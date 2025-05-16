İndirim Günleri Başlıyor! 17 - 24 Mayıs Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 17 Mayıs - 24 Mayıs 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TCL 55" 4K Ultra HD Google Tv 21.900 TL
RKS XS35 Katalanabilir Elektrikli Bisiklet 29.900 TL
Krep Tavası 26 cm 229 TL
Benante Akasya Mutfak Gereçleri 99 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kadın Pareo 479 TL
Kadın-Erkek Kep 79 TL
Mounty Trail 26 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 5.250 TL
Excursion S Şime Bot 7.990 TL
Flamingo Deniz Yatağı 1.699 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ŞOK 17 Mayıs ile 24 Mayıs 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Uzaktan Kumandalı Yarış Arabası 449 TL,
17 Mayıs 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Sek Tereyağı 1 Kg 395 TL
Vanish Kosla Leke Çıkarıcı 1 Litre 120 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
10 TL ve üstü alışverişlerde geçerli;
A101 Bitmeden Al
A101 Bitmeden Al
A101 Hadi
22 Mayıs 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
A101 Aldın Aldın fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Samsung 50" 4K UHD Smart Led Tv 20.999 TL
Beyaz Eşya
Escamp 6500 Flat Tiny House 475.000 TL
Volta EV1 Elektrikli Araç 229.990 TL
Kiwi Otomatik Kendini Temizleyen Kedi Tuvaleti 9.999 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Piranha 12V Akülü Vidalama Seti 949 TL
Aprilla Şarjlı Saç Kesme Makinesi 499 TL
Oyuncaklar
Dondurulmuş ve Temel Gıda Ürünleri
Kozmetik ve İçecekler
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gıda Ürünleri
Atıştırmalıklar
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın