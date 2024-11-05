Hollandalı Gezgin Itchy Boots'la İngilizce Konuşan Teyzeler, İzleyenleri Şaşkına Çevirdi!

İran'daki Başörtü Eyleminden Habersiz Olduğunu Söyleyen Nükhet Duru'nun Tavırları Tepki Çekti!

Doğum Gününü İstanbul ile Kutlayan Motorcu Kadın Samimi Anlarıyla Kalpleri Isıttı

İyi İnsanlar İyi ki Var: Ön Patileri Kırık Olan Yavrulara Yardım Eli Uzatan Hayvansever Kalpleri Eritti