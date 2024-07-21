İkinci El Araç Satışında İlginç Karar: Markalara Özel İkinci El Araba Satış İzni Verilmiş!
İkinci El Araç Satışında İlginç Karar: Markalara Özel İkinci El Araba Satış İzni Verilmiş!
İkinci el araba satışı için 1 Temmuz’da sona eren 6 ay 6 bin kilometre sınırı, Ticaret Bakanlığı tarafınndan 1 Ocak 2025’e kadar geçtiğimiz haftalarda uzatılmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak söz konusu adımların ardından edilinen bilgiye göre, Bakanlıktan markalara özel ikinci el satış izni verildiği iddia edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İddianın sahibi ise Otomotiv Yazarı Emre Özpeynirci. Sosyal medya hesabından konunun detaylarını anlatan Özpeynirci, “Sessiz sedasız izni koparmışlar…” dedi.
Emre Özpeynirci’nin açıklaması şu şekilde:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın