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İBB Kent Lokantaları Nerelerde Var? İşte 2024 İBB Kent Lokantası Adresleri, Çalışma Saatleri ve Fiyatları!

İBB Kent Lokantaları Nerelerde Var? İşte 2024 İBB Kent Lokantası Adresleri, Çalışma Saatleri ve Fiyatları!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
23.07.2024 - 17:55

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından açılan kent lokantaları birçok ilde hizmet veriyor. Peki İBB kent lokantası nerelerde, hangi ilçelerde var? İBB kent lokantaları çalışma saatleri nasıl? İşte açık adresleri, fiyat listesi ve çalışma saatleri...

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İBB Kent Lokantaları Fiyat Listesi 2024

İBB Kent Lokantaları Fiyat Listesi 2024

İstanbul'un Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası'ndaki birçok ilçede açılan kent lokantaları hem lezzetli hem ekonomik hem de sağlıklı yemeklerle ön plana çıkıyor. İBB kent lokantalarında günün menüsü 40 TL, günün tatlısı 14 TL, içecekler ise 12 TL.

İşte sizler için derlediğimiz İstanbul Kent Lokantaları açık adresleri ve çalışma saatleri...

Arnavutköy Kent Lokantası

Arnavutköy Kent Lokantası

Adres: MERKEZ MAHALLESİ, ESKİ EDİRNE ASFALTI CADDESİ, DEMİRCAN SOKAK, NO:6 ARNAVUTKÖY/İSTANBUL

İletişim: 444 10 34

Çalışma saatleri: Hafta içi 12:00 - 22:00

Cumartesi 12:00 - 17:00

Pazar kapalı

Konum için tıklayınız

Avcılar Kent Lokantası

Avcılar Kent Lokantası

Adres: MERKEZ MAHALLESİ, ŞAMLI SOKAK, NO.33-1D (0 ADA, 21100 PARSEL) AVCILAR/İSTANBUL

İletişim: 444 10 34

Çalışma saatleriHafta içi 12:00 - 22:00

Cumartesi 12:00 - 17:00

Pazar kapalı

Konum için tıklayınız

Bağcılar Kent Lokantası

Bağcılar Kent Lokantası

Adres: ÇINAR MAHALLESİ, OSMANGAZİ CADDESİ 34200 BAĞCILAR/İSTANBUL

İletişim: 444 10 34

Çalışma saatleriHafta içi 12:00 - 22:00

Cumartesi 12:00 - 17:00

Pazar kapalı

Konum için tıklayınız

Çapa Kent Lokantası

Çapa Kent Lokantası

Adres: ÇAPA ŞEHREMİNİ MAHALLESİ TURGUT ÖZAL MİLLET CADDESİ, NO.109/A FATİH/İSTANBUL

İletişim: 444 10 34

Çalışma saatleriHafta içi 12:00 - 22:00

Cumartesi 12:00 - 17:00

Pazar kapalı

Konum için tıklayınız

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Çatalca Kent Lokantası

Çatalca Kent Lokantası

Adres: FERHATPAŞA MAHALLESİ, ATATÜRK CADDESİ, NO:55/B ÇATALCA/İSTANBUL

İletişim: 444 10 34

Çalışma saatleriHafta içi 12:00 - 22:00

Cumartesi 12:00 - 17:00

Pazar kapalı

Konum için tıklayınız

Sarıyer Kent Lokantası

Sarıyer Kent Lokantası

Adres: RUMELİ HİSARI MAHALLESİ, HİSARÜSTÜ NİSPETİYE CADDESİ, NO.27-29, SARIYER/İSTANBUL

İletişim: 444 10 34

Çalışma saatleriHafta içi 12:00 - 22:00

Cumartesi 12:00 - 17:00

Pazar kapalı

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Küçükçekmece Kent Lokantası

Küçükçekmece Kent Lokantası

Adres: GÜLTEPE MAHALLESİ, ŞEHİT MAHMUT ERGÜL CADDESİ, NO.A-15 KÜÇÜKÇEKMECE

İletişim: 444 10 34

Çalışma saatleriHafta içi 12:00 - 22:00

Cumartesi 12:00 - 17:00

Pazar kapalı

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Pendik Kent Lokantası

Pendik Kent Lokantası

Adres: BATI MAHALLESİ, SABRİ TAŞKIN CADDESİ. NO:19/A PENDİK /İSTANBUL

İletişim: 444 10 34

Çalışma saatleriHafta içi 12:00 - 22:00

Cumartesi 12:00 - 17:00

Pazar kapalı

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Fatih Kent Lokantası

Fatih Kent Lokantası

Adres: ALEMDAR MAHALLESİ, YEREBATAN CADDDESİ, SALKIM SÖĞÜT SK., NO:7 34110 FATİH / İSTANBUL

İletişim: 444 10 34

Çalışma saatleriHafta içi 12:00 - 22:00

Cumartesi 12:00 - 17:00

Pazar kapalı

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Sultanbeyli Kent Lokantası

Sultanbeyli Kent Lokantası

Adres: MEHMET AKİF MAHALLESİ, FATİH BULVARI, NO.195/B SULTANBEYLİ/İSTANBUL

İletişim: 444 10 34

Çalışma saatleriHafta içi 12:00 - 22:00

Cumartesi 12:00 - 17:00

Pazar kapalı

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Sultangazi Kent Lokantası

Sultangazi Kent Lokantası

Adres: UĞUR MUMCU MAH. HOCA AHMET YESEVİ CAD. NO:57-61 D SULTANGAZİ/İSTANBUL

İletişim: 444 10 34

Çalışma saatleriHafta içi 12:00 - 22:00

Cumartesi 12:00 - 17:00

Pazar kapalı

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Tuzla Kent Lokantası

Tuzla Kent Lokantası

Adres: POSTANE MAHALLESİ, ERMAN AYDINER SOKAK, A2 BLOK NO:22 TUZLA/İSTANBUL

İletişim: 444 10 34

Çalışma saatleriHafta içi 12:00 - 22:00

Cumartesi 12:00 - 17:00

Pazar kapalı

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Ümraniye Kent Lokantası

Ümraniye Kent Lokantası

Adres: ESENŞEHİR MAHALLESİ, NATOYOLU CADDESİ, NO.201-205/B ÜMRANİYE/İSTANBUL

İletişim: 444 10 34

Çalışma saatleriHafta içi 12:00 - 22:00

Cumartesi 12:00 - 17:00

Pazar kapalı

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Üsküdar Kent Lokantası

Üsküdar Kent Lokantası

Adres: MİMAR SİNAN MAHALLESİ, HAKİMİYETİMİLLİYE CADDESİ, O-02, O-03, 0-04 ÜSKÜDAR/İSTANBUL

İletişim: 444 10 34

Çalışma saatleriHafta içi 12:00 - 22:00

Cumartesi 12:00 - 17:00

Pazar kapalı

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