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İkinci El Araç Satışında İlginç Karar: Markalara Özel İkinci El Araba Satış İzni Verilmiş!

İkinci El Araç Satışında İlginç Karar: Markalara Özel İkinci El Araba Satış İzni Verilmiş!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
21.07.2024 - 10:31 Son Güncelleme: 21.07.2024 - 10:33

İkinci el araba satışı için 1 Temmuz’da sona eren 6 ay 6 bin kilometre sınırı, Ticaret Bakanlığı tarafınndan 1 Ocak 2025’e kadar geçtiğimiz haftalarda uzatılmıştı.

İkinci el araba satışı için 1 Temmuz’da sona eren 6 ay 6 bin kilometre sınırı, Ticaret Bakanlığı tarafınndan 1 Ocak 2025’e kadar geçtiğimiz haftalarda uzatılmıştı.
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Ancak söz konusu adımların ardından edilinen bilgiye göre, Bakanlıktan markalara özel ikinci el satış izni verildiği iddia edildi.

Ancak söz konusu adımların ardından edilinen bilgiye göre, Bakanlıktan markalara özel ikinci el satış izni verildiği iddia edildi.

İddianın sahibi ise Otomotiv Yazarı Emre Özpeynirci. Sosyal medya hesabından konunun detaylarını anlatan Özpeynirci, “Sessiz sedasız izni koparmışlar…” dedi.

İddianın sahibi ise Otomotiv Yazarı Emre Özpeynirci. Sosyal medya hesabından konunun detaylarını anlatan Özpeynirci, “Sessiz sedasız izni koparmışlar…” dedi.

Emre Özpeynirci’nin açıklaması şu şekilde:

“Bakanlıktan markalara özel 2. el satış izni

Sessiz sedasız izni koparmışlar...

Temmuzda otomotiv pazarında şu anki gidişat 92-97 bin aralığında gibi... 

100 bin olur diyenler de var, bekleyip göreceğiz. 

Kuşkusuz her koşulda Temmuz 2023'teki 113.959 adetlik rekor performansın altında olacaktır ama bu sonuç bile beklentinin çok üstünde. 

7 Temmuz GSR2, 8 Temmuz Çin araçlarına gelen ek vergiden önceki hafta oldukça hareketli geçmiş.  

Hazirandan kayan da olmuş ama özellikle GSR'dan dolayı bazı markaların/distribütörlerin kendilerine ciddi araç fatura ettikleri söyleniyor. (Bazı markalarda binlerce adet deniyor) 

İşte temmuz pazarının 100 bine yaklaşmasının ana sebebi bu

Şimdi sıkın durun sadece markalar veya distribütörler kendilerine faturaladıkları o araçları 2.el olarak '6 ay 6 bin km' şartına uymadan hemen satabileceklermiş 

Çünkü 5 Temmuz'da alınan bir kararla Ticaret Bakanlığı'ndan özel izin almak şartıyla ellerindeki 'sıfır 2.el' araçları satma hakkı verilmiş. Bayiler ve galeriler ise hariç tutulmuş. 

Şimdi tabi ki bu araçlar piyasaya ikinci el olarak girecek ve zaten kötü giden 2.el piyasasında bakalım neler yaşanacak.”

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