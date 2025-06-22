onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Hindistan'da Polisle Arbede Yaşayan Bir Kadının Bayılma Numarası "Hint Dizileri Gerçekmiş" Dedirtti

Hindistan'da Polisle Arbede Yaşayan Bir Kadının Bayılma Numarası "Hint Dizileri Gerçekmiş" Dedirtti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.06.2025 - 13:36 Son Güncelleme: 22.06.2025 - 15:03

İçerik Devam Ediyor

Hint sinema ve dizi sektörü, sunduğu eşsiz ve çarpıcı sahnelerle adından sıkça söz ettiriyor. Uzun bakışmalar, ilginç ölümler, garip kavgalar Hint dizilerinin vazgeçilmezleri. Her biri kendi içinde birer sanat eseri olan bu yapımlar, izleyicilerine sıradanın ötesinde bir deneyim sunuyor. Hint kültürünün eşsiz renklerini ve zenginliklerini yansıtan bu dizi ve filmler, her bir sahnesiyle izleyenleri adeta hipnotize ediyor. 

Hindistan'da yaşanan bir sokak kavgası, aslında bu dizi sahnelerinin çok da ilginç olmadığını ortaya koydu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Polis sokakta yaşananan bir kavgaya müdahale etti.

Polis sokakta yaşananan bir kavgaya müdahale etti.

Kavganın taraflarından biri olan kadın, eline geçirdiği parke taşını karşısındakine atmak istedi. O sırada polisin tuttuğu taş kadının kafasına değdi. 'Aldığı darbeyle' fenalaşan kadının baygınlık geçirdiği anlar Hint dizillerini aratmadı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın