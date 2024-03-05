Enflasyonla Mücadele Ederken Mehmet Şimşek'in Kumpirine de Zam Geldi
Enflasyonla Mücadele Ederken Mehmet Şimşek'in Kumpirine de Zam Geldi
Enflasyonla mücadelede ekonomi yönetiminin dümeninde olan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevine yeni başladığı günlerde AVM'de kumpir yerken görüntülenmişti. Şimşek'in yediği dönemde 80 TL olan kumpirin fiyatı yüzde 131 oranında arttı.
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonu düşürmek adına emekli zammından kamuda kullanılan arabalara kadar mücadele ediyor.
TÜİK'in açıkladığı şubat ayı enflasyonu yüzde 67 seviyesinde olurken, gıda enflasyonu da yüzde 71 seviyesindeydi.
2021 yılında "düşük faiz" adına girilen yolda kontrolden çıkan fiyatlar, Mayıs 2023 seçimleri sonrasında yön değişikliğiyle "rasyonel" olunacağı söylemiyle göreve gelen Mehmet Şimşek'le henüz rayına oturmadı.
Bakan Şimşek ilk göreve geldiğinde yerken görüntülendiği kumpir fiyatları da bundan nasibini aldı.
Şimşek’in sık sık ziyaret ettiği restoranda kumpir fiyatları da şu şekilde oldu:
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