Her 29 Ekim'de Söylediğimiz Onuncu Yıl Marşı'nın Pek Bilinmeyen Hikayesi

Hikaye, TBMM'nin 11 Haziran 1933'te çıkardığı bir kanunla başlıyor. Cumhuriyet'in ilanının onuncu yıl dönümü bu kanunla resmi olarak kutlanacak, törenler 29-31 Ekim arasında üç gün sürecekti. Hazırlıkları yürütmek için Başvekalete bağlı bir yüksek komisyon kuruldu.

Komisyonun ilk fark ettiği eksiklerden biri, meydanlarda ve okullarda hep birlikte söylenecek bir marştı. İstenen eser, yeni Türkiye'nin on yılda kat ettiği yolu ve inkılapların ruhunu anlatmalıydı.