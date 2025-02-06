Her Şeyin Bir Kuralı Var: Cilt Tipine Uygun Nemlendiriciyi Seçmene Yardımcı Oluyoruz!

'Ben zaten yeterince parlıyorum, bir de nemlendirici mi süreyim?' dediğinizi duyar gibiyiz. Ama dikkat, yağlı ciltler de neme ihtiyaç duyar. Su bazlı, hafif yapılı ve matlaştırıcı özellikli bir nemlendirici, cildinizin yağ üretimini dengelerken nem dengesini sağlamaya yardımcı olur. Bu ürünler gözeneklerinizi tıkamadan ferahlık hissi verir. Fazla yağı kontrol altına almak için sabah-akşam düzenli kullanmayı atlamayın.