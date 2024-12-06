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Chery Fiyat Listesi Aralık 2024: Tiggo 7, 8 Pro Max ve Omoda 5 Pro Güncel Fiyatlar

etiket Chery Fiyat Listesi Aralık 2024: Tiggo 7, 8 Pro Max ve Omoda 5 Pro Güncel Fiyatlar

Chery
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
06.12.2024 - 23:16

2024'ün son ayı itibariyle otomobil markaları da fiyat güncellemesine gitti. Yeni yıl öncesi otomotiv markalarının hangi fiyatlarla kapanış yapacağı merak konusu oldu. Çin otomobil devi Chery ülkemizdeki popülerliğini sürdürmeye devam ediyor. Türkiye'de en çok satan SUV markalarından biri olan Chery de fiyat güncellemesine gitti. Chery Aralık ayı güncel fiyat listesi belli oldu.

Peki, Tiggo 7, 8 Pro Max ve Omoda 5 Pro modelleri ne kadar?

İşte, Chery Aralık güncel fiyat listesi.

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Chery Fiyat Listesi

Chery Fiyat Listesi

Çin'in en yeni otomobil markalarından olan Chery, yükselttiği otomobil modelleriyle Türkiye'de de en çok satan modelle arasında. Chery, 4 Aralık 2024 tarihinden itibaren geçerli olan fiyat listesini güncelledi.

Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Chery Omoda 5 Pro Aralık fiyat listesi

Chery Omoda 5 Pro Aralık fiyat listesi

  • Vision 1.650.000 TL

  • Intelligent 1.800.000 TL

  • Exceptional 1.954.000 TL

Chery Tiggo 7 Pro Max Aralık fiyat listesi

Chery Tiggo 7 Pro Max Aralık fiyat listesi

  • Intelligent 1.838.300 TL

  • Exceptional 2.009.800 TL

Chery Tiggo 8 Pro Max Aralık fiyat listesi

Chery Tiggo 8 Pro Max Aralık fiyat listesi

  • Intelligent 2.055.000 TL

  • Exceptional 2.200.000 TL

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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