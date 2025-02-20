Hayvansever Necla Teyze Yangında Ölmüştü: "Alevleri Görmelerine Rağmen Kimse Yardıma Gelmemiş"

Güleryüz’e barınma ve gıda desteği sağlayan bir hayırsever, yangının henüz büyümeden önce karşı apartmanlardan göründüğünü ama yardıma gidilmediğini iddia etti.

Yardımsever, “Burada 10 senedir oturuyor. Yardım amaçlı verdim ben evi ona. Kaldığı yer bana aitti. Dün yangını karşıdan görmüşler, az yanıyormuş ama gelmemişler. Az yanarken gelselerdi… Kimse müdahale etmemiş.” dedi.