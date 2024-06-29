İnci Taneleri'ndeki Yeni Oyuncudan Şerbo'nun Çekimlerine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
İnci Taneleri'ndeki Yeni Oyuncudan Şerbo'nun Çekimlerine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
29 Haziran Cumartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Ekranların en sevilen yüzlerinden Deniz Baysal'ın yeni sezonda ekranda olup olmayacağı merak edilirken, müjdeli haberi Deniz Baysal verdi.
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Fenomen set çalışanı Yener Yalçın, dizi setindeki başrol ve yan roller arasındaki tartışmalar hakkında bomba açıklamalarda bulundu.
Kanal D'nin kısa sürede fenomen olan dizisi İnci Taneleri yeni sezon için tam gaz hazırlıklara devam ederken, Müge Dağıstanlı dizi kadrosuna usta bir oyuncunun dahil olduğunu açıkladı.
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti mükemmel bir sezon finaliyle ekran arasına girerken dizinin hayranları şimdiden yeni sezon için gün saymaya başladı. Birsen Altuntaş, Kızılcık Şerbeti'nin sete çıkma tarihini açıkladı.
Kızıl Goncalar dizisiyle beraber yıllar sonra televizyona geri dönen Özgü Namal hakkında şoke eden iddialar ortaya atıldı. Takvim'in haberine göre sette titizlik takıntısıyla gündem olan Namal ekibe epey zor anlar yaşatıyormuş.
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Survivor All Star 2024 şampiyonu Ogeday Girişken, 6 aydır kestirmediği sakallarıyla duygusal bağ kurduğunu açıklamıştı. Ogeday yarışmadan haftalar sonra sakallarını kesti.
Fazilet Hanım ve Kızları dizisindeki uyumlarının ardından TRT yapımı Teşkilat dizisinde de partner olan Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal, Show TV'nin yeni sezonda yayınlanacak dizisi Kalpazan'la beraber 3. kez partner oldu.
Survivor All Star'da çeşitli skandalların gündemindeki isim Sahra Işık, yarışmanın ardından yaptığı "mavi takım" paylaşımında Nefise'yi es geçince herkesi şaşırttı.
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