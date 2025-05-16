BİM'e KUBA Garden Track Off Road Atv Geliyor! 23 Mayıs 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
23 Mayıs 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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TCL 55" 4K Ultra HD Google Tv 21.900 TL
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RKS XS35 Katalanabilir Elektrikli Bisiklet 29.900 TL
Krep Tavası 26 cm 229 TL
Benante Akasya Mutfak Gereçleri 99 TL
Kadın Pareo 479 TL
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Kadın-Erkek Kep 79 TL
Mounty Trail 26 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 5.250 TL
Excursion S Şime Bot 7.990 TL
Flamingo Deniz Yatağı 1.699 TL
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