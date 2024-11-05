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Hollandalı Gezgin Itchy Boots'la İngilizce Konuşan Teyzeler, İzleyenleri Şaşkına Çevirdi!

Hollandalı Gezgin Itchy Boots'la İngilizce Konuşan Teyzeler, İzleyenleri Şaşkına Çevirdi!

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
05.11.2024 - 12:57

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Hollandalı gezgin Itchy Boots'un Konya'ya doğru giderken durakladığı bir köyde teyzelerle sohbeti izleyenlerin gününü güzelleştirdi. Genç kadına antik tiyatroyu gezdiren teyzelerin İngilizce konuşması ise sosyal medya kullanıcılarında şaşkınlık yarattı. 

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Motosikletiyle Türkiye'yi gezen ünlü Hollandalı gezgin Itchy Boots'un teyzelerle yaptığı tatlı sohbet sosyal medyada gündem oldu.

Motosikletiyle Türkiye'yi gezen ünlü Hollandalı gezgin Itchy Boots'un teyzelerle yaptığı tatlı sohbet sosyal medyada gündem oldu.

Itchy'e antik tiyatroyu gezdirirken bir yandan da sohbet eden 2 teyzenin kendilerini gayet iyi bir şekilde İngilizce ifade etmesi ise görenleri şaşkına çevirdi.

Itchy'e antik tiyatroyu gezdirirken bir yandan da sohbet eden 2 teyzenin kendilerini gayet iyi bir şekilde İngilizce ifade etmesi ise görenleri şaşkına çevirdi.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

Teyzelerin İngilizce performansına sosyal medyadan gelen yorumlar. 👇

Teyzelerin İngilizce performansına sosyal medyadan gelen yorumlar. 👇
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