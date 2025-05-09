İndirim Günleri Başlıyor! 10 Mayıs - 17 Mayıs Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 10 Mayıs - 17 Mayıs 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
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10 Mayıs 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
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Doğuş Filiz Siyah Çay 1 Kg 165 TL
Pınar / Torku Yarım Yağlı Süt 1 Litre 37 TL
Sleepy Hijyenik Pedlerde %50 indirim
10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli;
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Finish Quantum 50'li Bulaşık Makinesi Tableti 219 TL
Yudum Ayçiçek Yapı 1 lt 89 TL
A101 Tazenin Yıldızları
A101 Bitmeden Al
Bitmeden Al
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15 Mayıs 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
Atıştırmalıklar
Toshiba 65" UHD Android Tv 25.999 TL
Beyaz eşya
Sinbo Cam Elektrikli Cezve 439 TL
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Taraftar Lisanslı Tek Kişilik Nevresim Seti 599 TL
26 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 5.699 TL
Cem Döküm Krep Tavası 349 TL
Promer Lux Kanatlı Kurutmalık 525 TL
Ev yenileme ürünleri
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Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 8.950 TL
RKS RV10 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 25.990 TL
Lav Lal Meşrubat Bardağı 3'lü 99 TL
25 Parça Piknik Seti 199 TL
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Küçük Boy Abs Valiz 749 TL
Termo İzolasyonlu Çanta 369 TL
Erinöz 5 Parça Mini Oturma Grubu 7.999 TL
Bixi Latte Minderli Oturma Grubu 3.950 TL
ŞOK 7 Mayıs ile 14 Mayıs 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
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Arzum Bonjour Filtre Kahve Makinesi 1.599 TL,
Sinbo Saç Şekillendirme Cihazı 3.499 TL,
Haftanın Fırsatları
Anneler Günü Hediyeleri
Kotex'de indirim:
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Ne alırsan 75 TL
7 - 13 Mayıs Şok
Haftanın Win Ürünleri
Şok'tan İste Gelsin
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