İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Oyunlar Var? 13-14 Haziran 2026 Tiyatro Oyunları
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13–14 Haziran 2026 hafta sonu İstanbul’da tiyatro sahneleri komedi, drama ve doğaçlama oyunlarla oldukça hareketli. Kadıköy ve Beyoğlu ağırlıklı programda hem popüler yapımlar hem de alternatif sahneler aynı anda izleyiciyle buluşuyor.
Öne çıkan oyunlar arasında Mahşer-i Cümbüş, Müdahale ve Meçhul Paşa gibi farklı tarzlara hitap eden yapımlar var. Aile ve çocuk oyunları da hafta sonu programını daha renkli hale getiriyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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