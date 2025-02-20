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Hayvansever Necla Teyze Yangında Ölmüştü: "Alevleri Görmelerine Rağmen Kimse Yardıma Gelmemiş"

Hayvansever Necla Teyze Yangında Ölmüştü: "Alevleri Görmelerine Rağmen Kimse Yardıma Gelmemiş"

Ankara
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.02.2025 - 13:23

Ankara’da bir gecekonduda baktığı sokak hayvanlarıyla birlikte yaşayan 81 yaşındaki Ülker Güleryüz çıkan yangında hayatını kaybetmişti. “Necla Teyze” olarak bilinen hayvansever kadının, sosyal medyada sokak hayvanları karşıtı gruplar tarafından sık sık tehdit edildiği ortaya çıkmıştı. Hayvansever yaşlı kadının hayatını kaybettiği gecekondunun sahibi yaşanan yangınla ilgili açıklamalarda bulundu. Necla Teyze’ye yardım ettiğini söyleyen ev sahibi, “Yangını görüyorlar ama kimse yardıma gelmiyor. Eğer ilk gördüklerinde gelselerdi Necla Teyze yaşıyor olurdu” ifadelerini kullandı.

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Ankara’nın Altındağ ilçesinde yaşayan Ülker Güleryüz’ün şüpheli ölümü gündemdeki yerini koruyor.

Ankara’nın Altındağ ilçesinde yaşayan Ülker Güleryüz’ün şüpheli ölümü gündemdeki yerini koruyor.

Bir gün önce belediyeden gelen ekiplerin kendi baktığı köpeğini almaya çalışması sonrasında ekiplerle tartışma yaşayan Ülker Güleryüz, akşam yaşadığı barakadan bozma gecekonduda çıkan yangında hayatını kaybetmişti. Sokak hayvanları karşıtı insanlar tarafından sık sık tehdit edilen yaşlı kadının ölümü şüpheli bulunmuştu.

Tüm imkansızlıklarına rağmen sokak hayvanlarına olan yardımından vazgeçmeyen Necla Teyze’ye yardım eden bir kişi açıklamalarda bulundu.

Tüm imkansızlıklarına rağmen sokak hayvanlarına olan yardımından vazgeçmeyen Necla Teyze’ye yardım eden bir kişi açıklamalarda bulundu.

Güleryüz’e barınma ve gıda desteği sağlayan bir hayırsever, yangının henüz büyümeden önce karşı apartmanlardan göründüğünü ama yardıma gidilmediğini iddia etti. 

Yardımsever, “Burada 10 senedir oturuyor. Yardım amaçlı verdim ben evi ona. Kaldığı yer bana aitti. Dün yangını karşıdan görmüşler, az yanıyormuş ama gelmemişler. Az yanarken gelselerdi… Kimse müdahale etmemiş.” dedi.

Hayvanları çok sevdiği için yaşlı kadının sürekli olarak hedef gösterildiğini söyleyen yardımsever, Necla Teyze ile son görüşmesini de anlattı.

Hayvanları çok sevdiği için yaşlı kadının sürekli olarak hedef gösterildiğini söyleyen yardımsever, Necla Teyze ile son görüşmesini de anlattı.

Akşam 18.00’de yanımdaydı. Yemek yedi, çayını içti. ‘Ben evime gideyim, Allah’a emanet ol’ dedi ve gitti. Çok zararsız bir insandı. Belediye dün köpeklerini götürdü. Onları anlattı bana. Ağladı, üzüldü. ‘Kimliğim var, onunla gider alırım köpeklerimi’ dedi”

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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ozyace

Ne biçim ülkeyiz, ne biçim insanlarız. Vereceğimiz tepkiler bile felaketin boyutu ve niceliği ile doğru orantıda ilerliyor. "1 kişi mi ölmüş aa allah rahmet ... Devamını Gör

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