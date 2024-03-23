İndirim Günleri Başlıyor! 23 - 29 Mart Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
İndirim Günleri Başlıyor! 23 - 29 Mart Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 23 Mart - 29 Mart 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?
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23 Mart - 29 Mart 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
Sütaş Tam Yağlı Süzme Peynir 1 Kg 135 TL
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10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;
Çok Al Az Öde
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28 Mart 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
Volta VS2 Elektrikli Moped 27.990 TL
Toshiba 65" Ultra HD Android Tv 21.999 TL
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Hyundai Alkali Detoks 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı 2.499 TL
Homend Grillant 1356H Inox Tost Makinesi 1.599 TL
GoSmart 10.000 mAh Powerbank 179 TL
Masa Takımı 4.299 TL
Izgaralı Piknik Mangal 79,90 TL
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Kiwi Evcil Hayvan Su Çeşmesi 499 TL
Altın Fileli Ayaklı Sunum Kasesi 89 TL
Emaye Çaydanlık Takımı 499 TL
26'' Jant Bisiklet 2.999 TL
Dijital Baskılı Kadife Kaymaz Taban Saçaklı Salon Halısı 699 TL
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29 Mart 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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Metal Ayaklı Katlanır Masa 699 TL
Dijitsu 65" UHD Google TV 15.999 TL
Kedi Kum Mama Matı 139 TL
Naturalove Bambu Mıknatıslı Peynir İkram Tabağı 179 TL
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Bonera Alüminyum Döküm Tava 24 cm 299 TL
Cırt Cırtlı Etkinlik Kitabı 199 TL
Kadın Spor Ayakkabı 299 TL
ŞOK 23 Mart 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Orbus 10 Led Dekoratif Yaprak Işık Zincir 99,95 TL
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Karcher SV 7 Buharlı Temizlik Robotu 24.999 TL
Kagu Flavia Köşe Takımı 6.499 TL
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