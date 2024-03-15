İsrail’in Katliamı Devam Ediyor: Yine Yardım Almak İçin Toplanan Sivilleri Vurdular
İsrail’in Katliamı Devam Ediyor: Yine Yardım Almak İçin Toplanan Sivilleri Vurdular
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İsrail’in 7 Ekim’den bu yana devam eden Filistin savaşı tüm tepkilere rağmen artarak devam ediyor.
Milyonlarca insanın yaşadığı Gazze’de açlık sebebiyle çocuklar ölüyor, İsrail’in bombalaması kesintisiz devam ediyor.
İsrail, dün akşam saatlerinde en büyük katliamlarından birine daha imza attı ve yardım almak isteyen sivilleri öldürdü.
Bombalama sonrasında ilk belirlemelere göre yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetti.
HASSAS VİDEO: Yaşanan katliamdan görüntüler 👇
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