Chery Fiyat Listesi Aralık 2024: Tiggo 7, 8 Pro Max ve Omoda 5 Pro Güncel Fiyatlar

2024'ün son ayı itibariyle otomobil markaları da fiyat güncellemesine gitti. Yeni yıl öncesi otomotiv markalarının hangi fiyatlarla kapanış yapacağı merak konusu oldu. Çin otomobil devi Chery ülkemizdeki popülerliğini sürdürmeye devam ediyor. Türkiye'de en çok satan SUV markalarından biri olan Chery de fiyat güncellemesine gitti. Chery Aralık ayı güncel fiyat listesi belli oldu.

Peki, Tiggo 7, 8 Pro Max ve Omoda 5 Pro modelleri ne kadar?

İşte, Chery Aralık güncel fiyat listesi.

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