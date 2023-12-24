İstanbul Avrupa Yakasında Patili Dostlarınızla Gidebileceğiniz Mekanlar Rehberi

Bol seçenekli menüsü ve kedileriyle Cuppa Cafe tam bir hayvan dostu mekan. Hazır gelmişken enfes kahvaltılarını denemeyi unutmayın.

Adres: Cihangir, Yeni Yuva Sk. No:22, 34433 Beyoğlu/İstanbul

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Instagram: @cuppacihangir

Ziyaretçi Yorumu: “İstanbul'da kaldığım süre boyunca neredeyse her gün burada kahvaltı yaptım. Menü harika, kahvaltı ve öğle yemeği için çok besleyici ve çok lezzetli seçeneklere sahip. Ve atmosfer çok sakin, konuksever personel ve sıcak kucaklarınıza çok düşkün olan her yerde hazır ve nazır kediler :).”