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Hollanda'da Sıradan ve Lüks İki Kafenin Fiyatlarını Karşılaştıran Kadın 'Sınıf Farkı' Üzerine Düşündürdü

Hollanda'da Sıradan ve Lüks İki Kafenin Fiyatlarını Karşılaştıran Kadın 'Sınıf Farkı' Üzerine Düşündürdü

Penny
Penny - Onedio Üyesi
08.01.2024 - 18:02

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Türkiye'de son dönemde ülke ekonomisi 'kahve' ile ölçülüyor. Dışarıda kahve içenlerin ekonomiden şikayet etme hakkı olmadığını savunanlar bile var.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C1emwq...
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'melipotamyali' isimli bir sosyal medya kullanıcısı, Hollanda'da sıradan bir kafe ile lüks bir kafede kahve içti.

'melipotamyali' isimli bir sosyal medya kullanıcısı, Hollanda'da sıradan bir kafe ile lüks bir kafede kahve içti.

Aradaki farkın çok düşük olması, hem ülkemizdeki sınıf farkı meselesi üzerine hem de kahve üzerinden ekonomi yorumu yapılması üzerine bir kere daha düşündürdü.

Aradaki farkın çok düşük olması, hem ülkemizdeki sınıf farkı meselesi üzerine hem de kahve üzerinden ekonomi yorumu yapılması üzerine bir kere daha düşündürdü.

İşte o video;

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