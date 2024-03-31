İlk UFC Maçında Rakibini Deviren İbo Aslan'ın Zafer Sevinci Gündemde: 'Ne Mutlu Türk'üm Diyene'
İlk UFC Maçında Rakibini Deviren İbo Aslan'ın Zafer Sevinci Gündemde: 'Ne Mutlu Türk'üm Diyene'
Milli sporcu İbo Aslan, UFC'de çıktığı ilk karşılaşmada İsveçli rakibi Anton Turkalj'yi üçüncü rauntta nakavtla mağlup etti. Aslan'ın maç sonrası 'Ne mutlu Türk'üm diyene' diyerek zafer sevinci yaşaması sosyal medyada gündem oldu.
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UFC'de aktif olarak kontratı bulunan tek Türk dövüşçü olan milli sporcu İbo Aslan, ilk müsabakasında İsveçli rakibi Anton Turkalj ile karşı karşıya geldi.
2020'de Brave FC 40'ta mağlup olduğu rakibi Turkalj'ı üçüncü raundda nakavt eden Aslan rakibinden rövanşı almış oldu. Alınan galibiyetle birlikte İbo aslan MMA kariyerinde 12-1'e yükseldi.
Galibiyet sonrası zafer sevinci yaşayan İbo Aslan, kameralara 'Ne Mutlu Türk'üm diyene' dedi.
Aslan'ın galibiyeti ve 'Ne mutlu Türk'üm diyene' sözleri sosyal medyada gündem oldu. 👇
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Türk olduğumuz heryerde belli oluyor zaten zaferimizle ve serefimizle ❤️✨
tebrik eder başarılarının devamını dilerim
Tamam iyi hoş galip gelmişiz ama , bu spor değil ya . Bir insanın dayak yemesi kazanının bıle perti çıkmış halde biten bir oyun olamaz ya .Tüm dünyada yasakl... Devamını Gör