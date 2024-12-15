İdo Tatlıses Trip Yedi, İrem Derici Eve Dövmeci Çağırdı: 15 Aralık'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
İdo Tatlıses Trip Yedi, İrem Derici Eve Dövmeci Çağırdı: 15 Aralık'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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İrem Derici
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Pelin Akil
Gamze Erçel
Hadise
Seda Bakan
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Zeynep Bastık
Şeyma Subaşı
Merve Boluğur
Danla Bilic
Yasemin Tatlıses
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Eda Ece
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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