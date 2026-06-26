İstanbul Kedi Rehberi: İstanbul’da Semtlere Göre Nasıl Kedilerle Karşılaşırsınız?
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İstanbul’u İstanbul yapan şeylerden biri kesinlikle kediler. Ama kabul edelim: bu şehirdeki bütün kediler aynı değil. Bazıları “beni uzaktan sev” tavrında, bazıları tek bakışta seni sahipleniyor, bazıları ise bulunduğu sokağın gerçek sahibi gibi davranıyor. Biz de İstanbul’u biraz sokakların gerçek sahipleri üzerinden okuyalım dedik ve semtlere göre nasıl kedilerle karşılaşabileceğini eğlenceli bir rehbere dönüştürdük.
(Not: Görseller yapay zekayla üretilmiştir.)
1. Kadıköy kedileri: Sosyal ama çizgileri net
2. Cihangir kedileri: Bir tık bohem, bir tık yargılayıcı
3. Beşiktaş kedileri: Mahallenin gerçek abisi
4. Karaköy kedileri: Hareketli, meraklı, fırsatçı
5. Nişantaşı kedileri: Her daim bakımlı her daim göz alıcı
6. Bomonti kedileri: Sakin görünümlü konfor tutkunları
7. Üsküdar kedileri: Ağırbaşlı ama kalbi yumuşak
8. Balat kedileri: Mahalle hafızası olan tipler
9. Kuzguncuk kedileri: Sessiz ama hikâyesi derin
10. Ortaköy kedileri: Kalabalık içinde kendi alanını kuranlar
İstanbul’un kedi karakterlerini keşfetmenin en pratik yolu: Yandex Go ile semtten semte rahatça geçmek.
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