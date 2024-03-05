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Enflasyonla Mücadele Ederken Mehmet Şimşek'in Kumpirine de Zam Geldi

Enflasyonla Mücadele Ederken Mehmet Şimşek'in Kumpirine de Zam Geldi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
05.03.2024 - 11:30

Enflasyonla mücadelede ekonomi yönetiminin dümeninde olan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevine yeni başladığı günlerde AVM'de kumpir yerken görüntülenmişti. Şimşek'in yediği dönemde 80 TL olan kumpirin fiyatı yüzde 131 oranında arttı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonu düşürmek adına emekli zammından kamuda kullanılan arabalara kadar mücadele ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonu düşürmek adına emekli zammından kamuda kullanılan arabalara kadar mücadele ediyor.

Mücadele derken, her savaştan zaferle çıkılmıyor. Acı reçete genelde vatandaşa kesilirken, özellikle garibanın karın tokluğu kısmında gıda enflasyonu yükselişini sürdürüyor.

TÜİK'in açıkladığı şubat ayı enflasyonu yüzde 67 seviyesinde olurken, gıda enflasyonu da yüzde 71 seviyesindeydi.

TÜİK'in açıkladığı şubat ayı enflasyonu yüzde 67 seviyesinde olurken, gıda enflasyonu da yüzde 71 seviyesindeydi.

2021 yılında "düşük faiz" adına girilen yolda kontrolden çıkan fiyatlar, Mayıs 2023 seçimleri sonrasında yön değişikliğiyle "rasyonel" olunacağı söylemiyle göreve gelen Mehmet Şimşek'le henüz rayına oturmadı.

2021 yılında "düşük faiz" adına girilen yolda kontrolden çıkan fiyatlar, Mayıs 2023 seçimleri sonrasında yön değişikliğiyle "rasyonel" olunacağı söylemiyle göreve gelen Mehmet Şimşek'le henüz rayına oturmadı.

Ankara’da bir AVM'de görüntülenen Mehmet Şimşek'in yediği kumpir gündeme gelmişti.

Bakan Şimşek ilk göreve geldiğinde yerken görüntülendiği kumpir fiyatları da bundan nasibini aldı.

Bakan Şimşek ilk göreve geldiğinde yerken görüntülendiği kumpir fiyatları da bundan nasibini aldı.

Sözcü'den Cem Yıldırım'ın aktardığına göre, Şimşek'in Ağustos 2023'te yediği kumpirin fiyatı, o tarihte 80 liraydı. Enflasyondaki yükseliş sürerken, aynı yerde aynı kumpirin fiyatı da 185 lira oldu.

Şimşek’in sık sık ziyaret ettiği restoranda kumpir fiyatları da şu şekilde oldu:

Şimşek’in sık sık ziyaret ettiği restoranda kumpir fiyatları da şu şekilde oldu:

Çift sosisli karışık kumpir 220 lira, ekstra karışık kumpir 270 lira, ton balıklı kumpir 200 lira, köfteli kumpir 200 lira ve kavurmalı kumpir de 245 liraya satılıyor.

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