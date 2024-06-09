Her İzlediğinizde Sizleri Kendine Tekrar Tekrar Hayran Bırakacak Zamansız Filmler
Her İzlediğinizde Sizleri Kendine Tekrar Tekrar Hayran Bırakacak Zamansız Filmler
Kaynak: https://x.com/letterboxd/status/17958...
Bazı filmler vizyona girdiği dönemi çok geride bıraksa da izleyiciler tarafından yıllar boyunca tekrar tekrar izleniyor. X platformu üzerinden kullanıcıların defalarca izleseler dahi bıkmadıkları filmleri IMDb puanlarıyla birlikte sizler için listeledik.👇
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1. The Godfather (1972)
2. The Dark Knight (2008)
3. Inception (2010)
4. Interstellar (2014)
5. It's A Wonderful Life (1946)
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6. Psycho (1960)
7. Alien (1979)
8. Vertigo (1958)
9. Heat (1995)
10. A Clockwork Orange (1971)
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11. The Wizard Of Oz (1939)
12. Chinatown (1974)
13. Blade Runner (1982)
14. Catch Me If You Can (2002)
15. Before Sunrise (1995)
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16. The Batman (2022)
17. Scream (1996)
18. Enemy (2013)
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