Survivor Sahra, "Mavi Takım" Paylaşımında Nefise'yi Görmezden Geldi!
Survivor Sahra, "Mavi Takım" Paylaşımında Nefise'yi Görmezden Geldi!
Survivor All Star'da çeşitli skandalların gündemindeki isim Sahra Işık, yarışmanın ardından yaptığı 'mavi takım' paylaşımında Nefise'yi es geçince herkesi şaşırttı.
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Survivor All Star 2024 hiç şüphesiz en olaylı sezonlardan biri olarak televizyona damga vurdu.
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Yarışmanın en olaylı isimlerinden biri hiç şüphesiz 4 kez katılan Sahra Işık olurken, Sahra özellikle yarışmanın ardından yaptığı paylaşımlarıyla gündem oldu.
Survivor'dan elendikten sonra sosyal medya hesabından yarışma hakkındaki paylaşımları Sahra'yı sık sık gündeme getirirken, Sahra bu defa yeni bir paylaşımla viral oldu.
Survivor All Star'ın mavi takımının fotoğrafını paylaşan Sahra görseldeki tüm yarışmacıların isimlerini etiketlerken, Nefise'yi es geçmesiyle dikkatleri üzerine topladı.
Bakalım Nefise ve Sahra arasında neler olacak? Bekleyip göreceğiz.
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