İBB Kent Lokantaları Nerelerde Var? İşte 2024 İBB Kent Lokantası Adresleri, Çalışma Saatleri ve Fiyatları!
İBB Kent Lokantaları Nerelerde Var? İşte 2024 İBB Kent Lokantası Adresleri, Çalışma Saatleri ve Fiyatları!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından açılan kent lokantaları birçok ilde hizmet veriyor. Peki İBB kent lokantası nerelerde, hangi ilçelerde var? İBB kent lokantaları çalışma saatleri nasıl? İşte açık adresleri, fiyat listesi ve çalışma saatleri...
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İBB Kent Lokantaları Fiyat Listesi 2024
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Arnavutköy Kent Lokantası
Avcılar Kent Lokantası
Bağcılar Kent Lokantası
Çapa Kent Lokantası
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Çatalca Kent Lokantası
Sarıyer Kent Lokantası
Küçükçekmece Kent Lokantası
Pendik Kent Lokantası
Fatih Kent Lokantası
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Sultanbeyli Kent Lokantası
Sultangazi Kent Lokantası
Tuzla Kent Lokantası
Ümraniye Kent Lokantası
Üsküdar Kent Lokantası
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