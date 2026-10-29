Her 29 Ekim'de Söylediğimiz Onuncu Yıl Marşı'nın Pek Bilinmeyen Hikayesi
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Cumhuriyet'in 103. yılını kutladığımız bugün okul bahçelerinden meydanlara kadar her yerde aynı marş yankılanıyor. Onuncu Yıl Marşı, aslında 1933'teki 10. yıl kutlamaları için hazırlatılmış bir eserdi. Sözleri iki şairin şiirlerinden birleştirildi, bir dizesini bizzat Atatürk değiştirdi. Bestenin kabul edilmesi ise Çankaya Köşkü'nde geçen bir geceye bağlıydı.
Kaynak: Atatürk Ansiklopedisi
Cumhuriyet'in 10. yılı için üç gün sürecek bir kutlama planlandı
Marşın sözleri iki şairin şiirlerinden birleştirildi
Bir dizeyi bizzat Atatürk değiştirdi
Beste için 29 yaşındaki Cemal Reşit Rey'in kapısı çalındı
Marşın kaderi Çankaya Köşkü'nde bir gecede belirlendi
Plaklar köylere kadar gönderildi, radyolar marşı 15 kez çaldı
93 yıldır her 29 Ekim'de aynı coşkuyla söyleniyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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