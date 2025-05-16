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İndirim Günleri Başlıyor! 17 - 24 Mayıs Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 17 - 24 Mayıs Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
16.05.2025 - 18:17

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 17 Mayıs - 24 Mayıs 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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23 Mayıs 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

TCL 55" 4K Ultra HD Google Tv 21.900 TL

TCL 55" 4K Ultra HD Google Tv 21.900 TL
onedio.com

  • Honor Pad X9 Android Tablet 7.250 TL

  • Dijitsu 55' Ultra HD Google Tv 14.990 TL

  • Dijitsu 32' HD Ready Tv 4.290 TL

  • Realme C63 Cep Telefonu 5.250 TL

  • Havit Bluetooth Hoparlör 449 TL

  • Polosmart Kablosuz Kulaklık 449 TL

  • Polosmart Akıllı Bileklik 299 TL

  • Kumtel Çok Fonksiyonlu Buharlı Temizleyici 899 TL

  • Range AC Motorlu Profesyonel Saç Kurutma Makinesi 749 TL

  • Led Avize 399 TL

  • Figürlü Asılabilir Fan 349 TL

  • Bileklik Fan 349 TL

  • Polisan Acqua Tavan Boyası 10 Litre 499 TL

  • Polisan Acqua İç Cephe Beyaz Plastik Boya 5,9 Litre 399 TL

RKS XS35 Katalanabilir Elektrikli Bisiklet 29.900 TL

RKS XS35 Katalanabilir Elektrikli Bisiklet 29.900 TL
onedio.com

  • Bellina 2024 Seri 125CC Motosiklet 49.900 TL

  • KUBA Garden Track Off Road Atv 89.000 TL

  • RKS Nitro Pro Kalanaır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 19.990 TL

  • RKS La Rose Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 32.900 TL

  • Onvo ST-08 Elektrikli Scooter 21.990 TL

Krep Tavası 26 cm 229 TL

Krep Tavası 26 cm 229 TL
onedio.com

  • Sahan 20 cm 209 TL

  • Tost Kahvaltı Seti 6 Parça 399 TL

  • Çelik Sefer Tası 349 TL

  • Figürlü Kupa 400 cc 189 TL

  • Bambu Çerçeveli Cam Kesme Tablası 249 TL

  • Cam Vazo 28 cm 229 TL

  • Renkli Gravürlü Su Bardağı 3'lü 109 TL

  • Gravürlü Kapaklı Cam Sürahi 1200 cc 199 TL

  • Borcam Kapaklı Borcam Tencere 840 cc 139 TL

  • Borcam Kapaklı Borcam Tencere 1450 cc 179 TL

  • Paşabahçe Mercan Kulplu Bardak 2'li 69 TL

  • Paşabahçe Estrella Kase 99 TL

  • Paşabahçe Estrella Kase 6'lı 219 TL

  • LAV Kilitli Saklama Kabı 1900 cc 169 TL

  • LAV Kilitli Saklama Kabı 1200 cc 129 TL

  • LAV Kilitli Saklama Kabı 800 cc 99 TL

  • LAV Tokyo Meşrubat Bardağı 3'lü 99 TL

  • LAV Tokyo Su Bardağı 3'lü 89 TL

Temizlik ve bebek ürünlerinde 500 TL'ye 100 TL indirim

Benante Akasya Mutfak Gereçleri 99 TL

Benante Akasya Mutfak Gereçleri 99 TL
onedio.com

  • Benante Akasya Mutfak Ekipmanları 99 TL

  • Tekerlekli 4 Katlı Raf Ünitesi 299 TL

  • Dondurucu Saklama Kabı 1170 ml 35 TL

  • Dondurucu Saklama Kabı 2400 ml 55 TL

  • Buzluk Çeşitleri 39 TL

  • 5 Bölmeli Kristal Organizer 55 TL

  • Organizer Orta Boy 55 TL

  • Organizer 29 TL

  • Silikon Kapak Seti 119 TL

  • Hamur Porsiyonlayıcı 169 TL

  • Yuvarlak Örme Tepsi 199 TL

  • İkili Süzgeç 99 TL

  • Silikon Ölçülü Hamur Matı 99 TL

  • Dik Kenarlı Dikdörtgen Hasır Tepsi 329 TL

  • Kare Badya 9,5 Litre 49 TL

  • Silikon Kek Kalıbı Çeşitleri 59 TL

  • Kapaklı Mikser Kabı 59 TL

  • Ahşap Detaylı Peçetelik 159 TL

  • Paslanmaz Süzgeç 17 cm 79 TL

  • Hobi / Laptop Masası 99 TL

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Kadın Pareo 479 TL

Kadın Pareo 479 TL
onedio.com

  • Dagi Erkek Deniz Şortu 249 TL

  • Yetişkin Güneş Gözlüğü 115 TL

  • Çocuk Güneş Gözlüğü 115 TL

  • Kumaş Plaj Çantası 299 TL

  • Dagi Pvc Plaj Çantası 369 TL

  • Hambez Şort 199 TL

  • Kadın Şort Mayo 165 TL

  • Tesettür Mayo 499 TL

  • Dagi Kadın Etekli Deniz Şortu 299 TL

  • Erkek Diz Altı Deniz Şortu 199 TL

  • Erkek Baskılı Deniz Şortu 155 TL

  • Erkek Deniz Şortu 119 TL

  • Erkek Çocuk Deniz Şortu 125 TL

  • Erkek Çocuk Baskılı Deniz Şortu 119 TL

  • Erkek Deniz Ayakkabısı 139 TL

  • Kadın Deniz Ayakkabısı 129 TL

  • Çocuk Deniz Ayakkabısı 119 TL

  • Spor Bone 85 TL

  • Havuz Bonesi 55 TL

  • Plaj Hasırı 70x180 cm 139 TL

Kadın-Erkek Kep 79 TL

Kadın-Erkek Kep 79 TL
onedio.com

  • Kadın Merserize Şapka 139 TL

  • Erkek Hasır Şapka 139 TL

  • Jakarlı Plaj Havlusu 169 TL

  • Jakarlı Plaj Havlusu 135 TL

  • Dijital Baskılı Plaj Havlusu 149 TL

  • Kadın Hasır Kol Çantası 269 TL

  • Dijital Baskılı Plaj Çantası 149 TL

  • Fileli Termos Plaj Çantası 259 TL

  • Peştamal 89.50 TL

  • Çocuk Panço 169 TL

  • Erkek Çizgi Desenli Terlik 135 TL

  • Kadın Çizgi Desenli Terlik 125 TL

  • Erkek Mantar Taban Çift Toka Terlik 179 TL

  • Viskon Peştamal 125 TL

  • Peştamal 125 TL

  • Kadın Çapraz Sandalet 99 TL

  • Kadın Hasır Terlik 79 TL

  • Kadın Hasır Renkli Terlik 79 TL

  • Kadın Mantar Taban Çift Toka Terlik 169 TL

  • Kadın Kaplumbağa Figürlü Terlik 79 TL

Mounty Trail 26 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 5.250 TL

Mounty Trail 26 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 5.250 TL
onedio.com

  • Rookie Venti 20 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 4.750 TL

  • North Pacific Yetişkin Bisiklet Zili 89 TL

  • North Pacific Bisiklet Çantası 349 TL

  • North Pacific Bisiklet İçin Şarj Edilebilir Led Işık 259 TL

  • North Pacific Bisiklet Telefon Tutucu 249 TL

  • North Pacific Bisiklet Bardaklık / Mataralık 69 TL

  • North Pacific Bisiklet Sepeti 299 TL

  • North Pacific Bisiklet Elciği 2'li 99 TL

  • North Pacific Tekli Bisiklet Aynası 49 TL

  • North Pacific Bisiklet Kilidi 219 TL

  • North Pacific Bisiklet Egzozu 449 TL

Excursion S Şime Bot 7.990 TL

Excursion S Şime Bot 7.990 TL
onedio.com

  • Katlanır Şezlong 1.249 TL

  • Sezon Taşınabilir Plaj Çadırı 499 TL

  • Plaj Sandalyesi 299 TL

  • Lisanslı Çocuk Plaj Sandalyesi 319 TL

  • Bahçe Plaj Şemsiyesi 799 TL

  • Ayak Pompası 229 TL

  • El Pompası 149 TL

  • Tamir Kiti 29 TL

  • Şemsiye Sabitleme Aparatı 79 TL

  • Şemsiye Bidonu 20 Litre 279 TL

  • Şişme Hacıyatmaz 219 TL

  • Deniz Topu 69 TL

  • Renkli Desenli Deniz Topu 89 TL

  • Plaj Raketi 129 TL

  • Badminton Seti 119 TL

  • Hayvan Figürlü Su Atıcısı 149 TL

  • Plaj Oyun Kovası Seti 129 TL

  • Oyuncak Tenis Set 199 TL

  • Catch Ball Seti 99 TL

  • Tenis Topu 169 TL

Flamingo Deniz Yatağı 1.699 TL

Flamingo Deniz Yatağı 1.699 TL
onedio.com

  • Oval Şişme Havuz 1399 TL

  • Figürlü Deniz Simidi 159 TL

  • Çocuk Şişme Havuz 249 TL

  • Çocuk Şişme Havuz 299 TL

  • Klasik Renkli Deniz Yatağı 229 TL

  • Renkli Kral Deniz Yatağı 799 TL

  • Desenli Şişme Sörf Tahtası 259 TL

  • Deniz Koltuk 549 TL

  • Çocuk Şişme Havuz 399 TL

  • Yetişkin Maske + Snorkel Set 499 TL

  • Sarı Desenli Çocuk Deniz Yeleği 129 TL

  • Deluxe Sarı Deniz Yeleği 229 TL

  • Figürlü Deniz Gözlüğü 199 TL

  • Deniz Gözlüğü 179 TL

  • Swimtrainer Yüzme Simidi 529 TL

  • Yetişkin Yüzücü Maskesi 339 TL

  • Kilitli Deniz Ve Havuz Makarnası 45 TL

  • Simli Deniz Simidi 799 TL

  • Desenli Deniz Simidi 199 TL

  • Renkli Eğlenceli Deniz Simidi 99 TL

  • Renkli Eğlenceli Deniz Simidi 89 TL

  • Deluxe Turuncu Kolluk 89 TL

  • Deluxe Turuncu Kolluk 89 TL

  • Renkli Eğlenceli Kolluk 89 TL

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ŞOK 17 Mayıs ile 24 Mayıs 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Uzaktan Kumandalı Yarış Arabası 449 TL,

Uzaktan Kumandalı Yarış Arabası 449 TL,
onedio.com

  • Gokidy Dollyland Luvlie Küçük Hanım 399 TL, 

  • Dollyland Minkie Minnoşlar Sokak Stili 199 TL,

  • Dollyland Minkie Minnoş Prensesler 149 TL,

  • Tırmanan Gösteri Aracı 100 TL, 

  • Sevimli Direksiyon 499 TL, 

  • Polly Pocket ve Arkadaşları 149 TL,

  • Grafiti Desenli Sök Tak Canavar Kamyonlar 179 TL,

  • Grafiti Desenli Arabalar 59,95 TL, 

  • Hot Wheels Fırlatma Seti 239 TL,

  • Pilsan 120 Parça Micro Blok Set 199 TL,

  • Pilsan Mini Arabalar 50 TL, 

  • Pilsan Blok Meslek Grup Kamyonları 279 TL,

  • Kukuli ile Sağlıklı Besleniyorum Kitap Çeşitleri 39,95 TL

25 TL üstü alışveriş kampanyasında geçerli

  • Hellmann's Ketçap 460 gr + Mayonez 385 gr 90 TL, 

  • 12'li Papia Biocare Tuvalet Kağıdı 95 TL, 

  • 350 ml Dove Şampuan Onarıcı Bakım 85 TL, 

  • 2470 ml Persil Jel Deterjan 159 TL, 

  • 150 ml Dove Deodorant Çeşitleri 99 TL

17 Mayıs 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Sek Tereyağı 1 Kg 395 TL

Sek Tereyağı 1 Kg 395 TL

  • Ahir Tam Yağlı Tost Peyniri 1 Kg 239 TL

  • Birşah Homojenize Yoğurt 3 Kg 107,50 TL

  • Sütaş Tam Yağlı Beyaz Peynir 700 gr 149 TL

  • Birşah Yarım Yağlı Süt 1 Litre 22,50 TL

  • Yörsan Tam Yağlı Beyaz Peynir 1 Kg 149 TL

  • Komili Ayçiçek Yağı 5 Litre 349,50 TL

  • Kaşık-La Dana Etli Kayseri Mantısı 500 gr 100 TL

  • Öncü Domates Salçası 1650 gr 116,90 TL

  • Altınbaşak Klasik Kolay Demlik Poşet Çay 40'lı 69,90 TL

  • Seyidoğlu Yaz Helvası 350 gr 55 TL

  • Balparmak Balkovan Çıt Kapak Çiçek Balı 600 gr 205 TL

  • Oylum Gofret 450 gr 40 TL

  • Namet Dana Mangal Sucuk 350 gr 199 TL

  • Beşler Piliç Kokteyl Sosis 280 gr 45 TL

  • Piliç Nugger 300 gr 37,50 TL

  • Namet Hindi Füme 110 gr 37,50 TL

Günün indirimli ürünlerini görmek için tıklayın.

Vanish Kosla Leke Çıkarıcı 1 Litre 120 TL

Vanish Kosla Leke Çıkarıcı 1 Litre 120 TL

  • Vione Fırçalı Yüz Temizleme Köpüğü 150 ml 54,50 TL

  • Axe Erkek Deodorant 150 ml 114,50 TL

  • Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 2600 ml 179 TL

  • Cif Ultra Anında Etki Kir ve Yağ Çözücü Sprey 1025 ml 69,75 TL

  • Bingo Toz Deterjan 10 Kg 319 TL

  • Bingo Oksijenli Çamaşır Suyu 750 ml 39,90 TL

  • Finish Hulaşık Makinesi Tuzu 1,3 Kg 70 TL

  • Finish Bulaşık Makinesi Temizleyici 250 ml 70 TL

  • Finish Bulaşık Makinesi Parlatıcı 250 ml 70 TL

  • Marc Çamaşır Makinesi Temizleyici 250 ml 70 TL

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10 TL ve üstü alışverişlerde geçerli;

10 TL ve üstü alışverişlerde geçerli;

A101 Bitmeden Al

A101 Bitmeden Al

A101 Bitmeden Al

A101 Bitmeden Al

A101 Hadi

A101 Hadi

22 Mayıs 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da! 

A101 Aldın Aldın fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz👇

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Samsung 50" 4K UHD Smart Led Tv 20.999 TL

Samsung 50" 4K UHD Smart Led Tv 20.999 TL

  • Fobem 50' UHD Whale Tv 11.999 TL

  • Onvo 43' Frameless FHD Google Tv 9.299 TL

  • THULL Kafaüstü Kulaklık 99 TL

  • THULL Powerbank 10.000 mAh 999 TL

Beyaz Eşya

Beyaz Eşya

Escamp 6500 Flat Tiny House 475.000 TL

Escamp 6500 Flat Tiny House 475.000 TL
  • Erba 4.0 Çekme Karavan 299.000 TL

Volta EV1 Elektrikli Araç 229.990 TL

Volta EV1 Elektrikli Araç 229.990 TL
  • Volta VS1 İki Tekerlekli Elektrikli Moped 29.990 TL

Kiwi Otomatik Kendini Temizleyen Kedi Tuvaleti 9.999 TL

Kiwi Otomatik Kendini Temizleyen Kedi Tuvaleti 9.999 TL

  • Kiwi Zamanlayıcı Ayarlı Hayvan Mama Kabı 799 TL

  • Kiwi Hareket Sensörlü Evcil Hayvan Su Çeşmesi 999 TL

  • Kiwi Evcil Hayvan Elektrik Süpürgesi ve Tüy Kurutma Bakım Seti 3.299 TL

  • Kiwi Evcil Hayvan Tarağı 139 TL

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Piranha 12V Akülü Vidalama Seti 949 TL

Piranha 12V Akülü Vidalama Seti 949 TL

  • Piranha Dekupaj Testere 849 TL

  • Piranha Avuç Taşlama 849 TL

  • Piranha Silikon Tabancası 199 TL

  • Piranha Darbeli Matkap 849 TL

  • Piranha Katlanabilir Şarjlı Vidalama 459 TL

  • Piranha Lehim Havya Tabanca Seti 349 TL

  • Geri Vitesli Benzinli Çapa Motoru 16.499 TL

  • 19' Takım Çantası 349 TL

Aprilla Şarjlı Saç Kesme Makinesi 499 TL

Aprilla Şarjlı Saç Kesme Makinesi 499 TL

  • Kiwi Standlı Şarjlı Su Pompası 329 TL

  • Kiwi Çubuk El Blender 499 TL

  • Kiwi El Mikseri 399 TL

  • Sinbo Yağ Ölçer Fonksiyonlu Akıllı Bluetooth Baskül 349 TL

  • Kiwi Cam Su Isıtıcı 799 TL

  • Arzum Mistost Tost Makinesi 2.199 TL

  • Range Köz Türk Kahvesi Makinesi 999 TL

  • Yastık Kılıfı 2'li 65 TL

  • Sofra Bezi 59,50 TL

  • Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 139 TL

  • Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 179 TL

  • Kadın Kalın Taban Sandalet 189 TL

  • Kadın Çizgili Desenli Çift Tokalı Terlik 169 TL

  • Kadın Sargı Desenli Terlik 169 TL

  • Dikişsiz Lazer Kesim Sütyen 249 TL

  • Penti Yaz Esintisi Külotlu Çorap 129 TL

  • Kadın Toparlayıcı Sütyen 199 TL

  • Kadın Lazer Kesim Slip 2'li 129 TL

Oyuncaklar

Oyuncaklar

Dondurulmuş ve Temel Gıda Ürünleri

Dondurulmuş ve Temel Gıda Ürünleri

Kozmetik ve İçecekler

Kozmetik ve İçecekler
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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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