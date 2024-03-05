İstanbul'da Belediye Yarışına Mehmet Şimşek Dahil Olunca Ekrem İmamoğlu'ndan Cevap Gecikmedi

Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum için 'İstanbul'u bilmiyor' diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e de seslenirken, 'İtibarını bir acemi adaya ezdirme, sen itibarlı bir insansın, iyi bir ekonomistsin' dedi.

İmamoğlu, 2019'da göreve geldiği günden bu yana yaptıklarına yönelik, 'Bu 5 yılın en göze çarpan hattı ekonomi' derken, 'Biz ilk emarelerini 2019 öncesi göstermeye başlayan Türkiye'nin ekonomik kriz yaşayacağının sinyallerini veren bölümü yaşamaya başlamıştık' diye anlattı.