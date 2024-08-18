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Hindistan'da Çocuklara Yabancıların Tehlikeli Olabileceğini Öğretmen İsterken Akıllarını Alan Bir Acayip Okul

Hindistan'da Çocuklara Yabancıların Tehlikeli Olabileceğini Öğretmen İsterken Akıllarını Alan Bir Acayip Okul

Penny
Penny - Onedio Üyesi
18.08.2024 - 12:02

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Çocukların yabancılara karşı güven duymamaları gerektiği konusu, birçok yaş grubunda öğretiliyor. Çocukların hem fiziksel hem de duygusal güvenliğini sağlamak adına hayati bir öneme sahip olan bu konu için pek çok yöntem kullanılıyor.

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Hindistan'da bir okul yabancıların tehlikeli olabileceğini anlatmak için canlandırma yöntemini seçti.

Hindistan'da bir okul yabancıların tehlikeli olabileceğini anlatmak için canlandırma yöntemini seçti.

Çocukların korkudan sıraların altına saklandığı bu ilginç yöntem tepki çekti.

Çocukların korkudan sıraların altına saklandığı bu ilginç yöntem tepki çekti.

İşte o ders;

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