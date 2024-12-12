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Hyundai Fiyat Listesi Aralık 2024: i10, i20, Bayon, Kona, Elantra, Tucson Güncel Fiyatlar

etiket Hyundai Fiyat Listesi Aralık 2024: i10, i20, Bayon, Kona, Elantra, Tucson Güncel Fiyatlar

Hyundai
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
12.12.2024 - 10:10

2024 yılının sonunun yaklaşmasıyla otomobil fiyatları da güncellenmeye başladı. Aralık ayının gelmesiyle Güney Kore'nin öncü otomobil markası Hyundai fiyat listelerini güncelledi. Ülkemizde sıklıkla tercih edilen Hyundai Aralık fiyatları merak konusu oldu. Peki, i10, i20, Bayon, Tucson, Elantra, Kona ve Santa Fe ne kadar oldu? 

İşte Hyundai Aralık 2024 güncel fiyat listesi.

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Hyundai fiyat listesi Aralık 2024

Hyundai fiyat listesi Aralık 2024

Hyundai i10, Aralık ayında 960.000 TL'den satışa sunuldu.

Aşağıda yer alan tutarlar, maksimum kampanyalı liste fiyatlarını temsil etmektedir. Fiyatlar, markanın düzenlediği kampanyalar ve seçtiğiniz opsiyonlara bağlı olarak değişebilir.

Hyundai i10 fiyat listesi Aralık 2024

Hyundai i10 fiyat listesi Aralık 2024

  • 1.2 MPI 79PS Jump + Nav.  Benzin Manuel 960.000 TL 

  • 1.2 MPI 79PS Jump + Nav. Benzin AMT 1.005.000 TL 

  • 1.2 MPI 79PS Style + Nav. Benzin AMT 1.035.000 TL 

  • 1.2 MPI 79PS Elite Çift Renk + Nav. Benzin AMT 1.102.000 TL

Hyundai i20 fiyat listesi Aralık 2024

Hyundai i20 fiyat listesi Aralık 2024

  • 1.2 MPI 79 PS Jump + Nav. Benzin Manuel 1.030.000 TL

  • 1.0 T-GDI 100 PS Jump + Nav. Benzin DCT 1.146.000 TL

  • 1.0 T-GDI 100 PS Style + Nav. Benzin DCT 1.265.000 TL

  • 1.0 T-GDI 100 PS Elite + Nav. Benzin DCT 1.361.000 TL

Hyundai Elantra fiyat listesi Aralık 2024

Hyundai Elantra fiyat listesi Aralık 2024

  • 1.6 MPi Prime CVT Benzin Otomatik 1.694.000 TL 

  • 1.6 MPi Elite CVT Benzin Otomatik 1.815.000 TL

Hyundai Bayon fiyat listesi Aralık 2024

Hyundai Bayon fiyat listesi Aralık 2024

  • 1.2 MPI 79 PS Jump  Manuel 1.170.000 TL

  • 1.0 T-GDI 100 PS Jump Benzin DCT 1.284.000 TL

  • 1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT 1.360.000 TL

  • 1.0 T-GDI 100 PS Elite Benzin DCT 1.460.000 TL

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Hyundai Kona fiyat listesi Aralık 2024

Hyundai Kona fiyat listesi Aralık 2024

  • 1.6 T-GDI 198 PS Elite Benzin DCT 1.845.000 TL

  • 1.6 T-GDI Elite DCT Benzin DCT 2.005.000 TL

  • Advance 115 kW Elektrik Otomatik 1.578.447 TL

Hyundai Tucson fiyat listesi Aralık 2024

Hyundai Tucson fiyat listesi Aralık 2024

  • 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Comfort Benzin DCT  1.734.076 TL

  • 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Prime Plus Benzin DCT  2.115.000 TL

  • 1.6 T-GDI Elite Plus 4x4 Benzin DCT  2.465.000 TL

  • 1.6 CRDI 4x2 Prime Dizel DCT  2.065.000 TL

  • 1.6 CRDI 136 PS 4x2 Elite Dizel DCT  2.315.000 TL

  • 1.6 CRDI 136 PS 4x4 Elite Plus Dizel DCT 2.555.000 TL

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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