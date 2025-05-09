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İndirim Günleri Başlıyor! 10 Mayıs - 17 Mayıs Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 10 Mayıs - 17 Mayıs Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
09.05.2025 - 18:01

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 10 Mayıs - 17 Mayıs 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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10 Mayıs 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Doğuş Filiz Siyah Çay 1 Kg 165 TL

Doğuş Filiz Siyah Çay 1 Kg 165 TL
onedio.com

  • Kent Boringer Pasta Sosu 750 gr 99,50 TL

  • Cafex Çekirdek Kahve / Filtre Kahve 250 gr 119 TL

  • Peros Matik Toz Deterjan 7 Kg 229 TL

  • Domestos Ultra Çamaşır Suyu 3240 ml 139,90 TL

  • Cif Banyo & Mutfak Sprey Temizleyici 1 Litre 66,90 TL

  • Renax Gold Bulaşık Makinesi Kapsülü 30'lu 149 TL

  • Dalin Bebek Şampuanı 700 ml 99,75 TL

  • Palmolive Duş Jeli Çeşitleri 500 ml 69 TL

  • Brita Maxtra Pro Sürahi Filtresi 2'li 279 TL

Pınar / Torku Yarım Yağlı Süt 1 Litre 37 TL

Pınar / Torku Yarım Yağlı Süt 1 Litre 37 TL
onedio.com

  • Torku Ayran 2,5 Litre 77 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 350 gr 89,50 TL

  • Torku / Kaanlar / Trakya Tam Yağlı Beyaz Peynir 1 Kg 189 TL

  • Torku Tam Yağlı Süzme Peynir 850 gr 152 TL

  • Torku Dilimli Burger Peyniri 200 gr 95 TL

  • Pınar Sürülebilir Taze Peynir 350 gr 80 TL

  • İçim Tam Yağlı Süzme Peynir 750 gr 132,50 TL

  • Yörsan / Eker / İçim Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 169 TL

  • Erpiliç Dondurulmuş Çıtır Piliç Fileto 700 gr 125 TL

  • Torku Tahin 1 Kg 179 TL

  • Torku Helva Çeşitleri 500 gr 99,50 TL

  • Torku Frema Kakaolu Fındık Kreması 400 gr 49,50 TL

Sleepy Hijyenik Pedlerde %50 indirim

Sleepy Hijyenik Pedlerde %50 indirim
onedio.com

Günün indirimli ürünleri için tıklayın

10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli;

10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli;
onedio.com

  • Bingo Sıvı Deterjan Çeşitleri 2 Litre 99 TL 

  • Bingo Soft Konsantre Yumuşatıcı 960 ml 69 TL

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Finish Quantum 50'li Bulaşık Makinesi Tableti 219 TL

Finish Quantum 50'li Bulaşık Makinesi Tableti 219 TL
onedio.com

Yudum Ayçiçek Yapı 1 lt 89 TL

Yudum Ayçiçek Yapı 1 lt 89 TL
onedio.com

A101 Tazenin Yıldızları

A101 Tazenin Yıldızları
onedio.com

Günün indirimli ürünleri için tıklayın

A101 Bitmeden Al

A101 Bitmeden Al
onedio.com

Bitmeden Al

Bitmeden Al
onedio.com

Günün indirimli ürünleri için tıklayın

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15 Mayıs 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da! 

Atıştırmalıklar

Atıştırmalıklar
onedio.com

Toshiba 65" UHD Android Tv 25.999 TL

Toshiba 65" UHD Android Tv 25.999 TL
onedio.com

  • Onvo 32' HD Ready Frameless Android 13 Smart Led Tv 5.999 TL

  • Onvo 65' Frameless UHD QLED Gogle Tv 22.999 TL

  • Canon MG2551S Çok Fonksiyonlu Yazıcı 1.799 TL

  • Piranha 2212 Bluetooth Kulaklık 399 TL

Beyaz eşya

Beyaz eşya
onedio.com

Günün indirimli ürünleri için tıklayın

Sinbo Cam Elektrikli Cezve 439 TL

Sinbo Cam Elektrikli Cezve 439 TL
onedio.com

  • Kiwi Çay Makinesi 849 TL

  • Homend Filtre Kahve Makinesi 1.999 TL

  • Fantom Dikey Süpürge 1.799 TL

  • Kiwi Buharlı Temizleyici 999 TL

  • Kiwi Şarjlı Çırpıcı 179 TL

  • Samsung Cyclone Süpürge 4.499 TL

  • Kiwi Su Isıtıcı 399 TL

  • Aprilla Vakumlu Siyah Nokta Temizleme Cihazı 299 TL

  • Aprilla Şarjlı Profesyonel Saç Sakal Kesme Makinesi 749 TL

  • Pierre Cardin Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 899 TL

  • Pierre Cardin Kulak - Burun Tüy Alma Makinesi 129 TL

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Taraftar Lisanslı Tek Kişilik Nevresim Seti 599 TL

Taraftar Lisanslı Tek Kişilik Nevresim Seti 599 TL
onedio.com

  • Taraftar Lisanslı Tek Kişilik Pike 349 TL

  • Taraftar Lisanslı Tek Kişilik Çarşaf 349 TL

  • Taraftar Lisanslı Kırlent 149 TL

26 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 5.699 TL

26 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 5.699 TL
onedio.com
  • Dolu Akülü Araba 7.299 TL

Günün indirimli ürünleri için tıklayın

Cem Döküm Krep Tavası 349 TL

Cem Döküm Krep Tavası 349 TL
onedio.com
  • Cem Döküm Pancake Tavası 349 TL

Promer Lux Kanatlı Kurutmalık 525 TL

Promer Lux Kanatlı Kurutmalık 525 TL
onedio.com

  • Promer Lux Ütü Masası 999 TL

  • Selen 3 Kapaklı Raflı Çok Amaçlı Dolap 2.999 TL

  • Erkek Sneaker Ayakkabı 379 TL

  • 4 Katlı Sepet Düzenleyici 249 TL

  • Katlanır Çamaşır Selesi 199 TL

Ev yenileme ürünleri

Ev yenileme ürünleri
onedio.com

Günün indirimli ürünleri için tıklayın

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16 Mayıs 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 8.950 TL

Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 8.950 TL
onedio.com

  • Kumtel Turbo Beyaz Cam Ankastre Set 9.250 TL

  • Kumtel Ayaklı Vantilatör 999 TL

  • Keysmart Blender Set 1.290 TL

  • Arzum Starmix Mikser 1.290 TL

  • Arzum Choppy Doğrayıcı 1.250 TL

  • Fakir Kendi Kendini Temizleyebilen Şarjlı Süpürge & Paspas 6.990 TL

  • Kumtel Sürgülü Aspiratör 1.350 TL

  • Kumtel Tavan Vantilatörü 699 TL

  • Range Silvino El Blender 790 TL

  • Keysmart Tost Makinesi 1.690 TL

  • Keysmart Türk Kahve Makinesi 4.490 TL

  • Range Perfect Ironic Buharlı Ütü 990 TL

RKS RV10 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 25.990 TL

RKS RV10 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 25.990 TL
onedio.com

  • Dijitsu 50' Ultra HD Google Tv 11.990 TL

  • Strong 32' HD Ready Led Tv 4.290 TL

  • Tecno Spark GO1 Cep Telefonu 6.250 TL

  • Polosmart Işıklı Tripod 199 TL

  • Polosmart Kablosuz Hoparlör 499 TL

  • Polosmart Akıllı Saat 599 TL

  • Razer Cobra Kablolu Mouse 1.390 TL

  • Transformers Bluetooth Hoparlör TF-Y01 399 TL

  • Transformers Bluetooth Hoparlör TF-Y09 399 TL

  • Dijital Panda Çizim Tahtası 199 TL

  • Renkli Cam Dekoratif Gaz Lambası 299 TL

Lav Lal Meşrubat Bardağı 3'lü 99 TL

Lav Lal Meşrubat Bardağı 3'lü 99 TL
onedio.com

  • Lav Lal Su Bardağı 3'lü 89 TL

  • Lav Lal Çay Bardağı 6'lı 109 TL

  • Lav Lal Kahve Yanı Su Bardağı 3'lü 59 TL

  • Colorina Çiçek Desenli İki Katlı Kurabiyelik 249 TL

  • Colorina Çiçek Desenli Ayaklı Kek Tabağı 239 TL

  • Colorina Çiçek Desenli Pasta Tabağı 4'lü 199 TL

  • Chef's Pro Karnıyarık Tenceresi 399 TL

  • Colorina Saklama Kabı 200 cc 89 TL

  • Colorina Saklama Kabı 720 cc 59 TL

  • Colorina Saklama Kabı 1350 cc 109 TL

  • Glass in love Cam Kupa 6'lı 109 TL

  • Glass in love Çift Cidarlı Sevimli Bardak Çeşitleri 129 TL

  • Glass in love Renkli Cam Su Şişesi 1000 cc 149 TL

  • Benate Bambu Sunum Ürünleri 169 TL

  • Benate Çay Tabağı 6'lı 199 TL

  • Benate Büyük Salata Tabağı 119 TL

  • Benate Sütlük 179 TL

  • Benate Yuvarlak Çerezlik 159 TL

  • Benate Metal Kulplu Bambu Hasır Sunumluk 279 TL

  • Melamin Çay Tabağı 19,50 TL

  • Melamin Nihale/Kepçe Altlığı 49 TL

  • Melamin Orta Boy Kayık Tabak 69 TL

  • Melamin Küçük Boy Kayık Tabak 49 TL

  • Melamin Büyük Yuvarlak Tepsi 129 TL

  • Siyah Fincan Askılığı Standı 109 TL

Günün indirimleri burada

25 Parça Piknik Seti 199 TL

25 Parça Piknik Seti 199 TL
onedio.com

  • Tek Fiyat Plastik Ürünler 89 TL

  • Chef's Pro Kapaklı Kavurma Sacı 499 TL

  • Emaye Közmatik 109 TL

  • Yuvarlak Emaye Tepsi 119 TL

  • Buzluk Termos 699 TL

  • Musluklu Piknik Termos 349 TL

  • Buz Aküsü 18,50 TL

  • Benante Bıçak Bileyicili Bambu Kesme Tahtası 279 TL

  • Saklama Kutusu 39,50 TL

  • Çatal-Kaşık Saklama Kutusu 15 TL

  • Katlanır Piknik Sepeti 399 TL

  • Çizgi Gravürlü Kepçe Altlığı 35 TL

  • Çizgi Gravürlü Sürahi 109 TL

  • Çizgi Gravürlü Yuvarlak Kase 22,50 TL

  • Çizgi Gravürlü Yuvarlak Midi Kase 29,50 TL

  • Çizgi Gravürlü Salata Kasesi 69 TL

  • Yaylı Masa Örtüsü Kıskacı 4'lü 19,50 TL

  • Kapaklı Taşıma Saplı Kek/Börek Fanusu 99 TL

  • Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 39 TL

  • Süzgeçli Maşa 79 TL

  • Tek Fiyat Maşa Çeşitleri 59 TL

  • Çizgi Gravürlü Salata Servis Seti 35 TL

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Küçük Boy Abs Valiz 749 TL

Küçük Boy Abs Valiz 749 TL
onedio.com

  • Orta Boy Abs Valiz 849 TL

  • Büyük Boy Abs Valiz 949 TL

  • Abs Valiz Çocuk 999 TL

  • Kadın - Erkek Hambez Pantolon 279 TL

  • Erkek Pijama Takımı 349 TL

  • Kadın Kaşkorse Takım 289 TL

  • Kadın Düğmeli Pijama Takımı 329 TL

  • Erkek Kalın Taban Terlik 139 TL

  • Kadın Kalın Taban Aksesuarlı Terlik 189 TL

  • Kadın Sargılı Eva Sandalet 189 TL

  • Erkek Sargılı Eva Sandalet 189 TL

  • Kadın İnce Taban Tek Bantlı Terlik 109 TL

  • Kadın Kalın Taban Örgü Desen Sandalet 179 TL

  • Kadın Örgü Desen Çift Bantlı Terlik 129 TL

  • Cep Seccadesi 79 TL

  • Spor Çanta 279 TL

Termo İzolasyonlu Çanta 369 TL

Termo İzolasyonlu Çanta 369 TL
onedio.com

  • Termo Piknik Çantası 25 Litre 189 TL

  • Termo Piknik Çantası 15 Litre 169 TL

  • Termos Çanta 8 Litre 279 TL

  • Termo Sırt Çantası 18 Litre 339 TL

  • Termo Piknik Çantası 4 Litre 129 TL

  • Termo Piknik Çantası 8 Litre 149 TL

  • Yüz Havlusu 75 TL

  • El Havlusu 34,50 TL

  • Mutfak Bezi 2'li 59,50 TL

  • Havlu Seti 2'li 99 TL

  • Bez Çanta 149 TL

  • Kurutma Bezi 2'li 99 TL

  • Mutfak Önlüğü 129 TL

  • Fırın Eldiveni 85 TL

  • Pvc Masa Örtüsü 149 TL

  • Piknik Hasırı 150x210 cm 299 TL

  • Piknik Hasırı 120x180 cm 219 TL

Erinöz 5 Parça Mini Oturma Grubu 7.999 TL

Erinöz 5 Parça Mini Oturma Grubu 7.999 TL
onedio.com

  • Erinöz 3 Kişilik Gölgelikli Luka Salıncak 7.500 TL

  • Dienni 4 Raflı Çok Amaçlı Dolap 1.990 TL

  • Dienni Konak Metal Ayakkabılık 1.290 TL

  • Dienni Tek Kapaklı 5 Raflı Dolap 1.550 TL

  • Decolove Ahşap Çocuk Yatağı 999 TL

  • Articolo Gözlük Kabı 279 TL

  • Makas Seti 2'li 69 TL

Bixi Latte Minderli Oturma Grubu 3.950 TL

Bixi Latte Minderli Oturma Grubu 3.950 TL
onedio.com

  • Queen Rattan Koltuk 269 TL

  • Regnum Örgü Koltuk 650 TL

  • Plastik Örgü Tabure 109 TL

  • Mermer Desenli Masa 2 Adet Plastik Kollu Sandalye Seti 1.190 TL

  • Katlanır Sehpa 499 TL

  • - Semaver 999 TL

  • - Relax Çelik Termos 479 TL

  • - Relax Pompalı Termos 1.290 TL

  • - Mangal İçin Çelik Izgara Tel 449 TL

  • - Emaye Katlanır Mangal 695 TL

  • - Katlanır Oluklu Izgara Mangal Mizan 595 TL

  • - Katlanır Oluklu Izgara Mangal 795 TL

  • - Mangal Kömürü Briket 219 TL

  • - Çıra Doğal Reçineli 22,50 TL

  • - Tutuşturucu Jel 69 TL

  • - Mangal Yelpazesi 12,50 TL

  • - Solar Dekoratif Aydınlatma 399 TL

  • - Dekoratif Ayaklı Gaz Lambası 799 TL

  • - 7 Kanat Rüzgar Gülü 69 TL

  • - Cricket Çakmak 2'li 32,50 TL

  • - Floppy Tek Kullanımlık Masa Örtüsü 10'lu 29 TL

  • - Kav Kibrit 10'lu 39 TL

  • - Ece Kürdan Jelatinli 200'lü 15 TL

  • - Santa Kraft Kağıt Pipet 24'lü 12 TL

  • - Mtb Meyve Desenli Kağıt Bardak 25'li 22,50 TL

  • - Yiğit Maşa Mangal 69 TL

  • - Begonya Saksı 1,8 Litre 49 TL

  • - Begonya Saksı 3,3 Litre 75 TL

  • - Begonya Saksı 5 Litre 99 TL

  • - Begonya Saksı 9 Litre 129 TL

  • - Ixora Saksı 1,25 Litre 39,50 TL

  • - Ixora Saksı 3 Litre 69 TL

  • - Ixora Saksı 4 Litre 79 TL

  • - Ayaklı Saksı 9,8 Litre 99 TL

  • - Ixora Kolay Saksı 5,8 Litre 129 TL

ŞOK 7 Mayıs ile 14 Mayıs 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

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Arzum Bonjour Filtre Kahve Makinesi 1.599 TL,

Arzum Bonjour Filtre Kahve Makinesi 1.599 TL,
onedio.com

  • 2'li Arzum Minio Duo Kahve Makinesi 2.499 TL, 

  • Nespresso Essenza Mini C 30 Kapsül Kahve Makinesi 4.299 TL,

  • Keramika İnci Desenli Servis Tabağı 100 TL,

  • Keramika İnci Kulplu Kupa 75 TL, 

  • Keramika İnci Desenli Kase 50 TL, 

  • Keramika İnci Desenli Yemek Tabağı 75 TL,

  • Keramika Fincan Seti 149 TL,

  • Paşabahçe markalı 2000 cc Borcam Bake & Keep Fırın Tepsisi 219 TL, 

  • 1080 cc Borcam Bake & Keep Fırın Tepsisi 149 TL, 

  • 840 cc Borcam Bake & Keep Fırın Tepsisi 129 TL,

  • Frezya Saklama Kabı 39,95 TL, 

  • Borcam Kapaklı Tencere 169 TL, 

  • 3'lü Semaver Çay Bardağı 100 TL, 

  • 900 cc Borcam Kase 100 TL, 

  • 1900 cc Borcam Kase 149 TL,

  • 6'lı  Bouquet Kase 139 TL,

  • Vip Ahmet Rendeli Masal Saklama Kabı 179 TL,

  • Oval Kahvaltılık 25 TL, 

  • Süzgeçli Saklama Kabı 100 TL, 

  • Katlı Şeffaf Bakır Yumurtalık 149 TL, 

  • Cambu 360 Derece Dönebilen Ahşap Sunum Tabağı 129 TL, 

  • 2'li Cambu Kaşıklı Baharatlık 129 TL, 

  • Cambu Bambu Kapaklı Cam Yağlık 169 TL, 

  • Cambu Bambu Kapaklı Coffee Bardak 100 TL,

  • Renkli Sürahi 229 TL, 

  • Cambu Line Serisi Cam Matara 129 TL, 

  • Cambu Bambu Kapaklı Borosilikat Demlik 199 TL,

  • Saklama Kutusu 199 TL, 

  • Diamond Kek Fanusu 179 TL, 

  • 3'lü Keyfi Ala Bardak Set 100 TL, 

  • Sunumlu Çelik Tepsi 50 TL, 

  • Paris 5 Parça Kahvaltı Seti 129 TL, 

  • Ekmeklik 129 TL, 

  • Kare Peçetelik 139 TL, 

  • Desenli Tepsi 59,95 TL,

  • 2'li Cam Yağlık 100 TL

Ev ürünlerinde fırsatlar burada

Sinbo Saç Şekillendirme Cihazı 3.499 TL,

Sinbo Saç Şekillendirme Cihazı 3.499 TL,
onedio.com

  • Arzum Nuvo Saç Kurutma Makinesi 999 TL, 

  • Braun Satin Hair Saç Fırçası 1.899 TL, 

  • Kadın Pijama Takımı 399 TL, 

  • Kadın Düğmeli Pijama Takımı 399 TL, 

  • Keten Organizer Çanta 179 TL, 

  • Omuz Çantası 299 TL, 

  • Kadın Omuz Çantası 199 TL, 

  • Penty Body Comfort Korseli Külotlu Çorap 149 TL, 

  • Kadın Taşlı Terlik 399 TL, 

  • Kadın Tokalı Terlik 199 TL, 

  • Kadın Terlik 119 TL, 

  • Kadın Yüksek Taban Terlik 119 TL, 

  • 2'li Hasır Sepet 249 TL, 

  • Büyük Organizer 299 TL, 

  • Straplez Sütyen 199 TL, 

  • Minimizer Sütyen 199 TL,

  • 2'li Kadın Ribanalı Bato Slip 84,95 TL

İndirimli saç şekillendirme cihazları için tıklayın.

Haftanın Fırsatları

Haftanın Fırsatları
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Anneler Günü Hediyeleri

Anneler Günü Hediyeleri
onedio.com

Kotex'de indirim:

Kotex'de indirim:
onedio.com

Kasa arkasında;

  • 3'lü Nestle 1927 Antep Fıstıklı/ Bademli Sütlü 120 TL, 

  • 400 gram Torku Banada 90 TL, 

  • 32'li Cafe Crown 3’ü 1 Arada Bidon Kahve 125 TL,

  • 4x250 ml Burn Kutu 95 TL,

  • 693 ml Domestos Yoğun Çamaşır Suyu 7’li Püskürtme 40 TL

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Ne alırsan 75 TL

Ne alırsan 75 TL
onedio.com

7 - 13 Mayıs Şok

7 - 13 Mayıs Şok
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Haftanın Win Ürünleri

Haftanın Win Ürünleri
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Ev ürünlerinde fırsatlar burada

Şok'tan İste Gelsin

Şok'tan İste Gelsin
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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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