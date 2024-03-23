Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Elektronik
İndirim Günleri Başlıyor! 23 - 29 Mart Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 23 - 29 Mart Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
23.03.2024 - 09:01

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 23 Mart - 29 Mart 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

23 Mart - 29 Mart 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Sütaş Tam Yağlı Süzme Peynir 1 Kg 135 TL

Sütaş Tam Yağlı Süzme Peynir 1 Kg 135 TL
onedio.com

  • Ekici Tam Yağlı Süzme Peynir 1 Kg 134 TL

  • Ahir Tam Yağlı Tost Peyniri 1,5 Kg 249 TL

  • Ovadan Baldo Pirinç 1 Kg 52,50 TL

  • Eker / İçim Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 139 TL

  • Torku Yoğurt 5 Kg 139 TL

  • Bebelac Çocuk Debam Sütü Çeşitleri 400 gr 159,90 TL

  • Sümeli / Karlıdağ Tereyağı 750 gr 265 TL

  • Karlıdağ Tereyağı 950 gr 335 TL

  • Tukaş / Burcu Domates Salçası 830 gr 36,50 TL

  • Ofçay Hazine Çay 1 Kg 125 TL

  • Bolmix Reçel Çeşitleri 700 gr 45 TL

  • Piliç Salam 850 gr 54,50 TL

  • Slazanger Erkek Parfümü Çeşitleri 50 ml 129 TL

  • Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 4 Kg 118 TL

  • Tursil Sıvı Çamaşır Deterjanı 2145 ml 99,75 TL

👇

👇
onedio.com

10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;

10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;
onedio.com

  • Dardanel Ton Balığı 2x170 gr 89,90 TL 

  • Selpak 3 Katlı Yağ Emici Kağıt Havlu 8'li 74,90 TL

Çok Al Az Öde

Çok Al Az Öde
onedio.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
onedio.com

👇

👇
onedio.com

28 Mart 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

Volta VS2 Elektrikli Moped 27.990 TL

Volta VS2 Elektrikli Moped 27.990 TL
onedio.com

Toshiba 65" Ultra HD Android Tv 21.999 TL

Toshiba 65" Ultra HD Android Tv 21.999 TL
onedio.com

  • HI-LEVEL 55' Ultra HD Smart Tv 12.999 TL

  • Philips 55' UHD Smart Led Tv 19.999 TL

  • HI-LEVEL 32' WebOS HD Ready Tv 4.799 TL

  • Lenovo N4120 Notebook 6.999 TL

  • Lenovo N4020 Notebook 6.999 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda

Hyundai Alkali Detoks 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı 2.499 TL

Hyundai Alkali Detoks 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı 2.499 TL
onedio.com

  • SEG 10 kg Çamaşır Makinesi 10.999 TL

  • SEG Buzdolabı 7.399 TL

  • SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi 8.799 TL

  • SEG 6 Çekmeceli Derin Dondurucu 9.999 TL

Homend Grillant 1356H Inox Tost Makinesi 1.599 TL

Homend Grillant 1356H Inox Tost Makinesi 1.599 TL
onedio.com

  • Sinbo Çelik Elektrikli Cezve 299 TL

  • Sunny Flora Çelik Su Isıtıcı 359 TL

  • Kiwi Çay Makinesi 599 TL

  • Kiwi Seyahat Ütüsü 499 TL

  • Aprilla Saç Kurutma Makinesi 399 TL

  • Aprilla Tıraş Makinesi 239 TL

  • Aprilla Dijital Banyo Baskülü 179 TL

  • Kiwi Tüy Alma Cihazı 1.599 TL

  • QU Şarjlı Damacana Su Pompası 99,90 TL

  • Kiwi Dik Süpürge 699 TL

GoSmart 10.000 mAh Powerbank 179 TL

GoSmart 10.000 mAh Powerbank 179 TL
onedio.com

  • Mipo Cep Telefonu 4.799 TL

  • GoSmart TWS 14 Bluetooth Kulaklık 219 TL

  • Bluetooth Hoparlör 139 TL

  • Kulak İçi Kulaklık 39,90 TL

  • GoSmart Mousepad 49,90 TL

  • Piranha Akıllı Bileklik 199 TL

  • Araç İçi Telefon Tutucu 49,90 TL

Masa Takımı 4.299 TL

Masa Takımı 4.299 TL
onedio.com

  • Çift Kişilik Baza Başlık Set 7.199 TL

  • Tek Kişilik Baza Başlık Set 3.749 TL

  • Aura Pocket Yaylı Yatak 5.299 TL

  • Balance Bonei Yaylı Yatak 3.499 TL

  • Relax Süngerli Yatak 1.499 TL

Izgaralı Piknik Mangal 79,90 TL

Izgaralı Piknik Mangal 79,90 TL
onedio.com

  • Orta Boy Kafesli Mangal Teli 44,90 TL

  • Olta Kancası 5'li 28,90 TL

  • Metal Maşa 19.90 TL

  • Olta Aksesuar Seti169 TL 

  • Olta Zili 16.90 TL

  • Sahte Balık Çeşitleri 29.90 TL

  • Katlanabilir Kamp Taburesi 49.90 TL

  • Balıkçı Pensesi 79.90 TL

  • Balıkçı Makası 49.90 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kiwi Evcil Hayvan Su Çeşmesi 499 TL

Kiwi Evcil Hayvan Su Çeşmesi 499 TL
onedio.com

  • Evcil Hayvan Lazeri 29,90 TL

  • Kiwi Makaralı 5 Metre Tasma + El Feneri + Kaka Torba Haznesi Seti 199 TL

  • Yumuşak Köpek Göğüs Tasması 139 TL

  • Evcil Hayvan Su Şişesi 79,90 TL

  • Evcil Hayvan Katlanabilir Çift Kase 69,90 TL

  • Felix Tavuklu Lezzetli Et Dilimleri Yaş Kedi Maması 80 g 15,90 TL

  • Pawmas Kuzu Etli Yetişkin Köpek Maması 10 Kg 299 TL

Altın Fileli Ayaklı Sunum Kasesi 89 TL

Altın Fileli Ayaklı Sunum Kasesi 89 TL
onedio.com

  • Sızdırmaz Cam Yağlık 24,90 TL

  • Renkli Cam Kase 34.90 TL

  • Desenli Baharatlık 12.50 TL

  • Cam Kase 19,90 TL

  • Borosilikat Çift Cidarlı Cam Mug 119 TL

  • Borosilikat Limonata Bardağı 39.90 TL

  • Lav Desenli Bardak 22,50 TL

Emaye Çaydanlık Takımı 499 TL

Emaye Çaydanlık Takımı 499 TL
onedio.com

  • Emaye Pişir Sakla Tencere 219 TL

  • TAÇ Döküm Kek Kalıbı 299 TL

  • Cem Gusto Ezme Derin Tencere 349 TL

  • Kapaklı Balık ve Gözleme Tavası 249 TL

  • RooC Çok Amaçlı Mutfak Makası 29,90 TL

26'' Jant Bisiklet 2.999 TL

26'' Jant Bisiklet 2.999 TL
onedio.com

Dijital Baskılı Kadife Kaymaz Taban Saçaklı Salon Halısı 699 TL

Dijital Baskılı Kadife Kaymaz Taban Saçaklı Salon Halısı 699 TL
onedio.com

  • English Home Tek Kişilik Çarşaf 199 TL

  • Tek Kişilik Yorgan 279 TL

  • Çift Kişilik Yorgan 349 TL

  • Tv Battaniyesi 279 TL

  • Büyük Boy ABS Valiz 729 TL

  • Orta Boy ABS Valiz 629 TL

  • Küçük Boy ABS Valiz 529 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
onedio.com

👇

👇
onedio.com

29 Mart 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
onedio.com

👇

👇
onedio.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
onedio.com

Metal Ayaklı Katlanır Masa 699 TL

Metal Ayaklı Katlanır Masa 699 TL
onedio.com

  • Queen Ratttan Koltuk 219 TL

  • Hobi Rattan Koltuk 219 TL

  • Örgü Tabure 89 TL

  • Solar Aydınlatma Sistemi 899 TL

  • 4+1 Merdiven 499 TL

  • Sensörlü Aydınlatma 199 TL

  • Solar Led Saplama 159 TL

  • Solar Ledli Alevli Saplama Aydınlatma 129 TL

  • Solar Ledli Renkli Saplama Aydınlatma 59 TL

Dijitsu 65" UHD Google TV 15.999 TL

Dijitsu 65" UHD Google TV 15.999 TL
onedio.com

  • TCL 43' Smart Google Tv 8.999 TL

  • Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı 4.199 TL

  • Luxell XXL Fastfryer 2.499 TL

  • Casper VIA X30 Cep Telefonu 7.499 TL

  • Casper VIA M30 Plus Cep Telefonu 4.299 TL

  • Polosmart Kablosuz Klavye Mouse Set 399 TL

  • Polosmart 2in1 Masaüstü Wireless Şarj Cihazı 249 TL

  • Polosmart Katlanabilir Şarjlı Damacana Su Pompası 149 TL

  • Polosmart Akıllı Priz 229 TL

  • Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 17.999 TL

  • 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.399 TL

Kedi Kum Mama Matı 139 TL

Kedi Kum Mama Matı 139 TL
onedio.com

  • Kedi Radyatör Yatağı 249 TL

  • Yarı Kapalı Kedi Tuvaleti 149 TL

  • Mama ve Su Kabı 2'li 24,50 TL

  • Kedi / Köpek Masaj Tarağı 29,50 TL

  • Petfan Kedi Kumu 10 Litre 135 TL

  • Kedi Kumu Küreği 12,50 TL

  • Mama ve Su Kabı 17,50 TL

  • Ballı Muhabbet Kuşu Krakeri 81 gr 24,50 TL

  • Muhabbet Kuşu Yemi 400 gr 26,50 TL

  • Kedi Tırmalama Direği 50 cm 139 TL

  • Rexon Evcil Hayvan Tüy Toplayıcı 89 TL

  • Evcil Hayvan Tarama Tarağı 99 TL

  • Evcil Hayvan Örtüsü 50x70 cm 49,50 TL

  • 2 Yedekli Tüy Toplayıcı 79,50 TL

  • Kedi Maması 60 gr 29,50 TL

  • Biftek & Sebzeli Kuru Kedi Maması 300 gr 54,50 TL

  • Etli Kedi Maması 85 gr 16,50 TL

  • Konserve Kmpek Maması 400 gr 59,50 TL

  • Gourmet Gold Konserve Kedi Maması 85 gr 20,50 TL

Naturalove Bambu Mıknatıslı Peynir İkram Tabağı 179 TL

Naturalove Bambu Mıknatıslı Peynir İkram Tabağı 179 TL
onedio.com

  • Naturalove Bambu Kesme Tahttası 99 TL

  • Naturalove Bambu Sunum Ürünleri 75 TL

  • Naturalove Bambu Mutfak Gereçleri 5 Parça 99 TL

  • Naturalove Porselen Tereyağlık 175 TL

  • Naturalove Bambu Standlı Porselen Tuzluk-Peçetelik 189 TL

  • Glass in love Cam Kahve Pincanı Takımı 6'lı 169 TL

  • Glass in love Cam Ayaklı Kase 129 TL

  • Glass in love Cam Peçetelik 42,50 TL

  • Glass in love Cam Büyük Kase 139 TL

  • Glass in love Cam Vazo 85 TL

  • Glass in love Renkli Şekerlik 75 TL

  • Rakle Ayaklı Meşrubat Bardağı 2'li 109 TL

  • Rakle Ayaklı Kahve Yanı Bardak 2'li 109 TL

  • Rakle Mottolu Cam Kupa 32,50 TL

  • Bonera Emaye Desenli Saklama Kabı 299 TL

  • Bonera Emaye Desenli Tencere 249 TL

  • Fonksiyonel Salata Seti 5'li 129 TL

  • Altıgen Rende 89 TL

  • Çok Amaçlı Mutfak Makası 39,50 TL

  • Kutulu Bıçak Seti 3'lü 149 TL

  • Benante Bal Kabağı Şekilli Kavanoz 149 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bonera Alüminyum Döküm Tava 24 cm 299 TL

Bonera Alüminyum Döküm Tava 24 cm 299 TL
onedio.com

  • Bonera Alüminyum Döküm Sahan 20 cm 229 TL

  • Bonera Alüminyum Döküm Sahan 18 cm 185 TL

  • Chef's Pro Tek Fiyat Çelik Ürünler 229 TL

  • Paşabahçe Borcam Kare Tepsi 4100 cc 149 TL

  • Paşabahçe Dantel Çay Seti 12 Parça 149 TL

  • Paşabahçe Breakfast Club Kavanoz 730 cc 2'li 89 TL

  • Keramika Dekorlu Çay Fincan Seti 6'lı 229 TL

  • Çok Amaçlı Bıçak Organizer 75 TL

  • Oval Tepsi 99 TL

  • LAV Kapaklı Saklama Kabı 380 cc 25 TL

  • LAV Sude Su Bardağı 3'lü 49,50 TL

  • LAV Kapaklı Sürahi 1400 cc 89 TL

  • Mutfak Gereçleri 39,50 TL

  • Bölmeli Erzak Kabı 42,50 TL

  • Saklama Kutusu 2 Litre 34,50 TL

  • Dolma Kapağı 32,50 TL

  • Gıda Saklama Poşeti 6'lı 19,50 TL

  • Okyanus Elegans Mutfak Gereçleri 34,50 TL

  • Patates Dilimleyici 13,50 TL

  • Tek Fiyat Mutfak Ürünleri 49,50 TL

Cırt Cırtlı Etkinlik Kitabı 199 TL

Cırt Cırtlı Etkinlik Kitabı 199 TL
onedio.com

  • Sök Tak Dinazorlar 45 TL

  • Canavar Kamyonlar 175 TL

Kadın Spor Ayakkabı 299 TL

Kadın Spor Ayakkabı 299 TL
onedio.com

  • Wellsoft Tv Battaniyesi 149 TL

  • Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 229 TL

  • Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 169 TL

  • Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 49,50 TL

  • Seyahat Çantası 159 TL

  • Erkek Terlik 49,50 TL

  • M.BOTTI Kadın / Erkek Tişört 99 TL

  • Kadın / Erkek Tek Alt 79,50 TL

  • Jakarlı Masa Örtüsü 140x210 cm 79 TL

  • Mutfak Önlüğü 55 TL

  • Fırın Eldiveni 32,50 TL

  • Peşkir Kurulama Bezi 3'lü 29,50 TL

ŞOK 23 Mart 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Orbus 10 Led Dekoratif Yaprak Işık Zincir 99,95 TL

Orbus 10 Led Dekoratif Yaprak Işık Zincir 99,95 TL
onedio.com

  • Orbus 20 Led Dekoratif Bakır Top 119 TL 

  • 50'li 3M Dekoratif Parlak Aydınlatma 179 TL 

  • Petrix Renkli 100 Led Dekoratif Aydınlatma 119 TL 

  • 10 Led Dekoratif Otantik Metal Top 79,95 TL 

  • 10 Led Dekoratif Metal Top 99,95 TL

  • Renkli 50 Led 5M USB Dekoratif Aydınlatma 139 TL 

  • Berry 50 Led Işık Zincir 199 TL 

  • 100'lü Peri Led 69,95 TL 

  • Meşe / Palamut Saksı / Mumluk 49,90 TL 

  • Esem Çocuk Terlik 179 TL 

  • Esem Işıklı Çocuk Terlik 229 TL

  • Pilsan Kovalı Midi Bloklar 179 TL 

  • Gokidy Yazar Kasa ve Alışveriş Seti 249 TL 

  • Gokidy Manken Bebek 119 TL 

  • Aksesuarlı Kedi - Köpek Bakım Seti 79,95 TL 

  • Yarış Arabası / Okul Otobüsü Bloklar Serisi 79,95 TL 

  • Gurme Tost ve Tatlı Tepsisi 99,95 TL

  • Sök-Tak Araba 99,95 TL 

  • Mini İş Makinesi Çeşitleri 39,95 TL 

  • Fırlatıcı Otobüs ve Araba 49,95 TL 

  • Lisanslı Sürpriz Valiz 59,95 TL 

  • Minkie Bebek 59,95 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda

Karcher SV 7 Buharlı Temizlik Robotu 24.999 TL

Karcher SV 7 Buharlı Temizlik Robotu 24.999 TL
onedio.com

  • Karcher VC 2 700 W Toz Torbalı Süpürge 5.399 TL

  • Karcher VC 4 Cordless Myhome Dikey Şarjlı Süpürge 7.999 TL

  • Karcher FC 7 Kablosuz Zemin Temizleme Makinesi 15.499 TL

  • Su Arıtma Cihazı 1.999 TL

  • Xiaomi Redmi Note 13 Pro 15.999 TL

  • Hoover 14Kg Çamaşır Makinesi 17.699 TL

  • Hoover 9 Kg Çamaşır Makinesi 11.999 TL

  • Hoover 10 Kg Kurutma Makinesi 16.699 TL

Kagu Flavia Köşe Takımı 6.499 TL

Kagu Flavia Köşe Takımı 6.499 TL
onedio.com

  • Kagu Flavia Köşe Takımı 7.699 TL

  • Mobetto Bella Yemek Masası Takımı 12.990 TL 

  • Etna & Venza Yemek Masası Takımı 6 Sandalye + 1 Sabit Masa 14.999 TL

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?