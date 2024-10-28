Havalar Adım Adım Soğurken Vücudunu Rahatlatmayı Sağlayacak 10 Yol
Havalar Adım Adım Soğurken Vücudunu Rahatlatmayı Sağlayacak 10 Yol
Soğuk havalar iyice bastırdığında vücudumuzu rahatlatacak aktivelere daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Farklı yöntemler deneyerek vücudunuzu sıcak tutarken bir yandan da rahatlamanızı sağlar. Sizin vücudunuzu rahatlatan yol hangisi?
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1. Soğuğa adım atmadan 1 dilim tarçını ağzınıza atın...
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2. Sıcak bir duş alarak tüm kaslarınızı gevşetin.
3. Kuruyemiş yemek vücudu oldukça sıcak tutuyor.
4. Evde aromaterapi uygulayın!
5. Sıcak içecekler içimizi sıcacık yapıyor...
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