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Her İzlediğinizde Sizleri Kendine Tekrar Tekrar Hayran Bırakacak Zamansız Filmler

Her İzlediğinizde Sizleri Kendine Tekrar Tekrar Hayran Bırakacak Zamansız Filmler

film
Sevde Manav
Sevde Manav - Onedio Üyesi
09.06.2024 - 12:01

Bazı filmler vizyona girdiği dönemi çok geride bıraksa da izleyiciler tarafından yıllar boyunca tekrar tekrar izleniyor. X platformu üzerinden kullanıcıların defalarca izleseler dahi bıkmadıkları filmleri IMDb puanlarıyla birlikte sizler için listeledik.👇

Kaynak: https://x.com/letterboxd/status/17958...
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1. The Godfather (1972)

1. The Godfather (1972)

IMDb: 9.2

Film, New York'taki Corleone ailesinin suç dünyasındaki yükselişini anlatır. Ailenin lideri Don Vito Corleone'nin oğlu Michael, babasının yerine geçmeye zorlanır ve aile işlerine dahil olurken karanlık bir yolculuğa adım atar.

Oyuncular: Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Robert Duvall, Diane Keaton

Yönetmen: Francis Ford Coppola

2. The Dark Knight (2008)

2. The Dark Knight (2008)

IMDb: 9.0

Batman Gotham City'yi suç ve kaosun pençesinden kurtarmaya çalışmaktadır. Gotham'ı terörize eden Joker adlı psikopat bir suçlunun ortaya çıkmasıyla Batman, zorlu bir mücadeleye girişir. Batman, Joker'in planlarını bozmaya çalışırken, şehrin savunucusu olmanın ahlaki zorluklarıyla da yüzleşir.

Oyuncular: Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart, Michael Caine, Gary Oldman

Yönetmen: Christopher Nolan

3. Inception (2010)

3. Inception (2010)

IMDb: 8.8

Inception; bir grup profesyonel hırsızın, fikir çalma işinde ustalaştığı karmaşık ve tehlikeli bir dünyayı konu alır. Ana karakter Dom Cobb, başka bir kişinin zihnine girip orada bir fikri çalmak yerine, bu sefer bir fikir yerleştirmeyi denemektedir.

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon Levitt, Ellen Page

Yönetmen: Christopher Nolan

4. Interstellar (2014)

4. Interstellar (2014)

IMDb: 8.7

Dünyanın yaşanmaz hale geldiği bir gelecekte, bir grup astronot, insanlığın hayatta kalması için yeni bir gezegen arayışına çıkar. Ana karakter Cooper, kızı Murph'un geleceği için bir çözüm bulmaya çalışırken, evrenin derinliklerinde bilinmeyen bir yolculuğa hazırlanır.

Oyuncular: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Mackenzie Foy

Yönetmen: Christopher Nolan

5. It's A Wonderful Life (1946)

5. It's A Wonderful Life (1946)

IMDb: 8.6

Film, George Bailey adlı bir adamın, iflasın eşiğinde intihar etmeyi düşünürken bir melek tarafından hayatının ne kadar değerli olduğunu görmesinin anlatır. Melek, ona hiç doğmamış olsaydı dünyada nelerin farklı olacağını gösterir ve George, sevdiklerinin hayatında ne kadar önemli olduğunu fark eder.

Oyuncular: James Stewart, Donna Reed, Lionel Barrymore,Thomas Mitchell, Henry Travers

Yönetmen: Frank Capra

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6. Psycho (1960)

6. Psycho (1960)

IMDb: 8.5

Marion Crane adında genç bir sekreter, patronunun müşterisinden 40.000 dolar zimmetine geçirir ve kaçar. Ardından annesinin hakimiyeti altında olan genç bir adam tarafından işletilen ıssız bir motele yerleşir.

Oyuncular: Anthony Perkins, Janet Leigh

Yönetmen: Alfred Hitchcock

7. Alien (1979)

7. Alien (1979)

IMDb: 8.5

Film, uzay gemisi Nostromo'da çalışan bir mürettebatın, uzayda keşif yaparken beklenmedik bir tehlike ile karşılaşmalarını konu alır. Yaratık, gemideki mürettebatı tek tek avlamaya başlar ve onları hayatta kalmak için mücadele etmeye zorlar.

Oyuncular: Sigourney Weaver, Tom Skerritt, John Hurt, Ian Holm

Yönetmen: Ridley Scott

8. Vertigo (1958)

8. Vertigo (1958)

IMDb: 8.3

Film, bir dedektifin, emekli olmasının ardından özel bir vaka için tutulması ve karşılaştığı gizemli olaylarla baş etmeye çalışmasıyla ilgili bir hikayeyi anlatır. Dedektif, bir kadının hayaletine benzeyen bir kadına aşık olur ve onun sırlarını çözmeye çalışırken kendi iç çatışmalarıyla da yüzleşir.

Oyuncular: James Stewart, Kim Novak, Barbara Bel Geddes

Yönetmen: Alfred Hitchcock

9. Heat (1995)

9. Heat (1995)

IMDb: 8.3

Bir soygun çetesinin lideri Neil McCauley ve onun karşısında olan dedektif Vincent Hanna, zeka ve hırs dolu bir kedi fare oyununa girerler. Neil'in çetesi, büyük bir banka soygunu planlarken, Vincent ve ekibi onları yakalamak için ellerinden geleni yaparlar. Ancak bu mücadele, hem suçluların hem de polislerin kişisel ve profesyonel hayatlarını tehdit eden sonuçlar doğurur.

Oyuncular: Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer

Yönetmen: Michael Mann

10. A Clockwork Orange (1971)

IMDb: 8.3

Film, genç bir suçlunun, toplumun şiddet ve kontrol üzerine kurulu düzeninde yaşadığı deneyimleri ele alır. Ana karakter Alex; şiddet dolu bir yaşam tarzını benimserken, ceza sistemi ve toplumun ona karşı uyguladığı cezai önlemlerle mücadele eder.

Oyuncular: Malcolm McDowell, Patrick Magee, Michael Bates, Warren Clarke, James Marcus

Yönetmen: Stanley Kubrick

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11. The Wizard Of Oz (1939)

11. The Wizard Of Oz (1939)

IMDb: 8.1

Film, Dorothy adında genç bir kızın, evinin Kansas'tan Oz diyarına ulaşması ve burada yeni arkadaşlar edinerek kötü cadıya karşı mücadele etmesini konu alır. Dorothy, kötü cadıya karşı mucizeler gerçekleştiren büyücünün yardımını almak için Oz diyarında yolculuğa çıkar. Bu yolculukta, bir aslan, bir metal adam ve bir korkak aslan ona eşlik eder.

Oyuncular: Judy Garland, Frank Morgan, Ray Bolger

Yönetmen: Victor Fleming

12. Chinatown (1974)

12. Chinatown (1974)

IMDb: 8.1

1930'lu yılların Los Angeles'ında özel dedektif J.J. Gittes, güzel bir kadın tarafından kocasının sadakatsizliğini araştırması için tutulur. Ancak, soruşturma derinleştikçe, Gittes karmaşık bir suç örgüsünün içine çekilir ve Chinatown'da gerçeklerle yüzleşir.

Oyuncular: Jack Nicholson, Faye Dunaway, John Huston

Yönetmen: Roman Polanski

13. Blade Runner (1982)

13. Blade Runner (1982)

IMDb: 8.1

Film gelecekte, yapay insanlar olan 'replicants' ile gerçek insanlar arasındaki sınırların bulanıklaştığı bir dünyada geçer. Ana karakter Deckard, emekli bir 'blade runner' olarak kaçan replicantları bulmak için göreve geri döner, ancak bu görevi onu beklenmedik sırlarla dolu bir yolculuğa çıkarır.

Oyuncular: Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young, Edward James Olmos

Yönetmen: Ridley Scott

14. Catch Me If You Can (2002)

14. Catch Me If You Can (2002)

IMDb: 8.1

Gerçek bir hikayeye dayanan filmde, genç ve yetenekli bir dolandırıcının FBI ajanları tarafından kovalanmasını konu alır. Ana karakter Frank Abagnale Jr., ustalıkla sahte kimlikler ve hileli yöntemler kullanarak milyonlarca dolar çalar ve oyunu devam ettirirken ajan Carl Hanratty tarafından yakalanmamaya çalışır.

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Tom Hanks

Yönetmen: Steven Spielberg

15. Before Sunrise (1995)

15. Before Sunrise (1995)

IMDb:8.1

Jesse ve Celine adında iki genç, bir tren yolculuğunda tanışır ve Viyana'da bir gece boyunca birlikte vakit geçirmeye karar verirler. Bu bir gece boyunca, ikisi de birbirlerine duygusal bağlar kurarlar ve geleceklerini tartışırlar, ancak sabah olduğunda ayrılmak zorunda kalırlar, geleceklerini birbirlerine bırakarak.

Oyuncular: Ethan Hawke, Julie Delpy

Yönetmen: Richard Linklater

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16. The Batman (2022)

16. The Batman (2022)

IMDb: 7.8

Batman, Gotham City'nin karanlık sokaklarında suçlularla savaşırken, Riddler adlı gizemli bir suçlunun karmaşık ve tehlikeli planlarını ortaya çıkarmaya çalışır.

Oyuncular:Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano

Yönetmen: Matt Reeves

17. Scream (1996)

17. Scream (1996)

IMDb: 7.4

Film, bir kasabada gençleri hedef alan maskeli bir seri katilin hikayesini anlatır. Cinayetler, kasaba sakinlerini dehşete düşürürken, genç Sidney Prescott da katilin hedeflerinden biri olur ve arkadaşlarıyla birlikte hayatta kalmak için mücadele eder.

Oyuncular: Neve Campbell, David Arquette, Courteney Cox

Yönetmen: Wes Craven

18. Enemy (2013)

18. Enemy (2013)

IMDb: 6.8

Üniversitede tarih dersleri veren Adam, okul ve ev arasında gidip gelen sıradan yaşam süren biriyken bir kız arkadaş edinir. Bir gün, bir arkadaşının önerisiyle izlediği bir filmde kendisine çok benzeyen birini fark eder. Bu keşifle birlikte, bu oyuncunun izini sürmeye karar verir.

Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Mélanie Laurent, Sarah Gadon, Isabella Rossellini

Yönetmen: Denis Villeneuve

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