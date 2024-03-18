Artacak mı? Mehmet Şimşek'in KDV'de Artışa Yönelik Sözlerindeki Yüzde 20 Üst Sınır Detayı İlgi Çekti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir yayında yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti. Özellikle seçim sonrasına yönelik birçok spekülasyonun üretildiği bu dönemde, enflasyonda yükselişin de sürecek olmasıyla zam beklentileri de artıyor. Zam iddiaları sürekli yalanlanırken, KDV ile ilgili açıklamalar yorumlandı.