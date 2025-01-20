İlaç Tedavisine Başvurmadan Akneden Kurtulmak Mümkün mü? Cevabı Bu İçerikte!

Yüzü günde iki kez hafif bir temizleyici ile yıkamak ciltteki yağı ve kirleri temizler. Yıkadıktan sonra kullandığınız havlu da yumuşak olmalıdır. Dilerseniz havlu yerine tek kullanımlık yüz peçetelerinden de kullanabilirsiniz. Cildi tahriş etmemek için yumuşak olması önemlidir.