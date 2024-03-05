İstanbul'da Belediye Yarışına Mehmet Şimşek Dahil Olunca Ekrem İmamoğlu'ndan Cevap Gecikmedi
İstanbul'da Belediye Yarışına Mehmet Şimşek Dahil Olunca Ekrem İmamoğlu'ndan Cevap Gecikmedi
31 Mart 2024 seçimlerine son hız giden Türkiye'de siyaset fren tutmuyor. Ekonomideki sorunlara karşın yerel seçimlerdeki rekabet ortamı tüm kavramları birbirine karıştırdı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bu ortamda partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum'a destek verince hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hem de CHP'nin yeniden adayı olan Ekrem İmamoğlu'ndan cevap gecikmedi.
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Yerel seçimler yaklaşırken, vatandaşın gerçek derdi geçim ve pahalılık olsa da politize olan ortamda siyasi rekabet öne çıkıyor.
İstanbul'da seçim rekabeti de hareketli gündeme neden oluyor. 2019 yılında Ekrem İmamoğlu'nun iki kez kazanmak durumunda kaldığı seçimlerde yeniden aday olması ve karşısında da iktidarın adayı olarak Murat Kurum'un olması söylemleri güçlendiriyor.
Bu seçim ve rekabet ortamında ekonomideki dinamiklerle birlikte bir de seçim çalışmalarına katılan Mehmet Şimşek, partisinin adayı olan Murat Kurum'a oy istemesiyle dikkat çekti.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı İsmail Küçükkaya'nın yayınında Bakan Şimşek'in açıklamaları hakkında da konuştu: "Sen itibarlı bir insansın iyi bir ekonomistsin."
"İstanbul'un yoksullukla mücadelesinin tam da içine düştük" diyen İmamoğlu, "Göreve geldiğimizin 6. ayında pandemi yaşadık. Kaybettiğimiz insan sayısını bile alamıyoruz TÜİK'ten. Pandemide dünyada en fazla yerel yönetimler desteklendi, bizde tam tersi. Bütün bu dönemde gelir düşüşü yaşandı. Ekonomi kötü biz metro yapıyoruz" diye de anlattı.
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Mehmet Şimşek'in Murat Kurum'a desteğine yönelik de İmamoğlu şunları söyledi:
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