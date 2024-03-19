İddia: Seçimlerden Sonra Meclis’e Yeni Vergi Yasasının da Olduğu Torba Tasarının Gelmesi Bekleniyor
İddia: Seçimlerden Sonra Meclis’e Yeni Vergi Yasasının da Olduğu Torba Tasarının Gelmesi Bekleniyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 'artmayacak ancak gözden geçirilecek' diyerek vurguladığı verilerde beklentiler sürüyor. Seçimlerin ardından Meclis'e 500 milyarlık vergi için torba tasarının geleceği iddia edildi.
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Bakan Mehmet Şimşek, seçimlerin ardından artacağı ve ek yüklerin oluşacağının iddia edildiği vergilerle ilgili açıklamalarını yapmıştı.
Ekonomi yönetimi, 947 milyar TL tutan, vergi istisna ve muafiyetlerini gözden geçirmesi bir kısmının da iptal edileceğini düşündürürken, KDV ile ÖTV’lerde de artış olabileceği iddia edilmeye devam ediyor.
"Vergilerdeki artış, vatandaşa 500 milyar ek yük olacak."
Devletin almaktan vazgeçtiği (istisna/muafiyet) ya da iade ettiği (indirim) vergiler nedeniyle, tahsilatları artırmak için seçimlerden sonra Meclis'e vergi için torba yasa sunulması bekleniyor.
2024 yılındaki hesaplamalara göre, devletin almaktan vazgeçeceği vergi gelirlerinin toplamı 947 milyar liranın üzerinde olurken, bu kaynağın yarısı dahi toplansa Hazine'ye kazanç, vatandaşa gider olarak yaklaşık 500 milyar lira yazıyor.
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Şimşek'in "üst sınır korunacak" dediği KDV'de de yüzde 1ve 10'luk kısımlardaki oranlar yüzde 20'ye çıktığı takdirde, ÖTV’de de etkili olarak artışlarla ürün ve hizmetlere zamlar kaçınılmaz olacak olarak görülüyor.
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