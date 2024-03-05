Enflasyonla Mücadele Ederken Mehmet Şimşek'in Kumpirine de Zam Geldi

Sözcü'den Cem Yıldırım'ın aktardığına göre, Şimşek'in Ağustos 2023'te yediği kumpirin fiyatı, o tarihte 80 liraydı. Enflasyondaki yükseliş sürerken, aynı yerde aynı kumpirin fiyatı da 185 lira oldu.