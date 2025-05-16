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BİM'e KUBA Garden Track Off Road Atv Geliyor! 23 Mayıs 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e KUBA Garden Track Off Road Atv Geliyor! 23 Mayıs 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
16.05.2025 - 11:47

23 Mayıs 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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TCL 55" 4K Ultra HD Google Tv 21.900 TL

TCL 55" 4K Ultra HD Google Tv 21.900 TL

  • Honor Pad X9 Android Tablet 7.250 TL

  • Dijitsu 55' Ultra HD Google Tv 14.990 TL

  • Dijitsu 32' HD Ready Tv 4.290 TL

  • Realme C63 Cep Telefonu 5.250 TL

  • Havit Bluetooth Hoparlör 449 TL

  • Polosmart Kablosuz Kulaklık 449 TL

  • Polosmart Akıllı Bileklik 299 TL

  • Kumtel Çok Fonksiyonlu Buharlı Temizleyici 899 TL

  • Range AC Motorlu Profesyonel Saç Kurutma Makinesi 749 TL

  • Led Avize 399 TL

  • Figürlü Asılabilir Fan 349 TL

  • Bileklik Fan 349 TL

  • Polisan Acqua Tavan Boyası 10 Litre 499 TL

  • Polisan Acqua İç Cephe Beyaz Plastik Boya 5,9 Litre 399 TL

RKS XS35 Katalanabilir Elektrikli Bisiklet 29.900 TL

RKS XS35 Katalanabilir Elektrikli Bisiklet 29.900 TL

  • Bellina 2024 Seri 125CC Motosiklet 49.900 TL

  • KUBA Garden Track Off Road Atv 89.000 TL

  • RKS Nitro Pro Kalanaır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 19.990 TL

  • RKS La Rose Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 32.900 TL

  • Onvo ST-08 Elektrikli Scooter 21.990 TL

Krep Tavası 26 cm 229 TL

Krep Tavası 26 cm 229 TL

  • Sahan 20 cm 209 TL

  • Tost Kahvaltı Seti 6 Parça 399 TL

  • Çelik Sefer Tası 349 TL

  • Figürlü Kupa 400 cc 189 TL

  • Bambu Çerçeveli Cam Kesme Tablası 249 TL

  • Cam Vazo 28 cm 229 TL

  • Renkli Gravürlü Su Bardağı 3'lü 109 TL

  • Gravürlü Kapaklı Cam Sürahi 1200 cc 199 TL

  • Borcam Kapaklı Borcam Tencere 840 cc 139 TL

  • Borcam Kapaklı Borcam Tencere 1450 cc 179 TL

  • Paşabahçe Mercan Kulplu Bardak 2'li 69 TL

  • Paşabahçe Estrella Kase 99 TL

  • Paşabahçe Estrella Kase 6'lı 219 TL

  • LAV Kilitli Saklama Kabı 1900 cc 169 TL

  • LAV Kilitli Saklama Kabı 1200 cc 129 TL

  • LAV Kilitli Saklama Kabı 800 cc 99 TL

  • LAV Tokyo Meşrubat Bardağı 3'lü 99 TL

  • LAV Tokyo Su Bardağı 3'lü 89 TL

Temizlik ve bebek ürünlerinde 500 TL'ye 100 TL indirim

Benante Akasya Mutfak Gereçleri 99 TL

Benante Akasya Mutfak Gereçleri 99 TL

  • Benante Akasya Mutfak Ekipmanları 99 TL

  • Tekerlekli 4 Katlı Raf Ünitesi 299 TL

  • Dondurucu Saklama Kabı 1170 ml 35 TL

  • Dondurucu Saklama Kabı 2400 ml 55 TL

  • Buzluk Çeşitleri 39 TL

  • 5 Bölmeli Kristal Organizer 55 TL

  • Organizer Orta Boy 55 TL

  • Organizer 29 TL

  • Silikon Kapak Seti 119 TL

  • Hamur Porsiyonlayıcı 169 TL

  • Yuvarlak Örme Tepsi 199 TL

  • İkili Süzgeç 99 TL

  • Silikon Ölçülü Hamur Matı 99 TL

  • Dik Kenarlı Dikdörtgen Hasır Tepsi 329 TL

  • Kare Badya 9,5 Litre 49 TL

  • Silikon Kek Kalıbı Çeşitleri 59 TL

  • Kapaklı Mikser Kabı 59 TL

  • Ahşap Detaylı Peçetelik 159 TL

  • Paslanmaz Süzgeç 17 cm 79 TL

  • Hobi / Laptop Masası 99 TL

Kadın Pareo 479 TL

Kadın Pareo 479 TL

  • Dagi Erkek Deniz Şortu 249 TL

  • Yetişkin Güneş Gözlüğü 115 TL

  • Çocuk Güneş Gözlüğü 115 TL

  • Kumaş Plaj Çantası 299 TL

  • Dagi Pvc Plaj Çantası 369 TL

  • Hambez Şort 199 TL

  • Kadın Şort Mayo 165 TL

  • Tesettür Mayo 499 TL

  • Dagi Kadın Etekli Deniz Şortu 299 TL

  • Erkek Diz Altı Deniz Şortu 199 TL

  • Erkek Baskılı Deniz Şortu 155 TL

  • Erkek Deniz Şortu 119 TL

  • Erkek Çocuk Deniz Şortu 125 TL

  • Erkek Çocuk Baskılı Deniz Şortu 119 TL

  • Erkek Deniz Ayakkabısı 139 TL

  • Kadın Deniz Ayakkabısı 129 TL

  • Çocuk Deniz Ayakkabısı 119 TL

  • Spor Bone 85 TL

  • Havuz Bonesi 55 TL

  • Plaj Hasırı 70x180 cm 139 TL

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Kadın-Erkek Kep 79 TL

Kadın-Erkek Kep 79 TL

  • Kadın Merserize Şapka 139 TL

  • Erkek Hasır Şapka 139 TL

  • Jakarlı Plaj Havlusu 169 TL

  • Jakarlı Plaj Havlusu 135 TL

  • Dijital Baskılı Plaj Havlusu 149 TL

  • Kadın Hasır Kol Çantası 269 TL

  • Dijital Baskılı Plaj Çantası 149 TL

  • Fileli Termos Plaj Çantası 259 TL

  • Peştamal 89.50 TL

  • Çocuk Panço 169 TL

  • Erkek Çizgi Desenli Terlik 135 TL

  • Kadın Çizgi Desenli Terlik 125 TL

  • Erkek Mantar Taban Çift Toka Terlik 179 TL

  • Viskon Peştamal 125 TL

  • Peştamal 125 TL

  • Kadın Çapraz Sandalet 99 TL

  • Kadın Hasır Terlik 79 TL

  • Kadın Hasır Renkli Terlik 79 TL

  • Kadın Mantar Taban Çift Toka Terlik 169 TL

  • Kadın Kaplumbağa Figürlü Terlik 79 TL

Mounty Trail 26 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 5.250 TL

Mounty Trail 26 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 5.250 TL

  • Rookie Venti 20 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 4.750 TL

  • North Pacific Yetişkin Bisiklet Zili 89 TL

  • North Pacific Bisiklet Çantası 349 TL

  • North Pacific Bisiklet İçin Şarj Edilebilir Led Işık 259 TL

  • North Pacific Bisiklet Telefon Tutucu 249 TL

  • North Pacific Bisiklet Bardaklık / Mataralık 69 TL

  • North Pacific Bisiklet Sepeti 299 TL

  • North Pacific Bisiklet Elciği 2'li 99 TL

  • North Pacific Tekli Bisiklet Aynası 49 TL

  • North Pacific Bisiklet Kilidi 219 TL

  • North Pacific Bisiklet Egzozu 449 TL

Excursion S Şime Bot 7.990 TL

Excursion S Şime Bot 7.990 TL

  • Katlanır Şezlong 1.249 TL

  • Sezon Taşınabilir Plaj Çadırı 499 TL

  • Plaj Sandalyesi 299 TL

  • Lisanslı Çocuk Plaj Sandalyesi 319 TL

  • Bahçe Plaj Şemsiyesi 799 TL

  • Ayak Pompası 229 TL

  • El Pompası 149 TL

  • Tamir Kiti 29 TL

  • Şemsiye Sabitleme Aparatı 79 TL

  • Şemsiye Bidonu 20 Litre 279 TL

  • Şişme Hacıyatmaz 219 TL

  • Deniz Topu 69 TL

  • Renkli Desenli Deniz Topu 89 TL

  • Plaj Raketi 129 TL

  • Badminton Seti 119 TL

  • Hayvan Figürlü Su Atıcısı 149 TL

  • Plaj Oyun Kovası Seti 129 TL

  • Oyuncak Tenis Set 199 TL

  • Catch Ball Seti 99 TL

  • Tenis Topu 169 TL

Flamingo Deniz Yatağı 1.699 TL

Flamingo Deniz Yatağı 1.699 TL

  • Oval Şişme Havuz 1399 TL

  • Figürlü Deniz Simidi 159 TL

  • Çocuk Şişme Havuz 249 TL

  • Çocuk Şişme Havuz 299 TL

  • Klasik Renkli Deniz Yatağı 229 TL

  • Renkli Kral Deniz Yatağı 799 TL

  • Desenli Şişme Sörf Tahtası 259 TL

  • Deniz Koltuk 549 TL

  • Çocuk Şişme Havuz 399 TL

  • Yetişkin Maske + Snorkel Set 499 TL

  • Sarı Desenli Çocuk Deniz Yeleği 129 TL

  • Deluxe Sarı Deniz Yeleği 229 TL

  • Figürlü Deniz Gözlüğü 199 TL

  • Deniz Gözlüğü 179 TL

  • Swimtrainer Yüzme Simidi 529 TL

  • Yetişkin Yüzücü Maskesi 339 TL

  • Kilitli Deniz Ve Havuz Makarnası 45 TL

  • Simli Deniz Simidi 799 TL

  • Desenli Deniz Simidi 199 TL

  • Renkli Eğlenceli Deniz Simidi 99 TL

  • Renkli Eğlenceli Deniz Simidi 89 TL

  • Deluxe Turuncu Kolluk 89 TL

  • Deluxe Turuncu Kolluk 89 TL

  • Renkli Eğlenceli Kolluk 89 TL

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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