Artacak mı? Mehmet Şimşek'in KDV'de Artışa Yönelik Sözlerindeki Yüzde 20 Üst Sınır Detayı İlgi Çekti
Artacak mı? Mehmet Şimşek'in KDV'de Artışa Yönelik Sözlerindeki Yüzde 20 Üst Sınır Detayı İlgi Çekti
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir yayında yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti. Özellikle seçim sonrasına yönelik birçok spekülasyonun üretildiği bu dönemde, enflasyonda yükselişin de sürecek olmasıyla zam beklentileri de artıyor. Zam iddiaları sürekli yalanlanırken, KDV ile ilgili açıklamalar yorumlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Seçimler yaklaştıkça, seçim sonrasına yönelik spekülasyonlar da artıyor. Seçimlerden sonra yeni vergi ve vergilerde artış iddiaları sürekli yalanlanırken, Mehmet Şimşek'in katıldığı bir yayında yaptığı açıklamalar yeni bir tartışma yarattı.
Bu sözlerden KDV'de üst sınır olan yüzde 20'lik oranda artış olmayacağı ancak temel ihtiyaç ürünlerinde uygulanan yüzde 1 ya da 10 gibi oranların artırılacağı öne sürüldü.
Ziraat Bankası Eski Genel Müdür Yardımcısı, Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, paylaşımında KDV'siz ya da yüzde 1 KDV olan ürünlerde oranın yüzde 10'a, yüzde 10 KDV'ye tabi olanlarda da yüzde 20'ye çıkarılabileceğini iddia etti.
Gazeteci Şaban Sevinç de KDV'si artabilecek ürünleri yazdı.
Şimşek'in "istisna, muafiyet ve indirim oranları" söylemini Prof. Dr. Murat Batı da şu şekilde yorumlamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sosyal medyada da KDV artışı iddiaları yorumlara neden oldu.
İşte o yorumlardan bazıları.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda