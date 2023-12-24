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İstanbul Avrupa Yakasında Patili Dostlarınızla Gidebileceğiniz Mekanlar Rehberi

İstanbul Avrupa Yakasında Patili Dostlarınızla Gidebileceğiniz Mekanlar Rehberi

Mekan Önerileri
Yeter Şirin
Yeter Şirin - Onedio Üyesi
24.12.2023 - 17:16

İstanbul Avrupa Yakasında hem hayvan dostu mekanları hem de sokak hayvanları için çalışan mekanlarla karşınızdayım sevgili okur.  Siz de sevgili dostunuzla beraber gidecek bir mekan arıyorsanız listemize göz atmayı unutmayın. 🐱

Kaynak: https://www.patilioteller.com/Restora...
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1. Sanayi 313

1. Sanayi 313

Maslak Oto Sanayi içinde olması şaşırtsa da pati dostu olması ve zengin menüsüyle Sanayi 313 sizi baya şaşırtacak.

Adres: Maslak, Maslak, Ataturk Oto Sanayi Sitesi, 2.Kisim-10. Sokak. No: 313, 34398 Sarıyer/İstanbul

Konum için tıklayın.

Instagram: @sanayi313

Ziyaretçi Yorumu: “Yiyeceklerin kalitesi servis ilgi çok iyi kahvaltı menüsünden sipariş verdik taze meyve suları çok güzeldi elma-armut(biraz pahalı normale göre) köpeklere olan ilgide harikaaa tam pati dostuuuu süperler🐾🐾🐾 Tek eleştirim atmosfer genel olarak güzel olsada yemek yerken bazı tablolara bakmak itici geldi 🙄.”

2. Hidden House

2. Hidden House

Hizmetiyle, yemekleriyle patili dostunuzla vakit geçirmek için sessiz bir mekan arıyorsanız Hidden House tam aradığınız yer. 

Adres: Bebek, küçükbebek caddesi, Yeniyol Çk. 2A, 34342 Beşiktaş/İstanbul

Konum için tıklayın.

Instagram: @hiddenhousebebek

Ziyaretçi Yorumu: “Off-piyasa saklı bebek. Sanat, hayvan, doğa destekçisi müstesna bir mekan..”

3. Petra Roasting Co

3. Petra Roasting Co

Kahvesiyle oldukça beğenilen Petra Roasting Co fiyat olarak biraz pahalı olsa da hayvan dostu olmaları gayet sevindirici.

Adres: Bebek, Küçük Bebek Cd. No:38, 34342 Beşiktaş/İstanbul

Konum için tıklayın. 

Instagram: @petracoffee

Ziyaretçi Yorumu: “Marka meraklısı bir yer olmadığı çok belli sakin huzurlu güzel bir ortam lezzeti eşsiz kahveleri ve çok hayvan dostu kedi sever bir ortam bayıldım.”

4. Coffee Talks

4. Coffee Talks

Ev yapımı tatlıları ve herkes tarafından beğenilen kahveleriyle Coffee Talks hayvan dostu olmasıyla da atmosferi iyi bir mekan.

Adres: Türkali, No:, Ihlamurdere Cd. No:80, 34357 Beşiktaş/İstanbul

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Instagram: @coffeetalksneverends

Ziyaretçi Yorumu: “Ürünleri mükemmel, personel sıcak kanlı ,cafe sahipleri… onlara yorum yapmak anlamsız olur yaşamanız lazım. Cömert, hayvan dostu, ilgili, bilgili bir çift. Her açıdan mükemmel. Pandemi döneminde güzel lezzetlerini asla esirgemeyen gece yarısına kadar çalışan bir işletme. Her şey için teşekkürler Coffee Talks ailesi 🥰😁☺️.”

5. Vegan Community Kitchen Cafe & Restaurant

5. Vegan Community Kitchen Cafe & Restaurant

Vegan olmayanların bile yemeklerini beğendiği Vegan Community Kitchen Cafe & Restaurant sokak hayvanları için yaptığı etkinliklerle kalbimizi ısıtan bir mekan.

Adres: Tomtom, Kumbaracı Yokş. No:18, 34087 Beyoğlu/İstanbul

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Instagram: @community_kitchen

Ziyaretçi Yorumu: “Önce Kumbaracı yokusunda simdi ise Balatta, yıllardır gittiğim, vegan iskenderi, lahmacunu ve simdi vegan ayranlarıyla enfes yemekleri  olan bi yer. Üstelik sokak hayvanları yararına da pek çok etkinlik yapıyorlar. Vegan lezzet arayanlar ya da denemek isteyenler icin kesinlikle gidilmesi gereken bir yer.”

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6. Craft Bear Lab

6. Craft Bear Lab

Özellikle hafta sonları yer bulamayacağınız Craft Beer Lab işlerinde olduğu gibi hayvan dostu olmalarıyla oldukça profesyoneller.

Adres: Sinanpaşa, Şair Nedim Cd. No:4, 34353 Beşiktaş/İstanbul

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Instagram: @craftbearlab

Ziyaretçi Yorumu: “Serviste çok profesyonel, hızlı ve güler yüzlü bir ekip .Evcil hayvan kabul etmesi ve daha istemeden evcil hayvanımıza su getirmeyi bile düşünen işine ruhunu katan Feyyaz Bey'e ayrıca teşekkür ederiz.”

7. Cuppa Cafe

7. Cuppa Cafe

Bol seçenekli menüsü ve kedileriyle Cuppa Cafe tam bir hayvan dostu mekan. Hazır gelmişken enfes kahvaltılarını denemeyi unutmayın.

Adres: Cihangir, Yeni Yuva Sk. No:22, 34433 Beyoğlu/İstanbul

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Instagram: @cuppacihangir

Ziyaretçi Yorumu: “İstanbul'da kaldığım süre boyunca neredeyse her gün burada kahvaltı yaptım. Menü harika, kahvaltı ve öğle yemeği için çok besleyici ve çok lezzetli seçeneklere sahip. Ve atmosfer çok sakin, konuksever personel ve sıcak kucaklarınıza çok düşkün olan her yerde hazır ve nazır kediler :).”

8. Envai Coffee

8. Envai Coffee

Adı gibi birçok kahve tadabileceğiniz Envai Coffee aynı zamanda birçok sokak hayvanına da bakıyor. 

Adres: Gayrettepe, Süleymanbey Sk. No:1 D:2C, 34349 Beşiktaş/İstanbul

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Instagram: @envaicoffeehouse

Ziyaretçi Yorumu: “Çok samimi ve tatlı bir yer. Kahveleri çok güzel, çalışanlar çok içten.ayrıca çok hayvansever bir işletme.baktıkları bir sürü kedi var ve hepsi şahane❤️.”

9. Federal Galata

9. Federal Galata

Müzikleri, kahvaltısı, kahveleri ve hayvan dostu bir mekan olması kesinlikle gidilmesi gereken bir mekan olduğunu gösteriyor.

Adres: Şahkulu, Küçük Hendek Cd. No:7, 34421 Beyoğlu/İstanbul

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Instagram: @federalgalata 

Ziyaretçi Yorumu: “Hoş atmosferi, güzel kahvesi ve tatlı, kibar çalışanları olan ayrıca hayvan dostu oluşuyla kalbimi çalan mekan.”

10. Joker No.19

10. Joker No.19

Fiyat performans mekanı olan Joker No.19 her konuda beğenildiği gibi hayvan dostu olmasıyla da oldukça popüler.

Adres: Sinanpaşa, Beşiktaş Cd. No:19, 34353 Beşiktaş/İstanbul

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Instagram: @

Ziyaretçi Yorumu: “Joker'i çok seviyorum. Bir kere fiyatlar makul. Hayvan dostu bir işletme. Efes'in farklı biraları çoğu zaman musluktan akıyor. (Neipa favorim.) Yemekler hiç fena değil. Bolca Negroni seçeneği olması da büyük artı.”

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