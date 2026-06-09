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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Oyunlar Var? 13-14 Haziran 2026 Tiyatro Oyunları

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Oyunlar Var? 13-14 Haziran 2026 Tiyatro Oyunları

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
09.06.2026 - 19:30
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13–14 Haziran 2026 hafta sonu İstanbul’da tiyatro sahneleri komedi, drama ve doğaçlama oyunlarla oldukça hareketli. Kadıköy ve Beyoğlu ağırlıklı programda hem popüler yapımlar hem de alternatif sahneler aynı anda izleyiciyle buluşuyor.

Öne çıkan oyunlar arasında Mahşer-i CümbüşMüdahale ve Meçhul Paşa gibi farklı tarzlara hitap eden yapımlar var. Aile ve çocuk oyunları da hafta sonu programını daha renkli hale getiriyor.

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Avrupa Yakası

Avrupa Yakası

Bozkır

Tür: Dram / Tek Kişilik

Konu: Payidar Muhtar, ailesinin yıllardır sürdürdüğü gücü devam ettiremeyen bir adamdır. Kaybettiği iktidarı geri kazanmak için Cumhurbaşkanı aday adayı olmaya karar verir. Ancak bu yolculuk, onun aslında kim olduğunu sorgulamasına neden olur

Mekan: Şişli Tiyatrosu

Saat: 13 Haziran Cumartesi – 20:30

Oyuncular: Doğukan Polat

Operadaki Hayalet

Tür: Trajedi / Gotik Dram

Konu: Maskeli bestecinin saplantılı aşkı ve cinayetlerle örülen karanlık hikâyesini sahneye taşıyan gotik trajedidir

Mekan: Taksim İstiklal Sahne

Saat: 13 Haziran Cumartesi – 18:00 / 14 Haziran Pazar – 18:00

Oyuncular: Müslüm Çelik

Othello

Tür: Trajedi / Dram

Konu: William Shakespeare'in klasik eserinde, Venedik ordusundaki başarılı siyahi general Othello'nun, hain teğmeni Iago'nun manipülasyonlarıyla eşine karşı aşırı kıskançlığa kapılıp onu öldürmesini konu alan trajik bir oyundur

Mekan: Taksim İstiklal Sahne

Saat: 14 Haziran Pazar – 20:30

Oyuncular: Furkan Karayama, Eyfel Sema Çoruh, Müslüm Çelik

Kendi

Tür: Dram / Tek Kişilik

Konu: Modern çalışma hayatının gündelik dilini, rutinlerini ve görünmez kurallarını merkeze alan oyun; sistemin içinde var olmaya çalışan, doğru adımları attığı halde tükendiğini fark eden bireyin hikayesini anlatır

Mekan: İBB Habitat Sahne

Saat: 14 Haziran Pazar – 20:30

Oyuncular: Nihal Temel

Dünyanın En Güçsüz Babası

Tür: Dram

Konu: 2034 yılının tek kanallı yayın düzeninde devrim sayesinde yeni kimlik edinmiş bir adamın iç yolculuğunu, geçmişin gölgeleriyle hesaplaşmasını anlatan bir hikayedir

Mekan: İBB Habitat Sahne

Saat: 13 Haziran Cumartesi – 20:30

Oyuncular: Egemen Cıgal

Mahşer-i Cümbüş

Tür: Komedi / Doğaçlama

Konu: Türkiye'de Modern Doğaçlama Tiyatro'nun öncüsü olan ekibin, interaktif şovlarıyla izleyicilere sunduğu anında doğaçlama gösterisidir

Mekan: Trump Kültür ve Gösteri Merkezi

Saat: 13 Haziran Cumartesi – 20:30

Oyuncular: Özlem Türay, Ayça Işıldar Ak, Ayhan Taş, Burak Satıbol, Yiğit Arı

Oyuncak Arkadaşlar

Tür: Çocuk Oyunu

Konu: Hayal gücünün büyüsüyle bir araya gelerek yepyeni bir macera başlatan çocuklara arkadaşlığın gücünü, farklılıkların zenginliğini ve hayallerin sınırsızlığını anlatan neşeli bir oyundur

Mekan: DasDas İstinyePark

Saat: 14 Haziran Pazar – 13:00

Oyuncular: Uğur Baran, Begüm Akova

Anadolu Yakası

Anadolu Yakası

Gözbağcı

Tür: Trajedi & Dram / Komedi

Konu: Ankara'da bir yuvada büyümüş, sihirbazlıkla tanışmış ve herkes tarafından dışlanmasına rağmen sihirbazlığına sıkıca tutunan Kübra'nın kendi aidiyetini arama hikayesidir

Mekan: Alan Kadıköy

Saat: 14 Haziran Pazar – 19:00

Oyuncular: Deniz Ekinci

Sersem Kocanın Kurnaz Karısı

Tür: Komedi / Klasik

Konu: Moliere'in 'George Dandin' oyununun provalarında metne sadakat ile doğaçlamanın özgürlüğü arasındaki çekişme üzerinden tiyatromuzun batılılaşma serüvenini anlatan klasik eserdir

Mekan: DasDas Sahne

Saat: 13 Haziran Cumartesi – 20:30 / 14 Haziran Pazar – 17:00

Oyuncular: Aydın Şentürk, Ayşegül Aydın, Birol Tezcan, Burak Tamdoğan, Didem Balçın, Mert Fırat, Özge Fışkın, Özgün Aydın

Herkes Kocama Benziyor

Tür: Trajedi & Dram / Komedi

Konu: Bir kadının içsel öfkesi, geçmişteki hesaplaşmaları ve zihnindeki uyanık kadının sesi üzerinden ilerleyen, kadınlık hallerini ve toplumsal baskıları sorgulayan tek kişilik çarpıcı bir oyundur

Mekan: Alan Kadıköy

Saat: 13 Haziran Cumartesi – 20:30

Oyuncular: Bilgi bulunmuyor

Bir Baba Hamlet

Tür: Müzikli Komedi / Parodi

Konu: William Shakespeare'in ölümsüz tragedyası Hamlet'in, yüksek tempolu ve bol doğaçlamalı, geleneksel tiyatro unsurlarıyla harmanlanmış absürt bir komedi diliyle anlatılmasıdır

Mekan: Baba Sahne

Saat: 13 Haziran Cumartesi – 20:30 / 14 Haziran Pazar – 16:00

Oyuncular: Bilgi bulunmuyor

Hamamname: Kalanlar

Tür: Dram / Tarihi Trajikomedi

Konu: Bilinmezliğin ortasında eski bir hamama sığınan bir avuç insanın Geleneksel Orta Oyunu karakterleriyle buluşarak tiyatroyla hayata tutunma çabasını, trajedi ve mizahı harmanlayarak anlatır

Mekan: Barış Manço Kültür Merkezi

Saat: 14 Haziran Pazar – 19:00

Oyuncular: Anıl Taylan, Özgül Atay, Benzona Burak Pınar, Burcu Pınar Cingi, Didem Sırım, Dilan Şahin, Hülya Kopan, Gökçe Magdala, Gülseren Yiğit, Turan Aydın, Yasemin Bayrak, Zehra Salman

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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