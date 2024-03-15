İsrail’in Katliamı Devam Ediyor: Yine Yardım Almak İçin Toplanan Sivilleri Vurdular

İsrail’in Gazze’de uyguladığı katliam Ramazan Ayı’nda da devam ediyor. Filistin resmi haber ajansı WAFA, kentin doğusunda yardım almak için bekleyen sivillerin bombalandığını ve yaklaşık 100 kişinin hayatını kaybettiğini iddia etti.