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İsrail’in Katliamı Devam Ediyor: Yine Yardım Almak İçin Toplanan Sivilleri Vurdular

İsrail’in Katliamı Devam Ediyor: Yine Yardım Almak İçin Toplanan Sivilleri Vurdular

israil filistin
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
15.03.2024 - 08:33

İsrail’in Gazze’de uyguladığı katliam Ramazan Ayı’nda da devam ediyor. Filistin resmi haber ajansı WAFA, kentin doğusunda yardım almak için bekleyen sivillerin bombalandığını ve yaklaşık 100 kişinin hayatını kaybettiğini iddia etti.

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İsrail’in 7 Ekim’den bu yana devam eden Filistin savaşı tüm tepkilere rağmen artarak devam ediyor.

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana devam eden Filistin savaşı tüm tepkilere rağmen artarak devam ediyor.

Milyonlarca insanın yaşadığı Gazze’de açlık sebebiyle çocuklar ölüyor, İsrail’in bombalaması kesintisiz devam ediyor.

Milyonlarca insanın yaşadığı Gazze’de açlık sebebiyle çocuklar ölüyor, İsrail’in bombalaması kesintisiz devam ediyor.

İsrail, dün akşam saatlerinde en büyük katliamlarından birine daha imza attı ve yardım almak isteyen sivilleri öldürdü.

İsrail, dün akşam saatlerinde en büyük katliamlarından birine daha imza attı ve yardım almak isteyen sivilleri öldürdü.

Bombalama sonrasında ilk belirlemelere göre yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetti.

Bombalama sonrasında ilk belirlemelere göre yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetti.

HASSAS VİDEO: Yaşanan katliamdan görüntüler 👇

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