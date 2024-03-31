İlk UFC Maçında Rakibini Deviren İbo Aslan'ın Zafer Sevinci Gündemde: 'Ne Mutlu Türk'üm Diyene'

Milli sporcu İbo Aslan, UFC'de çıktığı ilk karşılaşmada İsveçli rakibi Anton Turkalj'yi üçüncü rauntta nakavtla mağlup etti. Aslan'ın maç sonrası 'Ne mutlu Türk'üm diyene' diyerek zafer sevinci yaşaması sosyal medyada gündem oldu.