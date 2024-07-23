İBB Kent Lokantaları Nerelerde Var? İşte 2024 İBB Kent Lokantası Adresleri, Çalışma Saatleri ve Fiyatları!

İstanbul'un Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası'ndaki birçok ilçede açılan kent lokantaları hem lezzetli hem ekonomik hem de sağlıklı yemeklerle ön plana çıkıyor. İBB kent lokantalarında günün menüsü 40 TL, günün tatlısı 14 TL, içecekler ise 12 TL.

İşte sizler için derlediğimiz İstanbul Kent Lokantaları açık adresleri ve çalışma saatleri...