İstanbul Avrupa Yakasında Patili Dostlarınızla Gidebileceğiniz Mekanlar Rehberi
İstanbul Avrupa Yakasında Patili Dostlarınızla Gidebileceğiniz Mekanlar Rehberi
Kaynak: https://www.patilioteller.com/Restora...
İstanbul Avrupa Yakasında hem hayvan dostu mekanları hem de sokak hayvanları için çalışan mekanlarla karşınızdayım sevgili okur. Siz de sevgili dostunuzla beraber gidecek bir mekan arıyorsanız listemize göz atmayı unutmayın. 🐱
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1. Sanayi 313
2. Hidden House
3. Petra Roasting Co
4. Coffee Talks
5. Vegan Community Kitchen Cafe & Restaurant
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6. Craft Bear Lab
7. Cuppa Cafe
8. Envai Coffee
9. Federal Galata
10. Joker No.19
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