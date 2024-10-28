Havalar Adım Adım Soğurken Vücudunu Rahatlatmayı Sağlayacak 10 Yol

Kara kış gelmeye yakınken dolabınıza bir göz atsanız iyi olur çünkü kalın kazaklarınız yoksa bu kış sizin için çok çetin geçecek demektir. Kazaklarınızı özellikle yünlü ve pamuktan seçmeye özen gösterin. Dışarıda yürürken üşümemenin tadı bir başka olabilir. Ayrıca yün giysiler vücut ısınızı muhafaza eder.