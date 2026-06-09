İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Oyunlar Var? 13-14 Haziran 2026 Tiyatro Oyunları

Bozkır

Tür: Dram / Tek Kişilik

Konu: Payidar Muhtar, ailesinin yıllardır sürdürdüğü gücü devam ettiremeyen bir adamdır. Kaybettiği iktidarı geri kazanmak için Cumhurbaşkanı aday adayı olmaya karar verir. Ancak bu yolculuk, onun aslında kim olduğunu sorgulamasına neden olur

Mekan: Şişli Tiyatrosu

Saat: 13 Haziran Cumartesi – 20:30

Oyuncular: Doğukan Polat

Operadaki Hayalet

Tür: Trajedi / Gotik Dram

Konu: Maskeli bestecinin saplantılı aşkı ve cinayetlerle örülen karanlık hikâyesini sahneye taşıyan gotik trajedidir

Mekan: Taksim İstiklal Sahne

Saat: 13 Haziran Cumartesi – 18:00 / 14 Haziran Pazar – 18:00

Oyuncular: Müslüm Çelik

Othello

Tür: Trajedi / Dram

Konu: William Shakespeare'in klasik eserinde, Venedik ordusundaki başarılı siyahi general Othello'nun, hain teğmeni Iago'nun manipülasyonlarıyla eşine karşı aşırı kıskançlığa kapılıp onu öldürmesini konu alan trajik bir oyundur

Mekan: Taksim İstiklal Sahne

Saat: 14 Haziran Pazar – 20:30

Oyuncular: Furkan Karayama, Eyfel Sema Çoruh, Müslüm Çelik

Kendi

Tür: Dram / Tek Kişilik

Konu: Modern çalışma hayatının gündelik dilini, rutinlerini ve görünmez kurallarını merkeze alan oyun; sistemin içinde var olmaya çalışan, doğru adımları attığı halde tükendiğini fark eden bireyin hikayesini anlatır

Mekan: İBB Habitat Sahne

Saat: 14 Haziran Pazar – 20:30

Oyuncular: Nihal Temel

Dünyanın En Güçsüz Babası

Tür: Dram

Konu: 2034 yılının tek kanallı yayın düzeninde devrim sayesinde yeni kimlik edinmiş bir adamın iç yolculuğunu, geçmişin gölgeleriyle hesaplaşmasını anlatan bir hikayedir

Mekan: İBB Habitat Sahne

Saat: 13 Haziran Cumartesi – 20:30

Oyuncular: Egemen Cıgal

Mahşer-i Cümbüş

Tür: Komedi / Doğaçlama

Konu: Türkiye'de Modern Doğaçlama Tiyatro'nun öncüsü olan ekibin, interaktif şovlarıyla izleyicilere sunduğu anında doğaçlama gösterisidir

Mekan: Trump Kültür ve Gösteri Merkezi

Saat: 13 Haziran Cumartesi – 20:30

Oyuncular: Özlem Türay, Ayça Işıldar Ak, Ayhan Taş, Burak Satıbol, Yiğit Arı

Oyuncak Arkadaşlar

Tür: Çocuk Oyunu

Konu: Hayal gücünün büyüsüyle bir araya gelerek yepyeni bir macera başlatan çocuklara arkadaşlığın gücünü, farklılıkların zenginliğini ve hayallerin sınırsızlığını anlatan neşeli bir oyundur

Mekan: DasDas İstinyePark

Saat: 14 Haziran Pazar – 13:00

Oyuncular: Uğur Baran, Begüm Akova