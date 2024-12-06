Chery Fiyat Listesi Aralık 2024: Tiggo 7, 8 Pro Max ve Omoda 5 Pro Güncel Fiyatlar
Chery Fiyat Listesi Aralık 2024: Tiggo 7, 8 Pro Max ve Omoda 5 Pro Güncel Fiyatlar
2024'ün son ayı itibariyle otomobil markaları da fiyat güncellemesine gitti. Yeni yıl öncesi otomotiv markalarının hangi fiyatlarla kapanış yapacağı merak konusu oldu. Çin otomobil devi Chery ülkemizdeki popülerliğini sürdürmeye devam ediyor. Türkiye'de en çok satan SUV markalarından biri olan Chery de fiyat güncellemesine gitti. Chery Aralık ayı güncel fiyat listesi belli oldu.
Peki, Tiggo 7, 8 Pro Max ve Omoda 5 Pro modelleri ne kadar?
İşte, Chery Aralık güncel fiyat listesi.
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Chery Fiyat Listesi
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Chery Omoda 5 Pro Aralık fiyat listesi
Chery Tiggo 7 Pro Max Aralık fiyat listesi
Chery Tiggo 8 Pro Max Aralık fiyat listesi
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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