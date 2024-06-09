Her İzlediğinizde Sizleri Kendine Tekrar Tekrar Hayran Bırakacak Zamansız Filmler

IMDb: 8.3

Bir soygun çetesinin lideri Neil McCauley ve onun karşısında olan dedektif Vincent Hanna, zeka ve hırs dolu bir kedi fare oyununa girerler. Neil'in çetesi, büyük bir banka soygunu planlarken, Vincent ve ekibi onları yakalamak için ellerinden geleni yaparlar. Ancak bu mücadele, hem suçluların hem de polislerin kişisel ve profesyonel hayatlarını tehdit eden sonuçlar doğurur.

Oyuncular: Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer

Yönetmen: Michael Mann