Ersan Şen’in Yorgo - Hasan Usta Karşılaştırmasına Sosyal Medyada Tepki Oluştu

Kapıda vize uygulaması sonrasında Yunan adalarına artan talep, özellikle yeme içme sektöründeki fiyat farkı nedeniyle daha da arttı. Son dönemde Yunan adalarındaki adisyonlar ile Türkiye’deki adisyonlar arasında açılan makas, adalara ilgiyi neredeyse kat kat arttırdı.

Hukukçu Ersan Şen ise bu konuyla ilgili sosyal medya hesabından ilginç bir yorumda bulundu. Şen’in bu yorumuna ise tepkiler de gecikmedi. İşte detaylar…