.

İstanbul’un kedi karakterlerini keşfetmenin en pratik yolu: Yandex Go ile semtten semte rahatça geçmek.

Yandex Go, bulunduğun noktadan gitmek istediğin semte kolayca ulaşmanı sağlayan, şehir içi yolculuğu daha pratik ve konforlu hale getiren bir ulaşım çözümü sunuyor.

İstanbul’un farklı noktalarını keşfederken hem rotanı daha rahat planlamana yardımcı oluyor hem de şehrin bir ucundan diğerine daha zahmetsiz şekilde ulaşmanı mümkün kılıyor.

Sen de kendi İstanbul kedi rotanı oluşturmak için Yandex Go'ya göz at.

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