Hayvansever Necla Teyze Yangında Ölmüştü: "Alevleri Görmelerine Rağmen Kimse Yardıma Gelmemiş"
Hayvansever Necla Teyze Yangında Ölmüştü: "Alevleri Görmelerine Rağmen Kimse Yardıma Gelmemiş"
Ankara’da bir gecekonduda baktığı sokak hayvanlarıyla birlikte yaşayan 81 yaşındaki Ülker Güleryüz çıkan yangında hayatını kaybetmişti. “Necla Teyze” olarak bilinen hayvansever kadının, sosyal medyada sokak hayvanları karşıtı gruplar tarafından sık sık tehdit edildiği ortaya çıkmıştı. Hayvansever yaşlı kadının hayatını kaybettiği gecekondunun sahibi yaşanan yangınla ilgili açıklamalarda bulundu. Necla Teyze’ye yardım ettiğini söyleyen ev sahibi, “Yangını görüyorlar ama kimse yardıma gelmiyor. Eğer ilk gördüklerinde gelselerdi Necla Teyze yaşıyor olurdu” ifadelerini kullandı.
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Ankara’nın Altındağ ilçesinde yaşayan Ülker Güleryüz’ün şüpheli ölümü gündemdeki yerini koruyor.
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Tüm imkansızlıklarına rağmen sokak hayvanlarına olan yardımından vazgeçmeyen Necla Teyze’ye yardım eden bir kişi açıklamalarda bulundu.
Hayvanları çok sevdiği için yaşlı kadının sürekli olarak hedef gösterildiğini söyleyen yardımsever, Necla Teyze ile son görüşmesini de anlattı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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