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İstanbul’da Ayasofya'nın Yanında SPA’ya Çevrilen 1500 Yıllık Tarihi Sarnıç Mühürlendi

İstanbul’da Ayasofya'nın Yanında SPA’ya Çevrilen 1500 Yıllık Tarihi Sarnıç Mühürlendi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.02.2025 - 14:24

İstanbul'da Ayasofya Camisi yanında bulunan bin 500 yıllık tarihi sarnıcın 5 yıldızlı bir otel tarafından SPA merkezine çevrilmesi gündeme bomba gibi düşmüştü. Vatandaşların tepkileri ve yapılan haberler sonrası merkez Fatih Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi.

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Ayasofya Camisi'nin yanında bulunan 5 yıldızlı bir otel tarafından SPA merkezine çevrilen bin 500 yıllık tarihi sarnıçla ilgili yeni karar alındı.

Ayasofya Camisi'nin yanında bulunan 5 yıldızlı bir otel tarafından SPA merkezine çevrilen bin 500 yıllık tarihi sarnıçla ilgili yeni karar alındı.

Halk TV’de yer alan habere göre; İşletmeyle ilgili bugün medyaya yansıyan haberlerin ardından işletme Koruma Kurulu Kararları gereği Fatih Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından işletme mühürlendi.

Halk TV’de yer alan habere göre; İşletmeyle ilgili bugün medyaya yansıyan haberlerin ardından işletme Koruma Kurulu Kararları gereği Fatih Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından işletme mühürlendi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Kzlt

Hep aynı şey oluyor, iş işten geçmiş zarar verilmiş gidip mühürlemişler. Şunu yapana kadar neredeydiniz. Çoğumuz da biliyoruz haberi çıkıp sosyal medya da gü... Devamını Gör

Çeyrek Muhalif

Chp'li belediye kontrolünde olan bir yer olsaydı çoktan belediyeye işlem başlatılır hatta kayyum hazırlıkları yapılırdı. Ama akpli belediye olunca durum fark... Devamını Gör

Bozkurt

Ben belediyenin hangi partiye ait olduğunu öyle anlıyorum.

LoL

“isletmeyle ilgili bugun medyaya yansiyan haberlerden sonra muhurlendi” yav arkadas yansiyan haberler ne? yazsana detayini. Bu habercilik mi simdi?