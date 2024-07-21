Ersan Şen’in Yorgo - Hasan Usta Karşılaştırmasına Sosyal Medyada Tepki Oluştu
Ersan Şen’in Yorgo - Hasan Usta Karşılaştırmasına Sosyal Medyada Tepki Oluştu
Kapıda vize uygulaması sonrasında Yunan adalarına artan talep, özellikle yeme içme sektöründeki fiyat farkı nedeniyle daha da arttı. Son dönemde Yunan adalarındaki adisyonlar ile Türkiye’deki adisyonlar arasında açılan makas, adalara ilgiyi neredeyse kat kat arttırdı.
Hukukçu Ersan Şen ise bu konuyla ilgili sosyal medya hesabından ilginç bir yorumda bulundu. Şen’in bu yorumuna ise tepkiler de gecikmedi. İşte detaylar…
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Türkiye’deki işletmelerde oluşan yüksek fiyatlar nedeniyle birçok kişi bir süredir kapıda vize uygulanan Yunan adalarına gidiyor ve oradaki fiyatların ülkemize göre çok daha düşük olduğunu gösteriyor.
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Hukukçu Ersan Şen de sosyal medya hesabından yazdığı yorumda Yunan adalarında ödenen adisyonların bize ‘Cari Açık’ olarak ve Yunan adalarının silahlanmasına katkı olarak döneceğini belirtti.
Hukukçu Şen’in bu sözlerine tepkiler de gecikmedi. İşte o tepkilerden bazıları:
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