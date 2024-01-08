Hollanda'da Sıradan ve Lüks İki Kafenin Fiyatlarını Karşılaştıran Kadın 'Sınıf Farkı' Üzerine Düşündürdü

Hayatını Kaybeden Sahibini Bıkmadan Kapıda Bekleyen Köpeğin Çaresizliği Bizi Boğdu Boğdu Duvara Attı

"Türk Kızları mı Amerikalı Kızlar mı?" Sorusuna Yanıt Veren Genç Türk Kızlarını Öve Öve Bitiremedi

Kedi Mamasına Yumurta Kırıp Ekmek Bana Bana Yiyen Kişi Midenizi Altüst Edecek!