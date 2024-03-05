Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
İstanbul'da Belediye Yarışına Mehmet Şimşek Dahil Olunca Ekrem İmamoğlu'ndan Cevap Gecikmedi

İstanbul'da Belediye Yarışına Mehmet Şimşek Dahil Olunca Ekrem İmamoğlu'ndan Cevap Gecikmedi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
05.03.2024 - 12:52

31 Mart 2024 seçimlerine son hız giden Türkiye'de siyaset fren tutmuyor. Ekonomideki sorunlara karşın yerel seçimlerdeki rekabet ortamı tüm kavramları birbirine karıştırdı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bu ortamda partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum'a destek verince hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hem de CHP'nin yeniden adayı olan Ekrem İmamoğlu'ndan cevap gecikmedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Yerel seçimler yaklaşırken, vatandaşın gerçek derdi geçim ve pahalılık olsa da politize olan ortamda siyasi rekabet öne çıkıyor.

Yerel seçimler yaklaşırken, vatandaşın gerçek derdi geçim ve pahalılık olsa da politize olan ortamda siyasi rekabet öne çıkıyor.

Özellikle büyükşehirlerde yaşayan vatandaşların geçim sıkıntısı arşa ererken, siyaset ortamında adayların söylemleri de yakından izleniyor. Mayıs 2023 seçimleri sonrasında Mart 2024 yerel seçimleri de ekonomiyi zorlamaya devam ederken, İstanbul, Ankara gibi şehirlerde yarış da kızışıyor.

İstanbul'da seçim rekabeti de hareketli gündeme neden oluyor. 2019 yılında Ekrem İmamoğlu'nun iki kez kazanmak durumunda kaldığı seçimlerde yeniden aday olması ve karşısında da iktidarın adayı olarak Murat Kurum'un olması söylemleri güçlendiriyor.

İstanbul'da seçim rekabeti de hareketli gündeme neden oluyor. 2019 yılında Ekrem İmamoğlu'nun iki kez kazanmak durumunda kaldığı seçimlerde yeniden aday olması ve karşısında da iktidarın adayı olarak Murat Kurum'un olması söylemleri güçlendiriyor.

Bu seçim ve rekabet ortamında ekonomideki dinamiklerle birlikte bir de seçim çalışmalarına katılan Mehmet Şimşek, partisinin adayı olan Murat Kurum'a oy istemesiyle dikkat çekti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı İsmail Küçükkaya'nın yayınında Bakan Şimşek'in açıklamaları hakkında da konuştu: "Sen itibarlı bir insansın iyi bir ekonomistsin."

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı İsmail Küçükkaya'nın yayınında Bakan Şimşek'in açıklamaları hakkında da konuştu: "Sen itibarlı bir insansın iyi bir ekonomistsin."

Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum için 'İstanbul'u bilmiyor' diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e de seslenirken, 'İtibarını bir acemi adaya ezdirme, sen itibarlı bir insansın, iyi bir ekonomistsin' dedi. 

İmamoğlu, 2019'da göreve geldiği günden bu yana yaptıklarına yönelik, 'Bu 5 yılın en göze çarpan hattı ekonomi' derken, 'Biz ilk emarelerini 2019 öncesi göstermeye başlayan Türkiye'nin ekonomik kriz yaşayacağının sinyallerini veren bölümü yaşamaya başlamıştık' diye anlattı.

"İstanbul'un yoksullukla mücadelesinin tam da içine düştük" diyen İmamoğlu, "Göreve geldiğimizin 6. ayında pandemi yaşadık. Kaybettiğimiz insan sayısını bile alamıyoruz TÜİK'ten. Pandemide dünyada en fazla yerel yönetimler desteklendi, bizde tam tersi. Bütün bu dönemde gelir düşüşü yaşandı. Ekonomi kötü biz metro yapıyoruz" diye de anlattı.

"İstanbul'un yoksullukla mücadelesinin tam da içine düştük" diyen İmamoğlu, "Göreve geldiğimizin 6. ayında pandemi yaşadık. Kaybettiğimiz insan sayısını bile alamıyoruz TÜİK'ten. Pandemide dünyada en fazla yerel yönetimler desteklendi, bizde tam tersi. Bütün bu dönemde gelir düşüşü yaşandı. Ekonomi kötü biz metro yapıyoruz" diye de anlattı.

'İBB hiç bir şey yapmadı, borca boğuldu bunlar külliyen yalan' diyen İmamoğlu, 'Borçlanmamızı bile vermediler. Bizim belediyede kasımda bütçemiz oylanır, gelir giderini kapatmamız için borçlanmaya ihtiyacımız var. Bazı yıllarda 2021 olsa gerek. Bizim borçlanmamıza izin vermediler ona rağmen kasayı döndürdük' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Mehmet Şimşek'in Murat Kurum'a desteğine yönelik de İmamoğlu şunları söyledi:

Mehmet Şimşek'in Murat Kurum'a desteğine yönelik de İmamoğlu şunları söyledi:

Mehmet Şimşek'e saygı duyuyorum. Ben iki kişiden randevu alabildim, biri Ulaştırma Bakanı, birisi de Sayın Şimşek. Randevu verdi, bizi kabul etti. Yapma Sayın Şimşek, itibarını bir acemi adaya ezdirme. Sen itibarlı bir insansın, iyi bir ekonomistsin. Bu ülkeye dair de güzel hizmetler bekliyoruz sizden. Sayın Şimşek, değerlisiniz. Rasyonel tutum bunu gerektirir, benim tanıdığım Şimşek'in durumu da bunu gerektirir. Şu oy kazandırmaz, bu oy kaybettirir. Ben Allah korusun Kurum olsam, 'bunu benim için söyle' demem. Zafiyet bu.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın