İstanbul Kedi Rehberi: İstanbul’da Semtlere Göre Nasıl Kedilerle Karşılaşırsınız?

İstanbul’u İstanbul yapan şeylerden biri kesinlikle kediler. Ama kabul edelim: bu şehirdeki bütün kediler aynı değil. Bazıları “beni uzaktan sev” tavrında, bazıları tek bakışta seni sahipleniyor, bazıları ise bulunduğu sokağın gerçek sahibi gibi davranıyor. Biz de İstanbul’u biraz sokakların gerçek sahipleri üzerinden okuyalım dedik ve semtlere göre nasıl kedilerle karşılaşabileceğini eğlenceli bir rehbere dönüştürdük.

(Not: Görseller yapay zekayla üretilmiştir.)