İktidar-Muhalefet Fark Etmedi, Aşiret Reisi 22 Yılda 5 Parti Değiştirdi!
İktidar-Muhalefet Fark Etmedi, Aşiret Reisi 22 Yılda 5 Parti Değiştirdi!
Van'ın köklü ailelerinden olan Ertuş aşiretinin lideri İskender Ertuş’un 22 yıllık siyasi kariyeri görenleri şaşkına çevirdi. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Selahattin Demirtaş'ın rozet taktığı Ertuş, 2024 yılında 3'üncü kez AK Parti'ye katıldı.
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Türkiye siyaseti özellikle son genel seçimde ve sonrasında yaşanan parti değişimleriyle geçişken bir yapıya sahip olduğunu gösterse de bizleri şaşırtan olaylar da olmuyor değil.
Süleyman Demirel ve Tansu Çiller’in DYP Genel Başkanlığı döneminde 3 dönem Van Başkale Belediye Başkanlığı yapan İskender Ertuş'un 2002 yılı sonrası kendisine çizdiği siyasi kariyeri epeyi dikkat çekti.
2002 yılında AK Parti'ye katılan ve 2015 yılına kadar burada görevini sürdüren Ertuş'un ilk parti değişikliği çözüm süreci zamanında HDP ile oldu.
Dönemin HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın rozetini taktığı Ertuş, 7 Haziran 2015 seçimleri öncesi HDP’ye milletvekilliği aday adayı başvurusu yaptı ama olmadı.
2016 yılında FETÖ'nün gerçekleştirdiği hain darbe girişimi ile birlikte yeniden AK Parti'nin yolunu tutan Ertuş'un rozetini bu sefer AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Haziran 2018’deki erken seçimlerde Van Milletvekili aday adaylığı başvurusu yapan Ertuş, listeye giremedi.
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2022 yılında şansını bu sefer CHP'den yana denemek isteyen Ertuş, CHP’den Van milletvekili olmak için aday adaylığı başvurusu yaptı. Ancak Ertuş, yine listede yer bulamadı.
2024 yılında ilk üye olduğu parti olan AK Parti'ye 3'üncü kez katılan Ertuş, kendisiyle birlikte 1840 üyeyi de yanında getirdi.
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