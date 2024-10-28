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Havalar Adım Adım Soğurken Vücudunu Rahatlatmayı Sağlayacak 10 Yol

etiket Havalar Adım Adım Soğurken Vücudunu Rahatlatmayı Sağlayacak 10 Yol

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
28.10.2024 - 18:01

Soğuk havalar iyice bastırdığında vücudumuzu rahatlatacak aktivelere daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Farklı yöntemler deneyerek vücudunuzu sıcak tutarken bir yandan da rahatlamanızı sağlar. Sizin vücudunuzu rahatlatan yol hangisi?

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1. Soğuğa adım atmadan 1 dilim tarçını ağzınıza atın...

Tarçının ısıtıcı özelliği olduğunu hiç duydunuz mu? Soğuk havaya çıkmadan önce dilinizin üzerine koyacağınız bir çay kaşığı toz tarçın kan akımının vücut yüzeyine doğru hücum etmesine yardımcı olur. Ayrıca kış aylarının en sevilen içeceği olan salebin üzerine de çok yakışıyor...

2. Sıcak bir duş alarak tüm kaslarınızı gevşetin.

Kışın banyoya girene dek tir tir titreyip girdikten sonra da sıcak suyun rahatlatıcılığından dolayı çıkmak istemeyenler kendini belli etsin! Sıcak bir banyo kan dolaşımınızı hızlandırır ve vücudunuzu sıcacık yapar. Üstelik bu rahatlama ruh halinizi de olumlu etkiler.

3. Kuruyemiş yemek vücudu oldukça sıcak tutuyor.

3. Kuruyemiş yemek vücudu oldukça sıcak tutuyor.

Yılın kara kış zamanları eli kulağında gelmeyi bekliyorken içimizi ısıtacak yollar arıyoruz. Sizin ısınmanıza yardımcı olacak yiyeceklerden biri de kuruyemişlerdir. Eskiden 'yang' olarak adlandırılan ısınma gıdaları, kan dolaşımını artırarak sıcaklığımız yükseltmeye yardımcı oluyor.

4. Evde aromaterapi uygulayın!

Aromaterapi, rahatlamanın ve huzur bulmanın harika bir yoludur. Lavanta, okaliptüs, nane gibi uçucu yağları difüzör yardımı ile evinize yayarak bedeninizi ele geçirmesini sağlayın. Bu yağlar, stresinizi alır götürür. Aynı zamanda solunum yollarınızı da açar ve soğuktan kasılmış bedenininiz gevşer...

5. Sıcak içecekler içimizi sıcacık yapıyor...

Kışın en zevkli yanlarından biri de sıcacık bir içecek içerken alınan zevk olabilir. Dışarıda buz gibi bir havada, belki kar yağarken, belki de yağmuru izlerken fincanı alıp dışarıyı izlemenin verdiği huzur bambaşka oluyor. Üstelik vücudu gevşetip rahatlatıyor.

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6. Elektrikli battaniyede uyumak, dünyanın en güzel hislerinden biri...

Kat kat giyinip vücudunuzu sıcak tutsanız bile buz gibi yatağa girince tir tir titremeden yatmak mümkün deği. Bu yüzden kışın elektrikli battaniye kullanmak çok akıllıca bir çözüm. Üstelik soğuktan uyuyamama derdi de yok. Gevşeyen vücudunuz sayesinde hemen uykuya dalabilirsiniz.

7. Kombin önemli olsa bile, mevsime uygun giyinmek önemli...

Kara kış gelmeye yakınken dolabınıza bir göz atsanız iyi olur çünkü kalın kazaklarınız yoksa bu kış sizin için çok çetin geçecek demektir. Kazaklarınızı özellikle yünlü ve pamuktan seçmeye özen gösterin. Dışarıda yürürken üşümemenin tadı bir başka olabilir. Ayrıca yün giysiler vücut ısınızı muhafaza eder.

8. Ayak banyosu da kışın en etkili gevşeme yollarından biri.

Kışın kat kat çorap da giyilse ayaklar bir türlü ısınmıyor ve ayaklar ısınmadığı sürece vücut her zaman soğuk oluyor. Soğuk havadan geldikten sonra sıcak bir suda ayaklarınızı bekletmek tüm vücudunuzu rahatlatır. Hatta suyun içine biraz deniz tuzu veya biberiye ekleyerek ayak banyonuzu daha keyifli hale getirin.

9. Hafif germe egzersizleri yapın.

Soğuk havalarda kaslarınızı rahatlatmanın en iyi yollarından biri de egzersiz yapmaktır. Bu egzersizler kaslarınızı esneterek kan dolaşımını artırır ve kas gerginliğini de azaltır. Sabahları veya günün sonunda yapacağınız egzersiz ısınmanızı sağlar.

10. Kendi spa partinizi yapın!

Evde spa partisi düzenlemek, soğuk günlerde kendinizi şımartmanın harika bir yoludur. Sıcak bir duş, rahatlatıcı maskeler, bitki çayları ve güzel kokular eşliğinde dışarıdaki soğuğu da unutmuş olursunuz. Üstelik arkadan keyifli bir müzik çalmayı da unutmayın...

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